Wall Street y la City dan su veredicto sobre las acciones de Mercado Libre, tras su balance récord

Mercado Libre presentó un balance con cifras récord de facturación, comercio y pagos. El crecimiento mantuvo un ritmo difícil de encontrar entre las grandes empresas de Wall Street, mientras la rentabilidad volvió a quedar bajo presión por las inversiones destinadas a captar usuarios, mejorar la logística y ampliar el negocio financiero.

El récord de Mercado Libre estuvo en los ingresos y los volúmenes, no en las ganancias ya que la empresa facturó u$s10.169 millones durante el segundo trimestre de 2026, un 49,8% más que un año atrás y un 4,2% por encima de lo previsto por el consenso.

El resultado operativo, en cambio, retrocedió 17,2%, hasta u$s683 millones.

La reacción inicial de los inversores fue negativa y la acción llegó a caer más de 8% durante la rueda posterior al anuncio y terminó el viernes 7 de agosto en u$s1.820,69, un 5,3% por debajo de los u$s1.922,57 registrados antes de conocerse el informe.

Para Alan Feldman, Research Strategist de Criteria, esa reacción se explica por la convivencia entre una expansión muy elevada y una rentabilidad menor.

"MercadoLibre presentó un trimestre de crecimiento fuerte y márgenes en baja, y esa combinación explica por qué la acción cayó pese a los buenos números de fondo. Los ingresos crecieron 50% interanual y superaron los u$s10.000 millones en un trimestre por primera vez. La cartera de crédito llegó a u$s16.400 millones, un salto del 75% año a año", afirmó.

La baja volvió más atractivo el precio para algunos bancos internacionales, que ratificaron recomendaciones positivas y precios objetivos de hasta u$s2.800.

UBS se apartó de esa posición y mantuvo una visión Neutral, debido a que considera que el deterioro de los márgenes todavía limita el potencial de la acción.

Los números récord del balance de Mercado Libre

Los ingresos trimestrales superaron por primera vez los u$s10.000 millones y registraron el crecimiento más alto de los últimos cuatro años. La expansión estuvo repartida entre las dos principales áreas de la empresa: Comercio aumentó 40% y Fintech avanzó 47%, sin considerar los movimientos de las monedas.

El volumen bruto de mercadería alcanzó los u$s21.926 millones, con un incremento del 44% medido en dólares y del 36% en monedas locales.

Mercado Libre vendió 795 millones de artículos, un 45% más que en el mismo período de 2025, y llegó a 89 millones de compradores únicos, con un crecimiento del 26%.

Brasil volvió a ser el principal impulsor del comercio electrónico y el volumen de mercadería creció 39% en moneda local, frente al 38% del trimestre anterior, apoyado en una suba del 56% en la cantidad de artículos vendidos. Argentina avanzó 38% y México aumentó 26%, afectado por una demanda más débil y por los cambios impositivos implementados en ese mercado.

Feldman destacó que la decisión de reducir el monto mínimo necesario para acceder a envíos gratuitos continúa impulsando la actividad en Brasil.

"En el segmento de comercio, el negocio siguió acelerando. En Brasil, su mayor mercado, la baja del umbral de envío gratis hace un año sigue rindiendo, con los ítems vendidos creciendo 56% —contra 26% un año atrás— y mejoras sostenidas en conversión y frecuencia de compra. Además, ganó participación de mercado en la región, incluso en México, pese a la reforma impositiva y el menor consumo durante el Mundial", explicó.

Mercado Pago también alcanzó nuevos máximos y el volumen total procesado llegó a u$s100.952 millones, un 56% más que un año atrás, con 5.181 millones de transacciones. Los usuarios activos de servicios financieros crecieron 30%, hasta 88 millones, y los activos administrados aumentaron 68%, a u$s23.214 millones.

El dato que más preocupa a la City

El margen bruto cayó desde 45,6% hasta 40,9%, una reducción de 4,7 puntos porcentuales. Entre las causas aparecen los descuentos aplicados a los pagos con PIX, las rebajas de comisiones para vendedores en Brasil, los mayores costos logísticos y el encarecimiento de las terminales de cobro en México.

El margen operativo bajó de 12,2% a 6,7% en un año. La comparación frente al trimestre anterior fue más estable, debido a que había alcanzado el 6,9% durante los primeros tres meses de 2026. Los bancos que mantienen recomendaciones positivas consideran que la etapa más agresiva de inversión podría comenzar a moderarse.

Feldman advirtió que el mercado esperaba una mejora que todavía no apareció.

"Lo más preocupante del trimestre fue el margen. El operativo cayó a 6,7% desde 12,2% un año atrás, una compresión de 550 puntos básicos. El mercado esperaba una estabilización de márgenes que no llegó, y por eso castigó la acción un 7% tras la presentación, aun con el crecimiento de facturación intacto", señaló.

El crédito agregó otra fuente de atención dado que la cartera aumentó 75%, hasta u$s16.375 millones, y las previsiones por incobrabilidad subieron 85%, a u$s1.276 millones. El margen financiero después de pérdidas mejoró desde 17,8% hasta 20,7% frente al trimestre anterior, aunque permaneció debajo del 23% registrado un año atrás.

