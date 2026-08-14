El oro se afianza como la inversión ganadora de agosto y supera por lejos al dólar y al plazo fijo

La primera parte de agosto dejó un claro triunfador entre todos los instrumentos de ahorro, que escala 8,4% en 14 días. Ranking del mes y de todo 2026

Los plazos fijos UVA (22,4%) y tradicionales (15,7%) encabezan el podio de inversiones en el año 2026.

El oro lidera las inversiones de agosto con una suba del 8,4% en pesos, superando otras opciones conservadoras.

La primera mitad de agosto está dejando un solo ganador absoluto entre todas las opciones de inversión más conservadoras y populares entre los argentinos, como las diferentes alternativas de dólar y plazo fijo. Se trata del oro, que recuperó su atractivo en lo que ya pasó del mes, frente a rendimientos magros del resto de los instrumentos.

Y si se analiza cuáles son las mejores opciones de inversión en todo el 2026, sigue ocupando el podio el plazo fijo UVA, que ajusta por inflación, seguido por la alternativa tradicional de tasa preestablecida.

El oro se afianza como la mejor inversión de agosto 2026

Respecto a las mejores inversiones de la primera quincena de agosto, el oro brilla desde lo más alto, en un marco en que cerró la segunda semana consecutiva al alza a nivel mundial, donde acumula una suba de precio de 8,4% en pesos.

"Tras varios meses de atonía, los datos de agosto marcan un resurgimiento del oro. Los débiles datos laborales de Estados Unidos habrían empujado al metal al alza, considerando que se prevé que la FED recorte o mantenga los tipos de interés, con el consecuente impacto positivo sobre este activo que es utilizado como reserva de valor, tanto por los bancos centrales como por los agentes privados", resume Andrés Méndez, director de AMF Economía.

En este sentido, desde la fintech IOL suman: "Apoyado en el retroceso mundial del dólar y la menor presión sobre los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, el oro al contado (Spot Gold) avanzó hasta los u$s4.375,77 la onza el viernes, encaminándose a su segunda semana consecutiva de ganancias".

El resto de las inversiones más elegidas por los argentinos tuvieron rendimientos muy escuetos en la primera parte de agosto, y pierden frente a la inflación.

Incluso, el último dato para el índice de precios al consumidor (IPC) que acaba de brindar el INDEC, fue de 2,1% para julio pasado, y según los distintos economistas de la City, se proyecta que para el corriente agosto puede ser inferior.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, en base a una encuesta con 44 economistas privados, se considera que en el corriente agosto la inflación será de 1,8% en los 31 días.

El oro es la inversión más ganadora de la primera parte de agosto.

Por eso, en el segundo lugar del ranking de las inversiones más ganadoras del mes, se ubica, muy lejos, el plazo fijo UVA, que tiene como condición un encaje de un mínimo de 90 días, y arrastra en su rendimiento los datos de inflación de tres meses atrás, y que rinde en agosto un equivalente de 0,9%.

El tercer lugar es ocupado por el plazo fijo tradicional, con un rendimiento de 0,8% en los primeros 14 días de agosto, en un marco en que las tasas de interés para los depósitos se mantienen estables desde hace unos tres meses. Y en algunos bancos líderes se está pagando una tasa nominal anual (TNA) que es del 19%.

Por el lado de los diversos dólares, los precios del oficial y los financieros (MEP y contado con liquidación), se encuentran prácticamente "planchados" en todo el mes.

En cuanto a la inversión más perdedora de la primera parte de agosto, se ubica el principal índice de acciones de empresas líderes, el Merval del ByMA, que cayó 10,4% en dicho período. Incluso, los papeles de algunas compañías retroceden hasta 19%, como es el caso de Loma Negra.

Inversiones más ganadoras del año

Respecto a las inversiones más ganadoras de todo el 2026, ahí cambia el liderazgo de los ganadores, ya que continúan en el podio los plazos fijos, donde el UVA, que ajusta por el índice CER, es el más ganador ya que suma una renta de 22,4% en estos 8 meses y medio que ya pasaron del año.

En segundo lugar, muy cerca, se ubica el plazo fijo tradicional, que rinde un acumulado de 15,7% en el mismo período.

Y el tercer lugar es para el oro, debido a que en todo el 2026 asciende alrededor de 4% en pesos.

"En el acumulado de 2026, los plazos fijos lideran, aunque ahora son acompañados en el podio por el recuperado oro que, no obstante, se encuentra a una significativa distancia de ellos", resume Méndez.

El plazo fijo UVA sigue siendo la inversión más ganadora de todo el 2026.

La inflación que arrastra el corriente año supera el 20%, por lo que la única inversión con rendimiento positivo en 2026 es el plazo fijo UVA. Y los economistas esperan que se retome la tendencia en descenso de los precios de referencia para los próximos meses.

