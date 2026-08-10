Las dos mayores plataformas de alquiler temporario compiten cada vez más por captar propiedades y viajeros. Son varios los factores que inclinan la balanza

Durante años, la discusión parecía sencilla. Quien buscaba un departamento o una casa para vacaciones ingresaba a Airbnb, mientras que quienes preferían hoteles elegían Booking.com. Sin embargo, esa frontera prácticamente desapareció. Hoy ambas plataformas ofrecen casas, departamentos, hoteles, apart hoteles, cabañas y hasta experiencias, lo que dio lugar a una competencia feroz por quedarse con un negocio que mueve miles de millones de dólares al año.

En la Argentina, donde el alquiler temporario ganó protagonismo por la llegada de turistas extranjeros, el crecimiento del trabajo remoto y la búsqueda de ingresos dolarizados por parte de los propietarios, la elección de una u otra plataforma dejó de ser un detalle menor. Las diferencias en comisiones, políticas de cancelación, visibilidad de los avisos y sistemas de protección pueden representar miles de dólares al año para un dueño y una mejor o peor experiencia para quien alquila.

La pelea también se trasladó al terreno tecnológico. Tanto Airbnb como Booking invierten fuertes sumas en inteligencia artificial para personalizar las búsquedas, mejorar la atención al cliente y aumentar la conversión de reservas. Airbnb informó que América Latina continúa siendo una de sus regiones de mayor crecimiento durante 2026, impulsada por la expansión de la demanda y nuevas herramientas para anfitriones.

Uno de los cambios más relevantes llegó este año con la simplificación del esquema de comisiones de Airbnb. La empresa comenzó a migrar hacia un modelo en el que la mayor parte de la comisión recae directamente sobre el anfitrión, buscando que el precio final resulte más transparente para el viajero. Según explica la propia compañía, la comisión única promedio ronda el 15,5%, aunque puede variar según el tipo de alojamiento y el sistema de administración utilizado.

Para Glenn Fogel, CEO de Booking Holdings, la prioridad sigue siendo ofrecer la mayor cantidad posible de opciones al viajero. En distintas presentaciones ante inversores sostuvo que la estrategia del grupo consiste en convertirse en una plataforma integral donde el usuario pueda resolver todo su viaje desde un mismo lugar: alojamiento, vuelos, alquiler de autos y actividades.

Del otro lado, Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb, viene impulsando una transformación para que la plataforma deje de ser únicamente un sitio de alquileres y evolucione hacia un ecosistema de servicios y experiencias. Esa estrategia busca aumentar la fidelidad de los usuarios y generar nuevas fuentes de ingresos.

La batalla entre Airbnb y Booking: qué pasa con los propietarios argentinos

Para los propietarios argentinos, sin embargo, las decisiones suelen ser mucho más pragmáticas. Lo primero que miran es cuánto dinero queda finalmente en el bolsillo después de pagar comisiones, impuestos y costos operativos.

Ahí aparece una de las diferencias más importantes entre ambas plataformas. Booking suele cobrar una comisión que puede ubicarse alrededor del 15% sobre la reserva, aunque el porcentaje depende del mercado, la categoría del alojamiento y los programas de promoción que contrate el establecimiento. Airbnb, en cambio, avanzó hacia un esquema de comisión única cercana al 15,5% para buena parte de sus anfitriones. No obstante, reducir el análisis únicamente al porcentaje puede llevar a conclusiones equivocadas.

Especialistas en administración de alquileres temporarios sostienen que la verdadera diferencia está en el perfil del huésped que atrae cada plataforma. Booking continúa siendo muy fuerte entre viajeros tradicionales, turistas internacionales y personas que organizan escapadas con poca anticipación. Airbnb, por su parte, mantiene una ventaja entre quienes buscan estadías más largas, departamentos completos o experiencias más personalizadas.

"Muchos propietarios terminan utilizando ambas plataformas porque cada una les aporta un público distinto y mejora la ocupación anual", explica el consultor inmobiliario y especialista en alquileres temporarios Francisco Altgelt. Según el experto, la clave ya no pasa por elegir una plataforma sino por administrar correctamente la estrategia comercial y los precios.

Desde el punto de vista del propietario también existen diferencias en la administración cotidiana.

Airbnb ofrece herramientas específicas para establecer reglas de la casa, controlar depósitos por daños, automatizar comunicaciones y administrar calendarios. Además, incorporó sistemas de inteligencia artificial para asistir tanto a huéspedes como anfitriones durante el proceso de reserva. Más del 40% de las consultas de soporte ya son resueltas mediante asistentes basados en IA, según informó la propia compañía.

Booking, en cambio, es valorada por muchos administradores profesionales debido al enorme volumen de búsquedas que genera y por la facilidad para integrarse con motores de reservas y sistemas hoteleros. La otra cara de la moneda la representan los inquilinos o viajeros. Para ellos, la comparación comienza incluso antes de elegir el alojamiento.

Mientras Airbnb suele privilegiar una experiencia más inspiracional, con fotografías, historias de anfitriones y recomendaciones personalizadas, Booking mantiene una estructura mucho más orientada a la comparación objetiva entre precios, ubicación, servicios y calificaciones.

La política de cancelación también puede inclinar la balanza. Booking ofrece una enorme variedad de modalidades, desde reservas completamente flexibles hasta tarifas no reembolsables con descuentos importantes. Airbnb, en cambio, permite que cada anfitrión establezca políticas propias, aunque la plataforma mantiene reglas generales para determinados casos excepcionales.

Dos modelos de negociso diferenciados

La coexistencia de dos modelos de negocio diferenciados generó un fenómeno conocido en la industria como "multihosting" o gestión multicanal. Hoy en día, los propietarios profesionales y gestores de propiedades utilizan software de gestión de canales para publicar simultáneamente un mismo inmueble en Airbnb y Booking.com, sincronizando calendarios en tiempo real para evitar reservas dobles.

Esta estrategia cruzada produce beneficios concretos:

Para los propietarios: Maximiza la tasa de ocupación anual . Booking aporta reservas de último momento y viajeros corporativos de estadías cortas con tarifas diarias más altas, mientras que Airbnb garantiza reservas anticipadas de mayor duración y un perfil de huésped más alineado con el cuidado de la vivienda

. Booking aporta reservas de último momento y viajeros corporativos de estadías cortas con tarifas diarias más altas, mientras que Airbnb garantiza reservas anticipadas de mayor duración y un perfil de huésped más alineado con el cuidado de la vivienda Para los inquilinos: La rivalidad por captar inventario obliga a los propietarios a mantener estándares de calidad elevados en términos de equipamiento, conectividad WiFi y limpieza. Asimismo, la transparencia en las tarifas y la presión competitiva imponen un techo natural a los precios de mercado

En conclusión, la batalla entre Airbnb y Booking.com no constituye un juego de suma cero. La maduración de ambas plataformas sofisticó la oferta, brindándole al propietario las herramientas necesarias para profesionalizar la renta de sus inmuebles y asegurándole al huésped un nivel de previsibilidad, seguridad y variedad sin precedentes en la historia del mercado inmobiliario y turístico mundial.