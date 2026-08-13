Los bonos CER son los favoritos de la City para invertir tras el dato de inflación de julio

El INDEC informó que la inflación de julio fue de 2,1% y registró una leve suba frente al mes previo. En qué títulos recomiendan invertir los expertos

El nuevo dato de inflación oficial del INDEC, que fue de 2,1% para julio pasado, no sorprendió al mercado, pero fue más elevado respecto al mes anterior, por lo que los inversores comienzan a recomendar las inversiones que seguirán siendo positivas y atractivas frente al incremento del nivel del índice de precios al consumidor (IPC). En este sentido, las sugerencias apuntan a los bonos en pesos que ajustan por el índice CER más una tasa extra.

Cabe recordad que en todo el 2026 la inflación acumulada es de 19,3%, y diversos economistas empiezan a considerar que en agosto y los próximos meses volvería a ubicarse por debajo del 2% mensual.

"La inflación se aceleró levemente en julio, en línea con lo que esperaba el mercado. El dato no sorprende: la inflación de Ciudad de Buenos Aires, que había marcado un 2,9% mensual la semana pasada, ya anticipaba el resultado nacional al reexpresarla con los ponderadores del INDEC", resume Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics.

En este sentido, Eric Ritondale, economista jefe de Puente, aclara que "lo más relevante del reporte oficial fue que la inflación núcleo (Core) se ubicó nuevamente por debajo del umbral del 2%, registrando un 1,8% mensual (frente al 1,6% de junio). Que el componente subyacente se mantenga en estos niveles resulta una señal positiva que valida una desaceleración inflacionaria de fondo".

De hecho, las expectativas de inflación para el corriente agosto por parte de economistas privados, como los pertenecientes a Fundación Libertad y Progreso (LyP) prevén que se ubique en torno al 1,8% en este mes. Por lo que volvería a descender desde ahora en adelante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que las tasas en pesos de los depósitos minoristas se ubican en un rango de entre 16% a 22% de tasa nominal anual (TNA).

"Con una inflación mensual que se mantiene cerca del 2%, el desafío para los inversores pasa por encontrar instrumentos que permitan obtener rendimientos reales positivos y preservar el poder adquisitivo. En este escenario, las alternativas más interesantes aparecen hoy entre los bonos ajustados por CER y los títulos a tasa variable", resume Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est.

En qué bonos invertir con inflación actual, según expertos

Los expertos del mercado siguen con sus recomendaciones de inversión en letras y bonos que, en su mayoría, ajustan por inflación más un plus de tasa de interés.

"Como estrategias de inversión, hemos sobreponderado la deuda ajustable por inflación en un contexto donde el mercado esperaba menor IPC que en nuestro escenario. Dicho esto, y en base a la reciente corrección de la inflación break-even al alza, en esta ocasión no observamos un claro diferencial a favor de la deuda CER en términos de rendimiento respecto a nuestro escenario base", detalla Thiago Marino, analista de Renta Fija de IOL.

Sin embargo, indica que se mantienen "sobreponderando" el BONCER X30N6, que es un título público emitido por el Tesoro Nacional que ajusta por CER y que vence el 30 de noviembre de 2026, que brinda al finalizar una tasa de 26,5%, "a la espera de mayores indicios que nos permitan concluir que el ritmo de inflación podría desacelerarse aún más", acota Marino.

En este sentido, Milo Farro, analista de Rava Bursátil, completa: "Luego del aumento en la volatilidad de las tasas en pesos durante la última semana, los bonos CER volvieron a ofrecer rendimientos reales atractivos, con tasas de hasta 9% anual por encima de la inflación".

Dentro de la curva, recomienda que el BONCER al 30 de junio de 2028 (TZX28), rinde 8,6% más CER; mientras que el Discount en pesos (DICP), con vencimiento el 30 de diciembre de 2033, "alcanza 9% más CER, convirtiéndose en alternativas interesantes para inversores que busquen preservar el poder adquisitivo y obtener un retorno adicional", detalla Farro a iProfesional.

