Los CEDEARs que pagan dividendos en agosto y qué debe tener en cuenta el inversor

Un relevamiento de Adcap muestra cuáles son las empresas de Wall Street que pagan dividendos en agosto y cuánto distribuyen por acción

Agosto reúne un calendario amplio de pagos de dividendos en Wall Street. El relevamiento difundido por una poderosa mesa de la City, Adcap, incluye empresas de telecomunicaciones, laboratorios, bancos, procesadoras de pagos, compañías de consumo y fabricantes industriales, varias de ellas disponibles para el inversor argentino mediante CEDEAR.

La placa de la sociedad de bolsa contiene 24 nombres, en donde, veintidós corresponden a compañías que cotizan en Nueva York o Nasdaq, mientras que Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Banco de Valores (VALO) son las dos incorporaciones del mercado local.

La fecha de pago indica cuándo la compañía distribuye el efectivo; el derecho a cobrar quedó definido antes, en la fecha exdividendo y en la fecha de registro. Para buena parte de estas acciones, ese corte ocurrió durante junio o julio, por lo que una compra realizada ahora no habilita a recibir el desembolso que llegará este mes.

Las empresas de Wall Street que pagan dividendos en agosto 2026

El lunes 3 de agosto abrió la agenda con cuatro empresas. AT&T distribuyó u$s0,2775 por acción, redondeado por Adcap a u$s0,28; Verizon pagó u$s0,7075, presentado como u$s0,71; Bristol Myers Squibb entregó u$s0,63 y CVS Health abonó u$s0,665, equivalente a u$s0,67 cuando se usan dos decimales. El grupo combina dos operadoras de telecomunicaciones con dos firmas vinculadas a salud, rubros que suelen atraer a quienes buscan negocios maduros y pagos recurrentes.

El viernes 7 será el turno de Mastercard, con u$s0,87 por acción; Costco, con u$s1,47; y BNY, la marca corporativa de The Bank of New York Mellon, con u$s0,63.

El lunes 10 seguirán Deere, que reparte u$s1,62; American Express, con u$s0,95; y Blackstone, con u$s1,29. En este último caso, el desembolso cambia de un trimestre a otro porque depende en mayor medida de los resultados distribuibles de la administradora de activos. Los pagos fueron informados por Mastercard, Costco, BNY, American Express y Blackstone.

El martes 11 pagarán Texas Instruments, con u$s1,42, y Nucor, con u$s0,56. Un día después llegará Las Vegas Sands con u$s0,30.

El viernes 14 concentrará tres pagos: AbbVie abonará u$s1,73 por acción, Colgate-Palmolive distribuirá u$s0,53 y Accenture entregará u$s1,63.

El lunes 17 Procter & Gamble girará u$s1,0885 por acción, que en la placa aparece redondeado a u$s1,09, mientras que Abbott Laboratories pagará u$s0,63.

Caterpillar continuará el miércoles 19 con u$s1,63.

El cierre llegará el viernes 28 mediante Starbucks, que distribuirá u$s0,62; Citigroup, con u$s0,67; y Charles Schwab, con u$s0,32. Así lo relevó Adcap y fue informado por las propias Procter & Gamble, Abbott, Caterpillar, Starbucks, Citigroup y Charles Schwab.

Más allá de las empresas de Wall Street, el calendario de Adcap también suma dos pagos del mercado local. Grupo Financiero Galicia incorporó un dividendo de $8,30 por acción y Banco de Valores uno de aproximadamente $3,24, ambos con fecha 6 de agosto.

Más allá del monto por acción

A primera vista, AbbVie, Accenture, Caterpillar, Deere y Costco ocupan los primeros lugares por el número de dólares que entregan en cada pago. Ese orden cambia por completo cuando el inversor relaciona el dividendo con el precio de la acción. Una compañía puede distribuir u$s1,63 y ofrecer una renta menor que otra que paga u$s0,71, debido a la enorme diferencia entre sus cotizaciones.

Con precios observados entre el 5 y el 6 de agosto y anualizando el último dividendo regular, Verizon ofrece una renta bruta cercana al 6,1%, AT&T ronda el 4,8%, Bristol Myers Squibb se aproxima al 4% y Accenture queda cerca del 3,8%. Procter & Gamble se ubica alrededor del 3%, AbbVie en 2,8%, CVS en 2,7% y Las Vegas Sands en 2,6%.

Son cálculos indicativos, previos a impuestos y retenciones, que pueden modificarse con cada movimiento de la acción o con una decisión del directorio.

La otra punta explica por qué el importe aislado puede confundir. Costco paga u$s1,47 por acción y Mastercard u$s0,87, con rendimientos anualizados cercanos al 0,6% a los precios actuales. Caterpillar entrega u$s1,63 y su renta ronda el 0,7%, mientras Deere se mueve apenas por encima del 1%. En esos casos, el accionista suele valorar más el crecimiento del negocio, la recompra de acciones y la capacidad de aumentar el dividendo con el tiempo que el ingreso inmediato del cupón.

El perfil de riesgo también varía dentro del calendario dado que Procter & Gamble, Abbott, Colgate, AbbVie, Nucor y Caterpillar acumulan extensos antecedentes de pagos o aumentos, una característica apreciada por el inversor que prioriza previsibilidad. Las telecomunicaciones ofrecen una renta corriente superior, acompañada por negocios de crecimiento más lento y balances que requieren seguimiento.

Mastercard, American Express y Accenture combinan dividendos con una estrategia de expansión, mientras Blackstone presenta un pago más variable que responde al ciclo de mercados y a sus resultados distribuibles.

Qué debe mirar quien invierte desde Argentina

El inversor argentino puede acceder a buena parte de estas empresas mediante CEDEARs, sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior. Para estimar el cobro debe conocer el ratio de conversión de cada certificado.

Si cinco CEDEAR representan una acción, el dividendo bruto correspondiente a cada certificado equivale a la quinta parte del pago anunciado por la empresa.

Sobre ese importe se aplican las retenciones del mercado de origen y los gastos vinculados al depositario, por lo que la acreditación final será menor. El dinero también puede aparecer en la cuenta comitente algunos días después de la fecha informada por la compañía. Cada broker muestra el movimiento con su propia modalidad, y el aviso local del CEDEAR permite confirmar la fecha ex cupón y el monto neto cuando la información queda disponible.

Dentro de las empresas que reparten dividendos, hay muchas en las que se puede invertir mediante CEDEARs:

AT&T (T)

Verizon (VZ)

Bristol Myers Squibb (BMY)

CVS Health (CVS)

Mastercard (MA)

Costco (COST)

Bank of New York Mellon (BK)

Deere (DE)

American Express (AXP)

Blackstone (BX)

Texas Instruments (TXN)

Nucor (NUE)

Las Vegas Sands (LVS)

AbbVie (ABBV)

Colgate-Palmolive (CL)

Accenture (ACN)

Procter & Gamble (PG)

Abbott Laboratories (ABT)

Caterpillar (CAT)

Starbucks (SBUX)

Citigroup (C)

Charles Schwab (SCHW)

Más allá de esto, se vuelvo imporante remarcar que comprar una acción pocos días antes del corte tampoco genera una ganancia automática. En la fecha exdividendo, la cotización suele ajustar para reflejar el efectivo que salió de la compañía. La decisión conserva sentido cuando el activo encaja en la cartera por su valuación, la calidad del negocio y la sostenibilidad del pago, además del ingreso que entregará ese trimestre.