El nuevo precio del dólar que prevén las consultoras que más acertaron con sus pronósticos

Algunas de las consultoras y bancos recalcularon a la baja sus estimaciones y el dólar subiría muy por debajo de la inflación este año

Con un precio de dólar que se encuentra estable y una inflación en torno al 2% mensual, la consultora mundial FocusEconomics publicó un nuevo informe donde revela el tipo de cambio esperado para la Argentina por los 47 economistas de bancos y consultoras que participaron.

Entre ellos, iProfesional puso el foco en aquellos pocos expertos que más acertaron el año pasado el valor que alcanzó el tipo de cambio, debido a que pueden brindar un indicio respecto a la cotización a la que puede llegar a fin de diciembre que viene.

Es decir, el foco está puesto en los analistas más "precisos", que son aquellos que en diciembre de 2024 pronosticaron los precios más cercanos al que terminó alcanzando el dólar mayorista oficial 12 meses después.

Para graficar la situación, el billete estadounidense cerró en diciembre pasado en $1.455 en la plaza mayorista, y los economistas que más se acercaron a anticipar ese valor un año antes fueron: BBVA Research ($1.457), Credicorp Capital ($1.450), Itau Unibanco ($1.450), Invecq Consulting ($1.450), MAPFRE Economics ($1.440) y Oxford Economics, también con un precio estimado de $1.440.

Precio de dólar proyectado por consultora más precisas

Entonces, se consideraron los nuevos pronósticos de estos bancos y consultoras "más precisas" para el precio del dólar para fin del corriente año, debido a que pueden ser valores similares a los que alcance en el mercado cambiario en esa fecha.

Entre las firmas que más anticiparon a la City, sobresale MAPFRE Economics porque también había acertado en 2023 el precio del tipo de cambio mayorista para fines del 2024. Es decir, durante dos años seguidos fue la que más se acercó a pronosticar el valor al que terminó alcanzando el billete estadounidense 12 meses después.

Y en base al último informe publicado por FocusEconomics ahora en agosto, según MAPFRE Economics el dólar mayorista llegará a $1.658 a fin de año, esta cifra representa una disminución notoria respecto a los previstos en los meses previos.

Es decir, implica que esta consultora recalculó sus proyecciones y las disminuyó en 185 pesos, debido a que en el relevamiento de julio preveía $1.843 para diciembre que viene.

Por lo tanto, ahora espera que el dólar mayorista avance un 14% en todo 2026 en Argentina. O sea, alrededor de la mitad que las estimaciones previstas para la inflación, en que los 47 expertos relevados por este informe mundial prevén en 31,6% para el mismo periodo.

De esta manera, las proyecciones de MAPFRE Economics ($1.658) se alejan de estar ubicados entre los más altos, para acercarse ahora a la cifra del consenso de todos los economistas consultados en el FocusEconomics, que es de $1.648 para fin de año.

Las proyecciones de todas las consultoras relevadas en el Focus Economics

Precio de dólar previsto por otras consultoras "ganadoras"

Además de la consultora mencionada, otras referencias para estimar qué precio de dólar puede alcanzarse a fin de año son las proyecciones actuales de las otras firmas que se acercaron con sus estimaciones el año pasado.

Los pronósticos de tipo de cambio mayorista para fines de 2026, según estas consultoras más precisas, son liderados por Invecq Consulting ($1.800), Oxford Economics ($1.658), BBVA Research ($1.645), Itau Unibanco ($1.600) y Credicorp Capital ($1.590).

Por lo observado, existe bastante dispersión entre los precios previstos por estas firmas para fin de año, debido a que el máximo es $1.800 y el mínimo $1.590.

Igualmente, la tendencia esperada por el mercado en sus proyecciones para el valor de dólar mayorista para fin de año es a la baja, debido a que hace tres meses atrás las estimaciones más altas para esa misma fecha eran de hasta $1.996.

Precio de dólar esperado por el mercado

Para los economistas, en general, no se espera un salto en el precio del dólar oficial en los próximos meses, aunque advierten que el Gobierno no debe utilizar al tipo de cambio como ancla contra una mayor inflación, para evitar un atraso cambiario. Aunque tampoco genera tranquilidad que en un solo mes escale de forma abrupta un 5%, como ocurrió en junio pasado.

Por lo pronto, en la actualidad, el precio del dólar mayorista es de $1.498,5, por lo que en agosto avanza 0,9%, pero en todo el 2026 suma apenas 2,9%, un nivel que se encuentra muy por debajo a la inflación acumulada en el año, que ronda el 19%.

Según las operaciones generadas en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3), se está convalidando que continuará un sendero calmo, ya que se está negociando una cotización de dólar mayorista de $1.626 para fines de diciembre, la misma referencia que hace un mes atrás.

En consecuencia, la City considera que el tipo de cambio avanzará desde ahora hasta fin de año alrededor de 8,5%.

Hasta ahora no preocupa este leve movimiento del dólar, más allá que el recorrido que está contemplado por el Banco Central es bastante mayor, debido a que el techo de la banda de flotación que estableció para no intervenir en el mercado cambiario, que se actualiza de forma diaria en base a la inflación de dos meses previos (t-2), se encuentra en este momento en los $1.852,73.

Por ende, el valor actual del billete mayorista es de unos 355 pesos inferior al límite máximo "permitido" por el BCRA, es decir, tiene margen para avanzar casi 24% para equiparar ese techo de la banda.

Igualmente, la situación actual parece estar controlada por el Gobierno, debido a que compra de forma diaria divisas para acrecentar las reservas, más allá de que estacionalmente es una época baja de liquidación de divisas por parte de exportadores de la cosecha agrícola. Por lo pronto, en agosto las compras del Banco Central suman apenas u$s111 millones.

"El promedio diario mensual de u$s24 millones resulta sensiblemente menor al de los meses anteriores. De este modo, la racha compradora actual no alcanza para absorber vencimientos de deuda de gran magnitud", advierte Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

Más allá de esto, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario proyectaba un ingreso histórico de divisas, debido a que se espera a que la liquidación de los sectores agropecuario, minero y energético alcanzará los u$s57.168 millones durante 2026. Un volumen que, de plasmarse en la realidad, superará el récord alcanzado en 2022 y también superará el nivel del año pasado, cuando se registró un total de u$s50.381 millones.

En resumidas cuentas, según las estimaciones de la City, se espera que en el segundo semestre ingresen por exportaciones unos u$s29.793 millones, empujadas por las exportaciones de Vaca Muerta, remanentes del agro y minería, donde toman impulso el litio, oro y plata.

"Consideramos que el precio de dólar puede avanzar un poco más rápido, por lo que debería haber una recuperación del tipo de cambio real durante el segundo semestre, pero creemos que el Gobierno va a mantener la liquidez de la economía medio acotada para que el impacto inflacionario sea moderado", concluye a iProfesional Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores

En ello coincide Sebastián Menescaldi, economista y director de Eco Go, que pronostica en el FocusEconomics un dólar mayorista de $1.670 para fin de diciembre: "Seguimos sosteniendo lo mismo que meses atrás, o sea, creemos que el dólar se va a reacomodar. No quiere decir que vaya a ´explotar´ en el segundo semestre, pero va a seguir a la inflación, en torno al 2%".