La rentabilidad de las tarjetas cayó a terreno negativo, con un margen de -2,5%, después de que Mercado Pago emitiera 2,6 millones de plásticos y sumara numerosos clientes recientes.

"Por el lado del Fintech y créditos, las provisiones mejoraron tras el pico del trimestre anterior. Como contracara, la morosidad de más de 90 días subió, un punto que el mercado vigila por el ciclo crediticio en Brasil. El management explicó que algunas camadas pagaron peor de lo esperado, que ya moderaron la emisión de esos productos, y que la mora temprana, de 15 a 90 días, sigue cerca de mínimos históricos", detalló Feldman.

El resultado neto terminó en u$s466 millones, un 10,9% menos que un año antes, y la ganancia por acción fue de u$s9,19. Ambas cifras superaron las estimaciones y el flujo de caja libre ajustado bajó a u$s214 millones, desde u$s454 millones, después de destinar alrededor de u$s2.100 millones a expandir la cartera crediticia.

Qué recomiendan los grandes bancos

Scotiabank presentó la postura más optimista entre los informes analizados y reiteró su calificación Sector Outperform y fijó un precio objetivo de u$s2.800, que representa un potencial cercano al 54% frente al cierre del viernes. Considera que la presión sobre los márgenes responde a inversiones deliberadas y que una caída de corto plazo puede ofrecer un punto de entrada.

La entidad destacó que la facturación creció al mayor ritmo en cuatro años, que la publicidad ganó participación y que la inteligencia artificial ya genera mejoras de productividad. Mercado Libre invirtió aproximadamente u$s80 millones más que un año atrás en esta tecnología, al mismo tiempo que redujo el peso del área de producto y desarrollo desde 8,4% hasta 7,2% de los ingresos.

Bradesco BBI mantuvo su recomendación Outperform y un objetivo de u$s2.700, equivalente a una suba potencial del 48%. El banco calificó el trimestre como positivo porque el resultado operativo quedó en línea con sus previsiones, Brasil sostuvo su crecimiento y la calidad de la cartera crediticia fue mejor que la temida por los inversores.

La entidad también remarcó que no aparecieron indicios de una nueva aceleración de las inversiones. Su principal reparo está en la composición de las ganancias, ya que el negocio financiero compensó una rentabilidad comercial inferior a la prevista. Bradesco consideró excesiva la reacción negativa de la acción.

Morgan Stanley ratificó su calificación Overweight y su precio objetivo de u$s2.450, que deja un recorrido potencial cercano al 35%. El banco proyecta que el resultado operativo volverá a crecer durante la segunda mitad de 2026 y que se acelerará en 2027, favorecido por comparaciones menos exigentes y por la maduración de las inversiones realizadas.

UBS, en cambio, presentó la visión más prudente y mantuvo una recomendación Neutral y un objetivo de u$s1.750, casi 4% por debajo del último cierre. Reconoció que los ingresos, el volumen comercial y los pagos superaron las previsiones, aunque advirtió que los mayores costos y la compresión del margen bruto continúan limitando el atractivo de la valuación.

Cuánto podría subir la acción de Mercado Libre, según Allaria

Un reciente informe de Allaria, una de las mesas con más peso en la City, contiene una recomendación del consenso recopilado por Reuters, en donde, ese relevamiento mostraba un 87% de opiniones de compra, un 13% de mantener y ninguna de venta, con un precio objetivo promedio de u$s2.230.

Comparado con la cotización de u$s1.820,69, ese objetivo dejaría un potencial aproximado del 22,5%.

Criteria tomó un consenso con un precio objetivo algo mayor, de u$s2.264, y calculó un recorrido potencial del 27%. La diferencia respecto de la cifra presentada por Allaria puede explicarse por la fecha de corte y por los analistas incluidos en cada relevamiento.

"Tras la caída, la acción cotiza a 23 veces las ganancias proyectadas para 2028 y a 18 veces su EV/EBITDA según el consenso de analistas. A los precios actuales, MELI posee entonces una potencial suba de 27% hacia el precio promedio objetivo a un año de u$s2.264 que otorgaron dichos analistas", indicó Feldman.

Cabe mencionar que ese análisis no equivale a una recomendación formal de compra de Criteria y el potencial mencionado surge de comparar la cotización con el objetivo promedio del consenso de analistas.

Comprar, vender o mantener Mercado Libre

Si se debe elegir una sola alternativa, el consenso formal se inclina por comprar, especialmente después de la baja tras la presentación del balance. Tres de los cuatro bancos internacionales analizados sostienen recomendaciones positivas y proyectan subas de entre 35% y 54% y ninguno aconseja vender.

Para quienes ya tienen la acción, la postura predominante es mantener, a la espera de que el crecimiento comience a reflejarse nuevamente en el resultado operativo. UBS aporta el principal argumento para conservar cautela dado que Mercado Libre todavía cotiza con una valuación exigente y no estableció una fecha concreta para la recuperación de sus márgenes.

Por esto, la próxima prueba llegará con el balance del tercer trimestre. Allí, los analistas buscarán confirmar si el margen operativo deja de comprimirse y si la expansión del crédito puede continuar sin provocar un mayor deterioro de la calidad de los préstamos.