Un aspecto clave a tener en cuenta es el horizonte de inversión, es que en los bonos del tramo medio y largo de la curva, como los que se acaban de mencionar, se recomienda un plazo mínimo de seis meses, "dado que un vencimiento más lejano implica una mayor sensibilidad del precio ante movimientos de las tasas. De esta manera, un horizonte más extenso permite morigerar el impacto de la volatilidad de corto plazo", aclara Farro.

También Andrés Repetto, analista de mercados y fundador de Andy Stop Loss, recomienda al DICP: "Si queremos jugar con un poco menos de riesgo tenemos este bono soberano, el cual ya está pagando amortización, lo que lo hace atractivo en cuanto al flujo, con una paridad de 91% lo que nos da ganancias también por pagarlo barato".

Para perfiles que prioricen un plazo más corto y una menor exposición a variaciones de precios, la sugerencia de Farro es el TX26, con vencimiento al 9 de noviembre de 2026, que ofrece actualmente un rendimiento cercano al 3,5% anual por encima de la inflación.

Otros bonos sugeridos para invertir

También las propuestas de los analistas del mercado se encuentran en el tramo medio de la curva, con títulos ajustados por CER que vencen el año que viene, y limitan la volatilidad frente a bonos de mayor duración, más allá que vencen en pleno escenario electoral, y en otros títulos para años posteriores.

Para Castro, una primera opción es el TZX27, con vencimiento en junio de 2027, ya que al tratarse de un bono cuyo capital ajusta por CER, "permite acompañar directamente la evolución de la inflación y, además, obtener una tasa real positiva adicional. Es una alternativa especialmente atractiva para aquellos inversores que priorizan cobertura y buscan reducir el riesgo de que una eventual aceleración de los precios deteriore el rendimiento de su inversión".

La segunda alternativa que ve como "atractiva" es el PBA27, un bono de la Provincia de Buenos Aires con vencimiento en abril de 2027, ya que es un instrumento que paga una tasa variable equivalente a TAMAR más 7 puntos porcentuales, por lo que, actualmente, ofrece un rendimiento cercano al 30% nominal anual.

"El principal atractivo del PBA27 es que permite capturar tasas elevadas, sin quedar completamente atado a una tasa fija. Si las tasas de interés continúan en niveles altos, el cupón del bono acompaña esa dinámica. Al mismo tiempo, frente a una inflación mensual cercana al 2%, un rendimiento nominal próximo al 30% anual genera, actualmente, un margen interesante para obtener una tasa real positiva. Por lo que apuesta a que las tasas de interés continuarán ofreciendo un rendimiento superior al aumento de los precios", sostiene Castro.

Al respecto, Repetto suma un nuevo bono CER de la Provincia de Buenos Aires, el PBA28, que vence en abril de 2028 y paga CER más 9% anual, "lo cual, asumiendo el riesgo del bono sub-soberano, nos paga 9 puntos por encima de la inflación, con una paridad de 98%".

En tanto, Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cía., opina: "Nos parece interesante el tramo medio-largo de la curva CER, con rendimientos reales por encima de 5% a partir de abril de 2027. Para plazos más largos una buena alternativa son los Duales CER-TAMAR, con rendimientos reales en torno a 5,5% para 2028 (TXMJ8 y TXMD8), y que adicionalmente tienen la pata en la tasa TAMAR, que permitiría aprovechar un escenario de ajuste monetario con tasas reales más positivas".

Sobre este tipo de bonos duales (CER-TAMAR), a Repetto le parece "interesante" el TXMD9, que vence en diciembre de 2029 y combina protección de esas dos tasas ya que en la colocación de junio, "su pata CER salió aproximadamente a CER más 6,27%".

Finalmente, Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil, una buena alternativa son las letras que ajustan por CER, ya que "hace unos meses estaban rindiendo negativo, pero, por suerte, ya se acomodaron. Así que la TZXD7, emitida al 15 de diciembre de 2027, que rinde inflación más 0,6% mensual, me parece la mejor alternativa, sobre todo para un inversor que planea dolarizarse antes del año electoral".