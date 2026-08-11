Cae la bolsa porteña, los ADRs se hunden hasta 7% y el riesgo país se acerca a los 470 puntos

En la previa a una licitación clave para el Tesoro, los activos argentinos operan con mayoría de bajas. Una de las pocas excepción fue Metrogas

Las acciones argentinas sufrieron un duro golpe este martes 11 de agosto, con caídas generalizadas tanto en Wall Street como en la Bolsa porteña. El foco de los inversores está puesto en la licitación del Tesoro de esta semana, que puede marcar el rumbo financiero de corto plazo.

El S&P Merval cayó 3,9% y cerró en 3.001.509,79 puntos. Medido en dólares, el desplome fue aún más pronunciado: 5,1%. Entre las acciones que más retrocedieron se destacaron Telecom (-3,5%), BBVA (-3,4%) y Banco Macro (-3,4%). La única excepción brillante del día fue Metrogas, que saltó 11,7%.

La enorme suba de la distribuidora de gas natural tiene una explicación concreta. Edenor, la empresa de José Luis Manzano, adquirió la participación de YPF en Metrogas.

La operación alcanzó los u$s780 millones e incluyó también a Metroenergía, consolidando el control del sector de distribución de gas en manos privadas.

En Nueva York, los ADRs argentinos replicaron el mal humor porteño. La caída más pronunciada fue la de Telecom, que se hundió 7,4%.

Detrás se ubicaron Transportadora de Gas del Sur (-5,5%) y Edenor (-5,5%), en una jornada donde el apetito por riesgo argentino brilló por su ausencia.

El contexto internacional tampoco ayudó. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio por finalizadas las conversaciones con Irán sobre el control de rutas marítimas estratégicas para el transporte de petróleo.

La tensión geopolítica disparó el precio del crudo más de 5%, llevándolo hasta los u$s88,25 por barril. Los mercados temen problemas de abastecimiento energético.

Riesgo país cerca de máximos y bonos con leve mejoría

La deuda soberana mostró un desempeño mixto en la jornada. A nivel local, los bonos tuvieron leves subas: el Global 2030 avanzó 0,6%, seguido por el Global 2038 y 2041, ambos con ganancias de 0,4%.

El riesgo país subió 0,4% y se ubicó en 467 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan, aunque se mantiene en su nivel más alto de los últimos dos meses.

"Esto indica que los inversores están exigiendo un poco más de rendimiento para prestarle dinero a Argentina", explican desde la city porteña.

La rentabilidad de los bonos a 10 años bajó 0,2% hasta 4,688%, en una jornada de movimientos laterales que no logró despejar la incertidumbre del mercado.

Todos los ojos en la licitación del Tesoro de este miércoles

El Gobierno intentará conseguir $4,5 billones de los inversores para renovar parte de sus vencimientos de corto plazo. La operación será clave para medir el apetito del mercado.

"Esta vez ofrece instrumentos de corto plazo, por lo que será importante observar cuánto dinero logra captar y a qué tasas", explicó la economista Elena Alonso.

La última licitación del Tesoro tuvo un rollover elevado pero derivó en condiciones más restrictivas, algo que la licitación de esta semana probablemente atenuará marginalmente, permitiendo una estabilización a tasas más bajas.

Sin embargo, analistas de Max Capital advierten que esto no será suficiente para quitar presión sobre el peso. "Las ventas de instrumentos dollar-linked y las menores compras del BCRA permiten ganar tiempo", señalaron.

"Pero eventualmente será necesaria una combinación de tasas más altas en el tramo corto y una moneda más débil", ampliaron desde el mismo informe, anticipando un escenario complejo para las próximas semanas.

Es que en medio de las críticas por las altas tasas de interés, se generó una presión sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, para que en la próxima licitación del Tesoro relaje su política de contracción monetaria y alivie la falta de liquidez.

Es así que hay una expectativa inusitada por saber cómo actuará el ministro ante una situación rutinaria: un vencimiento de bonos de deuda, por un monto de $4,8 billones, una cifra relativamente pequeña si se considera que el Tesoro ha enfrentado cancelaciones por montos cuatro veces más grandes.

Pero ocurre que las tasas de interés están en el medio de la polémica, como consecuencia de la crisis de morosidad que afecta al sistema financiero. Y no son pocos los analistas que sostienen que el motivo de esa crisis es el alto nivel de las tasas activas, y que una forma de incentivar a un abaratamiento en el costo financiero sería que Caputo "apague la aspiradora de pesos".

Es decir, que ante un vencimiento de deuda, se limite a renovar el monto, o incluso que emita bonos por menos pesos de los que vencen, para pagar una parte en efectivo y, de esa forma, transmitirle más liquidez a los bancos.

También están quienes opinan que la solución al problema es aflojar las exigencias de encajes que tienen los bancos, para permitirles que puedan usar un mayor porcentaje de los depósitos de plazo fijo y aplicarlos a préstamos.