Respecto al dólar, su desempeño en todo el año es bastante pobre, debido a que acumula un avance de algo más de 2% en estos 8 meses y medio, en casi todos los segmentos.

Y entre las inversiones más perdedoras del año se encuentran las acciones de las empresas líderes argentinas del Merval ByMA, que arrastran una caída de más de 3% en todo el 2026, debido a la incertidumbre política y económica local, donde las variables son mixtas y se pone en la mira el destino del programa económico en las elecciones presidenciales del 2027.

De hecho, el riesgo país ha subido a un nivel cercano a los 478 puntos básicos, tras haber rondado en julio los 400 puntos básicos.

Finalmente, el Bitcoin es la inversión que más cae de precio en todo el corriente año, al derrumbarse casi 26% en pesos, y tener en la actualidad un valor cercano a los u$s62.800.

Qué se espera para dólar, tasas y otras inversiones

Respecto a las próximas semanas, en la City se espera que la inflación vuelva a ubicarse por debajo del 2% mensual, hecho que empezaría acercar a las tasas del plazo fijo tradicional y que este instrumento brinde una renta más atractiva.

"La cuestión son las tasas de interés de todo el sistema financiero. Si bien las tasas fijas de los títulos públicos estuvieron subiendo los últimos meses y son reales positivas, quizás el plazo fijo no acompañó de la misma manera y, por eso, vemos que no son tan atractivos como las inversiones en el mercado de capitales", afirma Nahuel Bernues, CFA, asesor financiero y fundador de la Consultora Quaestus, a iProfesional.

Por su parte, la economista Natalia Motyl agrega: "Efectivamente, hoy nos encontramos con tasas de interés reales negativas frente a una inflación que todavía no termina de estabilizarse del todo en el rango del 2%".

El lado positivo es que el precio del dólar se encuentra estable en el mes, y los analistas esperan que se mantenga en esta sintonía. Por ende, es más negocio ahora hacer un plazo fijo tradicional que comprar billetes estadounidenses.

"Creo que lo que se mira es la tasa de interés contra la expectativa de depreciación del tipo de cambio. En ese sentido, la tasa del plazo fijo está más alineada que respecto a la inflación, que respecto al dólar", opina Fernando Baer, economista jefe de Quantum.

Igualmente, la estacionalidad de menor liquidación de divisas de las exportaciones agrícolas y la consecuente menor compra de reservas del Banco Central, pueden impactar en una mayor presión al precio para los próximos meses.

"Hasta el presente, el dólar no ha reaccionado, aunque la menor oferta de divisas comerciales en esta segunda mitad del año debería gravitar en un reposicionamiento de este activo de amplia preferencia por los pequeños (y grandes) inversores domésticos", advierte Méndez.

Mientras tanto, concluye que aquellos pequeños ahorristas posicionados en plazos fijos "pueden celebrar un rendimiento en moneda dura no imaginable en otras latitudes".

Cómo invertir en oro, la inversión ganadora de agosto

Hay distintas maneras de invertir en oro desde Argentina.

Oro físico

Es una de las formas más directas de invertir en oro, ya sea a través de monedas como Krugerrand y American Eagle, que cotizan en el mercado internacional y pueden adquirirse en Argentina mediante joyerías, bancos autorizados y casas de cambio especializadas.

Otra alternativa son los lingotes, disponibles en distintas denominaciones y niveles de pureza. Los ejemplares con certificado ofrecen mayor seguridad respecto de su procedencia y pureza.

A diferencia de otras opciones, el oro físico requiere un lugar para su almacenamiento. Aunque muchos inversores optan por guardarlo en el hogar, una alternativa más segura es recurrir a una caja de seguridad bancaria.

Fondos comunes de inversión

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) permiten tener exposición al oro sin necesidad de comprar y almacenar el metal físico. Algunos fondos buscan seguir la evolución del precio del oro, mientras que otros invierten en empresas mineras.

Entre sus principales ventajas se destacan una mayor liquidez y la posibilidad de evitar los costos y riesgos asociados con el almacenamiento y la seguridad del oro físico. Así, representan una alternativa flexible para acceder indirectamente al mercado del metal.

Acciones

Otra posibilidad es invertir en acciones de empresas mineras, cuyo valor está vinculado tanto con la cotización del oro como con el desempeño de las compañías extractoras.

En Argentina, los inversores pueden acceder a empresas como Barrick Gold, Newmont Corporation y Franco-Nevada a través de Cedears, sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior. Además, este instrumento permite comprar fracciones de las acciones originales, lo que lo convierte en una alternativa accesible para apostar por el sector minero global.

ETFs

Los Exchange Traded Funds (ETFs) cotizan en mercados internacionales y permiten replicar el precio del oro o el rendimiento de un conjunto de empresas mineras. De esta manera, ofrecen exposición al sector y facilitan la diversificación sin necesidad de comprar oro físico.

Entre las principales opciones se encuentran: