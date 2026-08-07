Expertos recomiendan el CEDEAR de una cadena de farmacias que puede subir 25% en dólares

El Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) de esta cadena representa a fracciones de sus acciones que cotizan en dólares. Por qué invertir

Los ahorristas que buscan cobertura en dólares y salir de la volatilidad argentina, tienen en los CEDEAR un instrumento de inversión preferido. Al respecto, los expertos de la City están recomendando a CVS Health (CVS), que es la cadena de farmacias y centros médicos en Estados Unidos, cuyas acciones tienen un potencial de incremento de precio, según las proyecciones del mercado, de hasta 25% en dólares, en los próximos meses.

CVS Health es una empresa de salud líder en Estados Unidos, debido a que cuenta con unas 9.900 sucursales de farmacias y más de 1.100 clínicas médicas de atención ambulatoria y primaria (MinuteClinic). Todos sus locales se encuentran en Estados Unidos. La empresa también ofrece seguros de salud bajo la marca Aetna, tras haber realizado una de las adquisiciones corporativas más grandes de la historia en 2018.

Las ahorristas argentinos pueden comprar CVS Health de forma doméstica, y en pesos, a través de sus Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs), que son fracciones de acciones de empresas mundiales e índices sectoriales internacionales, que cotizan en dólares, por lo general, en Wall Street.

Por ende, los CEDEARs permiten diversificar inversiones porque cuestan mucho menos que las acciones originales, y también brindan cobertura frente al movimiento local del precio del dólar, porque ajustan su valor en base al contado con liquidación. También dependen de la cotización del activo al que representan.

"CVS Health aparece como una alternativa para aquellos inversores que buscan exposición al sector salud, una valuación moderada y menor dependencia del ciclo tecnológico", recomienda Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est.

Esta compañía estadounidense tiene una capitalización de mercado en el Nasdaq de aproximadamente unos u$s122.500 millones.

"Luego de la corrección posterior al último balance, el papel vuelve a presentar un punto de entrada atractivo para una compañía que combina seguros médicos, administración de beneficios farmacéuticos, farmacias y servicios de atención primaria", acota Castro a iProfesional.

Al respecto, destaca que en el segundo trimestre de 2026, CVS registró ingresos por aproximadamente u$s106.100 millones, un crecimiento superior al 7% interanual y una cifra que se ubicó "por encima de lo esperado por el mercado". Incluso, la ganancia ajustada alcanzó u$s2,58 por acción, frente a una estimación previa a la presentación del balance que estuvo en un nivel cercano a u$s1,85.

"A partir de estos resultados, la compañía elevó su proyección de ganancias ajustadas para todo el año a un rango de u$s7,90 a u$s8,10 por acción, y espera obtener ingresos de, al menos, u$s414.000 millones", puntualiza Castro.

CEDEAR de CVS Health como inversión recomendada

En resumidas cuentas, los analistas del mercado están recomendando invertir en el CEDEAR de CVS Health (CVS), debido a que sus acciones tienen una potencial suba de precio en dólares de alrededor del 25% para los próximos meses.

En la actualidad, la acción cotiza cerca de u$s96 en Wall Street, y ya en todo 2026 avanza alrededor de 20% en dólares. Por lo que puede escalar un porcentaje similar desde ahora en adelante.

Por eso, en términos de potencial, Castro indica que un escenario base podría ubicar a la acción en la zona de u$s110 a u$s115, lo que implicaría una suba aproximada de entre 15% y 20%, desde los valores actuales.

Y en un escenario más optimista, "si CVS sostiene la mejora de Aetna y logra disipar las dudas relacionadas con Caremark, podría acercarse a u$s120, equivalente a un potencial cercano al 25%", concluye Castro.

De acuerdo a lo que mencionan los analistas internacionales, uno de los aspectos más positivos del último balance fue la mejora del negocio asegurador Aetna.

"La compañía mostró un mayor control de los costos médicos, acompañado por mejores ingresos provenientes de sus planes de Medicare. Al mismo tiempo, el segmento de servicios de salud, donde se encuentra Caremark, alcanzó ingresos por u$s51.800 millones y creció 11,5%, mientras que la división de beneficios médicos avanzó 3,5%. Estos resultados muestran que la recuperación de CVS no depende únicamente de sus farmacias, sino de un ecosistema integrado de seguros, medicamentos y servicios médicos", resume Castro a iProfesional.

A los precios actuales, CVS cotiza cerca de 12 veces la ganancia ajustada esperada para 2026.

"Esa valuación resulta razonable para una empresa de perfil defensivo, con ingresos recurrentes y una posición relevante dentro del sistema de salud estadounidense. Además, la compañía mantiene el pago de dividendos, lo que suma atractivo para los inversores que buscan combinar una posible recuperación del precio con generación periódica de renta", finaliza Castro a iProfesional.

Por eso, los ahorristas argentinos que busquen diversificar inversiones y salir de la volatilidad de los activos argentinos, indican que el CEDEAR de CVS Health es una de las alternativas conservadoras interesantes para comprar.-