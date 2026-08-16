La consultora del pronosticador económico considerado en EE.UU. como el "más preciso del mundo" anticipó qué valor tendrá el tipo de cambio en diciembre

El precio del dólar se encuentra en la mira de los ahorristas, que buscan saber hasta qué nivel puede llegar a fin de año, más allá que desde julio pasado hasta el momento, el Gobierno lo tiene "frenado" al mayorista por debajo de los $1.500. Al respecto, en un nuevo relevamiento entre 47 bancos y consultoras internacionales y locales, sobresalen los pronósticos realizados por Pantheon Macroeconomics, firma estadounidense fundada por Ian Shepherdson, economista referente que el New York Times lo ha calificado de "siempre acertado" en sus predicciones de importantes eventos económicos mundiales. Esta consultora proyectó que el precio del dólar mayorista llegará a los $1.850 a fin de diciembre en Argentina, lo que significaría una devaluación para todo el 2026 de alrededor de 27%

Se debe resaltar que Pantheon Macroeconomics participa por segundo mes consecutivo en el relevamiento mundial efectuado por FocusEconomics en agosto, y en este caso se ubicó como la consultora que pronosticó el tipo de cambio más alto para el ámbito local para fin de año, entre los 47 bancos y otras firmas mundiales encuestadas.

De hecho, con menos de $1.800 para diciembre, le siguen las proyecciones de consultoras argentinas, como Invecq Consulting ($1.800), LCG ($1.770) y Econviews, con $1.750 para fin de año.

Por qué es la consultora estrella en pronósticos de Estados Unidos

El economista que dirige y fundó esta consultora en Estados Unidos, y que es todo un "gurú" en su país por haber acertado varios escenarios financieros, es Ian Shepherdson, ya que, por ejemplo, predijo el desplome del mercado inmobiliario de 2008. También, en 2020, indicó que la Reserva Federal comenzaría a subir las tasas en 2022 debido a las presiones inflacionarias, contrariamente a las expectativas de la mayoría de los analistas, quienes esperaban que las tasas se mantendrían bajas hasta 2024 o, incluso, luego de esa fecha.

Y otro de sus hitos fue en 2022, cuando Pantheon Macroeconomics alertó que el aumento de las tasas hipotecarias provocaría una caída significativa en la demanda de viviendas.

Además, The Wall Street Journal distinguió dos veces a Shepherdson como el pronosticador económico "más preciso del mundo". Entre sus antecedentes, este experto fue economista jefe para Estados Unidos en HSBC Securities en Nueva York.

Hoy Pantheon Macroeconomics, proporciona información económica global a más de 500 fondos de inversión, bancos, responsables políticos e instituciones internacionales.

Precio de dólar esperado por el mercado

El precio del dólar que esperan las consultora relevadas en el Focus Economics

A la hora de analizar el precio de dólar previsto para la Argentina por esta consultora "estrella" de Estados Unidos, se puede decir que es un poco elevado a lo que están estimando otros economistas.

Para tener una referencia, el billete mayorista hoy se ubica apenas por debajo de los $1.500, y el consenso de todos los expertos encuestados por el FocusEconomics es terminará en diciembre a $1.648.

En tanto, en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3), se está operando para fin de año un dólar mayorista de $1.623, unos 227 pesos menos de lo previsto por Pantheon Macroeconomics ($1.850).

Incluso, MAPFRE Economics, que es una de las consultoras mundiales que más acertó en los últimos dos años cuál iba a ser el tipo de cambio para la Argentina 12 meses antes, bajó notoriamente en agosto sus expectativas para diciembre que viene a $1.658, debido a que el mes pasado consideró un precio similar al previsto ahora por la consultora de Shepherdson: $1.843 para fin de año.

En la referencia a la que se acerca el pronóstico de Pantheon Macroeconomics es al techo de la banda de flotación cambiaria, fijado por el Banco Central en $1.856, que es una cifra que se va actualizando diariamente en base a la inflación de dos meses previos (t-2), y que es el nivel máximo permitido por la autoridad monetaria para no intervenir en el mercado cambiario para controlar el valor del billete.

"Pese a esta relativa estabilidad, el mercado sigue con máxima atención el apetito comprador del sector privado", afirma Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

Asimismo, entrada la época baja para la cosecha, la cantidad de divisas compradas por el Banco Central para acrecentar las reservas comenzó a descender de manera notoria, y en agosto suma a "cuentagotas". De hecho, en todo el corriente mes suma "apenas" 124 millones de dólares.

Por lo pronto, el BCRA acumula unos u$s14.000 millones en compras en lo que va de 2026 y mantiene las reservas brutas cerca de los u$s49.567 millones para absorber la futura volatilidad, 2,4 veces respecto a los mínimos de fines de 2023.

"Las reservas netas alcanzan aproximadamente u$s11.900 millones, un nivel no observado desde principios de 2020", destacan desde Fundación Mediterránea.

Dólar, en búsqueda de mantener el precio

Por lo pronto, el Gobierno busca mantener tranquilo al mercado para evitar saltos cambiarios y, por ahora, que el precio del dólar mayorista se mantenga en torno a los $1.500, para evitar la inquietud que generó en junio pasado el salto que hubo en la cotización cercano al 5%.

A las intervenciones que hubo en los mercados de futuros para que las expectativas de incremento en la cotización se mantengan contenidas, se sumaron venta de títulos en dólares.

"Frente a la creciente búsqueda de cobertura cambiaria en el sector privado, la oferta de activos vinculados al dólar emitida por el sector público registró un fuerte salto en las últimas semanas", destaca Morales.

Al respecto, menciona que luego de tocar un piso de u$s3.211 millones en mayo, el stock de estos títulos en manos de privados se elevó a u$s6.244 millones en junio y trepó hasta los u$s11.239 millones en julio, lo que representó un incremento cercano a los u$s5.000 millones en apenas un mes.

"Esta expansión respondió a la estrategia deliberada del Tesoro Nacional de colocar una mayor cantidad de bonos dólar linked y títulos duales durante sus licitaciones de deuda. Mediante esta vía, el Gobierno busca satisfacer las necesidades de resguardo de los inversores ante la volatilidad del mercado y la incertidumbre política, canalizando esa presión financiera hacia instrumentos denominados en moneda local y evitando un impacto directo sobre las reservas de divisas", concluye Morales.

Es que para evitar la incertidumbre y ruidos electorales para el 2027, frente a una actividad económica que no despega, el Gobierno también anunció que tienen cubiertos los pagos de compromisos de deuda para ese año, y se encuentra sumando reservas para el BCRA a diarios.

"Las ventas minoristas mantienen una tendencia negativa limitada a compras defensivas por la caída del poder adquisitivo. También se ve un estancamiento en la construcción, ya que los despachos de insumos operan en niveles bajos, mientras la actividad inmobiliaria se sostiene a la espera de crédito", advierte la consultora Qualy.