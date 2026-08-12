La City ve a las acciones más baratas que los bonos en dólares y los bancos ganan atractivo

Las acciones argentinas ceden terreno y empujan al S&P Merval por debajo de u$s2.000. Por ahora, los buenos balances corporativos no alcanzan para levantar el humor de los inversores, contagiados por el mal clima internacional. Un punto a favor es que las acciones lucen relativamente "baratas", teniendo en cuenta el riesgo país en la zona de 450 puntos, de acuerdo con los operadores. Por lo tanto, ven margen alcista y los bancos ganan atractivo para apuestas tácticas, mientras las energéticas se consolidan entre las favoritas a mediano plazo gracias al auge de Vaca Muerta.

El índice S&P Merval, que agrupa a las empresas líderes que cotizan en el mercado doméstico, retrocedió este martes más de 3%. En lo que va de agosto, acumula una baja de 9% y opera apenas por encima de u$s1.900 al tipo de cambio financiero. Así, se aleja del pico de u$s2.200 que alcanzó a mediados de junio y del máximo histórico nominal de casi u$s2.400 que tocó a principios del año pasado.

Los inversores recibieron con los brazos abiertos los balances de YPF y Supervielle, a juzgar por los repuntes que registraron en las primeras operaciones de la jornada. Pero el mercado local no pudo contra el viento externo: Wall Street extendió el tono cauteloso ante las idas y vueltas en las negociaciones en Medio Oriente, lo que empujó al alza al petróleo y golpeó a los activos emergentes. El ETF de las principales empresas de la región retrocedió 2,2%, mientras el activo que replica al mercado brasileño perdió 3,5%. El mal clima internacional arrastró así al Merval.

El retroceso de las acciones argentinas incentiva a algunos inversores (sobre todo, a los arriesgados) a reabrir posiciones para capturar eventuales ganancias a corto plazo y mediano plazo, una vez que los ruidos externos permitan reflejar los buenos balances en los precios. Además, como se mencionó anteriormente, los operadores ven espacio alcista en la renta variable, teniendo en cuenta la relación de los últimos años con el riesgo país. Sin embargo, advierten cautela en la medida en que se acerque 2027 y escale la incertidumbre electoral.

Acciones "baratas" con el riesgo país en la zona de 450 puntos

"El equity argentino luce relativamente barato. Aunque los bonos en dólares se ven caros dado el escenario electoral que se viene, las acciones argentinas lucen baratas en el relativo. Hoy el Merval está más abajo que el promedio de la curva. El índice de acciones debería estar un poco más arriba para respetar la clásica relación con el riesgo país. Esto nos hace animar tácticamente a invertir en acciones del sector bancario", precisó el equipo de estrategia de One618, el bróker de bolsa de Consultatio, en una presentación para clientes.

De acuerdo con el análisis, el Merval se encuentra entre 15% y 20% por debajo del nivel que debería estar para alinearse al riesgo país en la zona de 450 puntos básicos, en base a la relación histórica. De eliminarse el desfase y alinearse con la curva, el índice de acciones líderes volvería a la zona de u$s2.200 que alcanzó a mediados de junio.

El bróker explica que la relación entre el índice de acciones y el de riesgo soberano está un poco "rota" porque la renta variable no tuvo una recalificación por parte de MSCI, que mantuvo al mercado argentino en "standalone", mientras la renta fija obtuvo mejoras por parte de las tres principales calificadoras de riesgo, que subieron la nota al equivalente a "B-". Esto generó el desbalance que se observa últimamente en la relación entre ambos segmentos.

El analista Gustavo Ber coincide en destacar el "atraso" de las acciones argentinas respecto al riesgo país. De corregirse, calcula, el índice de acciones líderes volvería a la zona de sus máximos recientes, arriba de los u$s2.100. Además, teniendo en cuenta las características intrínsecas del segmento y el valor relativo que exhibe hoy, afirma que la renta variable tendría un repunte mucho mayor al de los bonos soberanos en dólares en un eventual escenario positivo.

"Vemos una mejor relación riesgo-retorno en las acciones argentinas que en los bonos en dólares. Esto no implica que consideremos que el equity local esté en un punto de entrada especialmente atractivo. Creemos que luce barato respecto a los bonos y tiene un potencial upside mayor. Con estos niveles de riesgo país, el margen adicional de mejora en los bonos es más acotado. Además, en la medida en que se acerquen las elecciones, el mercado podría exigir una prima mayor por la incertidumbre política", agrega Tomás Sisto Bourel, de Fortress Capital.

En cambio, destaca el analista, las acciones de las empresas argentinas cotizan muy por debajo del máximo histórico nominal que alcanzaron a principios del año pasado. En rigor, el Merval se encuentra 26% por debajo de aquel momento. Esto ofrece cierto margen para una recuperación ante buenos resultados corporativos o la aparición de algún catalizador. De todos modos, mantiene una visión cauta respecto al mercado local y en este momento no ve una relación riesgo-retorno lo suficientemente atractiva para ponderar activos argentinos sobre los de otros mercados.

Supervielle "barato" e YPF sólido a mediano plazo

Los analistas consideran positivo el balance que presentó Supervielle, pero, como se mencionó anteriormente, el mal clima internacional opacó el optimismo de los inversores. Incluso, Delphos Investment destaca que esta compañía cotiza a valores muy bajos en comparación con el resto de los bancos líderes argentinos. Este "descuento desmedido", injustificado desde los fundamentos, hace que las acciones de Supervielle luzcan "atractivas" para sumar a una cartera de renta variable local y capitalizar la reversión del ciclo de crédito.

"Supervielle se lleva la valuación más atractiva dentro de los bancos líderes. El balance de la compañía confirma que lo peor va quedando atrás para el sector. Mejora en la calidad de cartera, menor costo de riesgo y estructuras más livianas se traducen en mayor ROE e indican un cambio de ciclo para los bancos, en el cual se priorizará ‘prestar bien’ en lugar de ‘prestar más’. Hacia adelante, el catalizador más concreto es la captura plena de los ahorros de costos", sostiene.

En tanto, Adcap mantiene la recomendación de compra de acciones de YPF. El bróker de bolsa proyecta un precio objetivo de u$s63 para los próximos 12 meses, lo que implicaría una suba de alrededor de 28%. La proyección surge tras el balance en el que la petrolera reportó cifras superiores a la expectativa: ingresos consolidados en u$s6.600 millones (+42% interanual), EBITDA ajustado de u$s2.800 millones (+149% interanual), margen al 43% (frente al 24% del mismo período de 2025) y utilidad neta de u$s1.200 millones (+195% trimestral).

"Más allá de los resultados récord, la tesis de inversión de YPF se ve fortalecida por factores de potencial suba que aún no están incorporados en nuestra valuación: (i) la Decisión Final de Inversión (FID) de Argentina GNL, prevista para el 4T26-1T27 y (ii) la aprobación del RIGI para LLL Oil, esperada en los próximos meses, que aceleraría la generación de flujo de caja libre (FCF) a través de una alícuota del impuesto a las ganancias del 25% y la exención total de derechos de exportación", agrega el bróker de bolsa.