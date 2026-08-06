Las acciones de Mercado Libre se hundieron casi 5% en Wall Street tras presentar su balance

La baja en márgenes operativos fue interpretada como un riesgo por los analistas, generando preocupación acerca de la rentabilidad futura

Las acciones de Mercado Libre cayeron 4,8% este jueves en Wall Street, luego de que la empresa fundada por Marcos Galperin presentara su balance del segundo trimestre del 2026.

Es que, si bien la empresa superó las expectativas tanto en ingresos como en ganancias, incluso cruzó por primera vez la barrera de los u$s10.000 millones de facturación trimestral, Wall Street no premió estos logros. El mercado se enfocó en otro aspecto del balance que generó alarmas entre los inversores.

El resultado operativo cayó 17% interanual hasta u$s683 millones, mientras que el margen se redujo desde 12,2% hasta 6,7%, un deterioro que encendió las alertas en Wall Street.

Los ingresos alcanzaron los u$s10.169 millones, un 50% más que un año atrás. La cifra superó el rango de entre u$s9.740 millones y u$s9.770 millones que esperaba el mercado.

A su vez, la ganancia por acción se ubicó en u$s9,19. El resultado quedó por encima de la previsión cercana a u$s8,94 del consenso de analistas.

El balance volvió a mostrar una dinámica que se repite desde comienzos del año. Mercado Libre continúa expandiendo sus operaciones a un ritmo elevado.

Aunque los costos necesarios para ganar participación de mercado siguen presionando sobre la rentabilidad. Esta tensión entre crecimiento y márgenes explica la reacción negativa de los inversores.

Por qué Wall Street castigó a Mercado Libre pese a los récords

Las acciones de Mercado Libre en Wall Street cayeron 6% este jueves

Desde la empresa comentaron que los resultados del trimestre estuvieron marcados por un "fuerte crecimiento del engagement en todo el ecosistema". El impulso provino sobre todo de inversiones estratégicas.

Entre ellas destacaron: envío gratis, tarjetas de crédito, comercio transfronterizo, MELI+ y el uso de inteligencia artificial. Así, remarcaron que continuarán fortaleciendo la propuesta de valor para usuarios y vendedores.

El principal punto de fricción no estuvo en el crecimiento. La compresión de los márgenes fue lo que generó dudas en Wall Street.

Aunque la ganancia por acción superó las previsiones, quedó por debajo de los u$s10,31 obtenidos en el mismo período del año pasado. En paralelo, la utilidad neta retrocedió 11% hasta u$s466 millones.

El margen de utilidad neta se ubicó en 4,7%. Una cifra que muestra el impacto de la estrategia de reinversión que eligió la compañía.

La empresa explicó esta dinámica por la decisión de continuar reinvirtiendo en su ecosistema antes que priorizar los beneficios de corto plazo, una apuesta que el mercado todavía no valida.

En particular, la compañía incrementó el gasto destinado a envíos gratuitos. También aumentó descuentos mediante PIX, redujo comisiones a vendedores y expandió su negocio de tarjetas de crédito.

El segundo trimestre prolongó la tendencia observada durante los primeros tres meses del año. En ese período, el margen operativo también había caído desde 12,9% hasta 6,9%.

La apuesta consiste en reducir barreras para compradores y vendedores. Acelerar el uso de Mercado Pago. Y reforzar su posición en mercados altamente competitivos como Brasil y México.

Según IOL Inversiones, el aumento de los costos para sostener esa estrategia explica por qué el mercado no premió la mejora de los ingresos.

Además, incluso después de la caída registrada tras el cierre, la acción cotizaría cerca de 48 veces sus ganancias actuales y 41 veces las proyectadas. Múltiplos que todavía exigen tasas elevadas de crecimiento.

Estos niveles de valuación dejan poco margen para errores de ejecución. Cualquier señal de que los márgenes no se recuperan genera nerviosismo entre los inversores.

Cómo le fue a cada negocio de Mercado Libre en el trimestre

La actividad comercial volvió a mostrar una fuerte expansión. El volumen bruto de mercadería vendido a través de la plataforma creció 36% hasta u$s21.900 millones.

Mientras tanto, el volumen total procesado mediante Mercado Pago avanzó 56%. La cifra alcanzó los u$s101.000 millones en el trimestre.

Brasil volvió a consolidarse como el principal motor de crecimiento. Los ingresos en el gigante sudamericano mostraron una suba interanual de 59%, por encima de las expectativas.

En cambio, Argentina mostró una desaceleración. El mercado local avanzó 20%, frente al 29% que proyectaba el consenso de analistas.

El negocio financiero también mantuvo una expansión acelerada. La cartera total de créditos aumentó 75% hasta u$s16.400 millones, impulsada principalmente por las tarjetas de crédito.

Las tarjetas ya representan el 47% del total de la cartera crediticia. Este cambio permitió ampliar la base de usuarios y los ingresos financieros.

Aunque también elevó el riesgo asumido por la empresa. La calidad de la cartera mostró señales mixtas durante el trimestre.

En ese sentido, la mora de entre 15 y 90 días se redujo desde 8% hasta 7%. Una mejora que indica mejor control del riesgo en el corto plazo.

Mientras que los préstamos con atrasos superiores a 90 días aumentaron. Estos créditos problemáticos llegaron a representar el 18,7% de la cartera total.

A su vez, el margen de interés neto se recuperó tres puntos porcentuales frente al trimestre anterior. Alcanzó 20,7%, aunque todavía se ubicó dos puntos por debajo del nivel de un año atrás.

Por su parte, el negocio publicitario volvió a destacarse dentro del ecosistema. Los ingresos de Mercado Ads crecieron 62% a tipo de cambio constante.

La compañía superó por primera vez el 10% de participación en el mercado de publicidad digital de América Latina. Un hito que refuerza la diversificación de sus fuentes de ingresos.

Qué tiene que demostrar Mercado Libre para recuperar la confianza de Wall Street

El balance confirmó que Mercado Libre continúa ganando escala a un ritmo elevado. Brasil funciona como principal motor, con mayor penetración de Mercado Pago.

También se observó una recuperación secuencial de la rentabilidad del crédito. Sin embargo, el informe mostró que esa expansión todavía depende de un nivel significativo de reinversión.

Los inversores seguirán de cerca si los desembolsos realizados en Brasil y México comienzan a generar apalancamiento operativo, es decir, si los ingresos pueden crecer por encima de los costos sin frenar la incorporación de usuarios.

La empresa deberá demostrar que los envíos gratuitos, los descuentos y las menores comisiones pueden fortalecer el ecosistema. Y hacerlo sin deteriorar la rentabilidad de manera indefinida.

Mientras los márgenes no muestren señales claras de estabilización, el crecimiento de los volúmenes podría no ser suficiente. La valuación actual todavía exige una ejecución prácticamente sin errores.

Wall Street quiere ver un equilibrio. Crecimiento sostenido pero con márgenes que dejen de comprimirse. Hasta que eso ocurra, cada balance será analizado con lupa.