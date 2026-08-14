Cuánto se gana por mes en el plazo fijo de Banco Ciudad si se invierten $2 millones

Una colocación en pesos está ofreciendo una mejor renta que el comportamiento del precio del dólar. Cuánto se gana con $2 millones en un lapso de 30 días

Los plazos fijos tradicionales son comparados por los ahorristas respecto a los nuevos datos de inflación, que mostraron un alza respecto al mes anterior, y al movimiento del dólar, que se mantiene estable en los últimos días. En ese sentido, si se invierte por ejemplo un monto inicial de $2 millones en el Banco Ciudad, durante el lapso mínimo de 30 días, se obtendrá una ganancia total de $2.027.945, luego de cumplirse ese tiempo, que equivale al 1,4% mensual.

De esta manera, se refleja cuánto se puede ganar ahora en un depósito en Banco Ciudad, la entidad financiera pública originaria de la Capital Federal, que cuenta con 1,3 millones de cajas de ahorro.

Para ello, se tomó como ejemplo la renta actual de una inversión inicial por un monto de $2 millones, durante un lapso de 30 días, que es el tiempo mínimo solicitado por el sistema financiero de encaje de los fondos para este instrumento de inversión.

El dato a tener en cuenta es que la tasa nominal anual (TNA) que ofrece el Banco Ciudad para un plazo fijo tradicional se mantiene sin cambios, desde hace más de tres meses, en 17% para los depósitos minoristas de personas físicas, efectuados para un período de 30 a 59 días, a través de los distintos canales disponibles por esta entidad, como la app, home banking, cajeros automáticos (ATM), ventanilla e, incluso, para los no clientes que hacen plazo fijo web.

Este porcentaje es acorde a la media publicada por el resto de los bancos líderes, y si se toma en cuenta a todas las entidades relevadas por el Banco Central, la TNA para plazos fijos minoristas ronda en un rango de entre 16% a 22%, según la firma dónde se realice y tiempo de colocación.

Por lo que la renta efectiva generada es de 1,4% en 30 días. Un porcentaje que está quedando por debajo de la inflación.

Cabe recordar que el INDEC acaba de publicar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio pasado fue de 2,1%, lo que representó un incremento respecto al 1,9% medido en junio y cortó una racha bajista de tres meses.

Según los analistas de mercado, se trata de un rebote puntual y la tendencia volvería a la baja en los próximos meses.

En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado a principios de mes por el Banco Central, realizado en base a una encuesta a unos 44 economistas privados de consultoras, se considera que en el corriente agosto la inflación será de 1,8%, y para septiembre se espera la misma cifra.

Por lo pronto, estos porcentajes siguen posicionando al plazo fijo tradicional con una renta negativa frente al resto de los precios de referencia.

Otro dato a tener en cuenta por el ahorrista es el movimiento de la cotización del dólar, que se mantiene "planchado" en lo que pasó de agosto y que en el acumulado de todo el 2026 avanza apenas un 2%.

Es decir, el plazo fijo le está ganando al dólar en el mes y en todo el año, por lo que, en ese sentido, se posiciona como una mejor inversión.

Y si se constituye el depósito a un período mayor a los 60 días, incluso si supera los 366 días, la tasa brindada por la entidad porteña se ubica en el 17,5% de TNA. Es decir, medio punto porcentual anual adicional.

Plazo fijo Banco Ciudad: cuánto ganás con $2 millones

En cuanto al rendimiento concreto de un plazo fijo tradicional en Banco Ciudad, la respuesta es que si se coloca un monto inicial de $2 millones, durante el lapso mínimo de 30 días, se obtendrá una ganancia total de $2.027.945, luego de cumplirse ese tiempo.

Entonces, el ahorrista generará unos 27.945 pesos extras por mes con esta inversión, que equivale a obtener una renta de 1,4% mensual, o 17% de TNA.

Realizar un plazo fijo tradicional en Banco Ciudad es sencillo, debido a que se puede recurrir a los distintos canales disponibles, como la aplicación (app) de celulares y tablets, sitio web (home banking), ventanillas de las sucursales y cajeros automáticas (ATM). Para ello se precisa colocar un monto mínimo simbólico de solo $100.

Si se opta por hacer esta inversión desde la web del banco, se puede iniciar este trámite desde la sección "personas", y luego se debe hacer clic en la opción "inversiones". Allí aparecerá un listado de posibilidad, en el que se debe seleccionar "plazo fijo tradicional".

El paso siguiente es completar la cantidad de pesos que se depositará en este instrumento y el tiempo en el que se desea permanecer encajado, donde el mínimo de inmovilización es de 30 días.

El plazo fijo tradicional se presenta como una alternativa interesante en este momento, ya que le gana al dólar, que es el ahorro por excelencia de los argentinos. El dato que no transforma a este instrumento como ideal es que pierde algo de poder de compra frente al comportamiento de la inflación.-