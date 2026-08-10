Nuevos balances ilusionan a la City y los inversores apuestan por acciones argentinas

El mercado de acciones locales tendrá otra semana movida: varios pesos pesados presentarán los balances del segundo trimestre y en la City hay buena expectativa por los resultados. La mirada estará puesta sobre los reportes de YPF, Supervielle, Edenor, Central Puerto y Transportadora de Gas del Norte, entre otros.

Los analistas ven margen alcista en las acciones argentinas tras los retrocesos recientes y los inversores moderados y arriesgados se inclinan por varios de estos papeles con horizonte a mediano plazo. Especialmente, en los del sector energético.

El índice S&P Merval, que representa a las empresas líderes que cotizan en el mercado local, retrocedió 6,6% la semana pasada y quebró la línea de u$s2.000 hasta ubicarse en u$s1.950, a contramano de Wall Street. Así, amplió la distancia respecto al récord nominal de u$s2.400 que alcanzó a principios del año pasado. En el mercado estiman que hay fundamentos para volver a acercarse a esa zona e, incluso, superarla. Dependerá también de cómo siga el clima internacional y el riesgo país, que rebotó a 450 puntos.

Los reportes que difundirán en los próximos días y las perspectivas que dejen hacia adelante serán clave en las decisiones de los inversores. En el calendario de balances se destacan los siguientes eventos de la semana:

Lunes 10 de agosto: YPF, Supervielle, Cablevisión y TGNO.

Martes 11 de agosto: Edenor, Central Puerto y Adecoagro.

Jueves 13 de agosto: Globant y A3 Mercados.

Nuevos balances ilusionan a inversores de acciones argentinas

"Hay valor en el Merval", sostiene Delphos Investment tras los últimos balances. La firma de asesoría financiera destaca la presencia de fundamentos sólidos, lo que otorga buenas perspectivas a la renta variable. El caso de Pampa Energía, resalta, es el más llamativo porque presentó un balance "extraordinario", pero no fue suficiente para imponerse ante la reversión del mercado doméstico. Aún así, la compañía "promete mucho" hacia adelante, teniendo en cuenta sus proyectos en desarrollo para la producción de urea, con los que apuntaría a cubrir la demanda regional.

Incluso, de acuerdo con la consultora, una de las más importantes de la City, el precio actual de mercado de Pampa ($5.200 en Buenos Aires y u$s82 en Nueva York) no parece descontar el potencial de estos proyectos. Esto implica que la acción de la compañía contiene margen para mayores ganancias, a materializarse una vez los inversores incorporen las novedades a los precios.

"Las expectativas para los próximos balances son buenas. Los que vimos la semana pasada fueron generalmente positivos, especialmente en energía. Por otro lado, aquellas compañías ligadas a la construcción muestran señales mixtas, pero dan a entender que lo peor ya quedó atrás. Esta semana, tendremos las presentaciones de Supervielle, YPF, Edenor y Central Puerto, entre otras. El resto de los bancos quedan para las semanas siguientes, y Cresud, Irsa y Aluar vendrán con posterioridad, dado que sus balances coinciden con el cierre de año fiscal", detalla.

La City ve potencial en acciones energéticas, pero advierte riesgos

El equipo de research de SBS sitúa al sector de petróleo y gas como su favorito en renta variable local con mirada a mediano plazo: el avance sostenido que exhibe Vaca Muerta sobre la producción local de petróleo genera cada vez más optimismo en los inversores. Si bien a corto plazo las acciones del segmento están condicionadas por el precio internacional del crudo, al ritmo de las negociaciones en Medio Oriente, a mediano y largo plazo el sector luce sólido, gracias a los crecientes niveles de producción.

En el caso de YPF, que presentará el balance este lunes, los analistas de Rava prevén números "positivos", de la mano del repunte que registró el precio internacional del petróleo durante el segundo trimestre, cuando rozó los u$s120 por barril en el segmento Brent. Sin embargo, advierten que la reacción del mercado no necesariamente acompañará las cifras del reporte porque buena parte de la performance podría estar incorporada en el precio. Además, la acción de la compañía ha estado moviéndose principalmente junto al precio del crudo.

"Se espera que los números de YPF sean buenos, aunque gran parte de la cotización actual ya refleja esa expectativa. Los precios actuales están muy por arriba respecto a los posteriores a las elecciones de octubre. Hay una clara tendencia alcista. Pero en esta zona no compraría, sino que mantendría lo que ya tengo en cartera. En este contexto incierto para el petróleo, creemos que sería mejor esperar", sostienen.

Los analistas destacan que la acción de la petrolera estatal, en u$s49 al cierre del viernes en Nueva York, se encuentra 15% por debajo del máximo que alcanzó en junio (u$s56), por lo que tiene margen alcista y no descartan que se acerque hasta esa zona tras el balance. No obstante, advierten que si el Merval se sigue achicando, YPF también podría ceder por arrastre e irse hasta la zona de u$s44, un precio que podría ser "interesante" para entrar.

"En los balances siempre es muy impredecible. Creemos que puede impactar mucho más que aparezca Trump anunciando un acuerdo definitivo con Irán y el precio del petróleo caiga fuerte, que el balance. Si bien el balance es muy importante porque indica cómo viene el negocio, el mercado suele adelantarse y va incorporando el desempeño en los precios", sostienen.

De cara a los reportes corporativos, el equipo de estrategia de IEB ajusta la cartera de renta variable local que sugiere a sus clientes. Quedó conformada de la siguiente manera:

40% en petróleo y gas: YPF (15%), Pampa Energía (15%) y Vista (10%).

30% en regulados: Metrogas (10%), Edenor (10%), TGNO (5%) y Ecogas (5%).

15% en bancos: Macro (10%) y BBVA (5%).

9% en materiales: Loma Negra.

6% en real estate: IRSA.

Arranca una semana movida para el mercado local y los inversores seguirán atentos las presentaciones de los balances de las empresas.