Desde Miguel Angel Broda a Martín Redrado y Miguel Kiguel advierten que Milei debe tomar medidas para que la economía reaccione previo a las elecciones

Martín Redrado y Luis Caputo evalúan usar el FGS de Anses para crédito a largo plazo y obra pública sin costo fiscal.

Economistas urgen al Gobierno de Milei a impulsar la reactivación económica para evitar un costo electoral.

Prácticamente no hay grieta en el pedido. Los nombres propios incluyen a Miguel Angel Broda y a Martín Redrado. También a Carlos Melconián y a Miguel Kiguel. Desde el sector financiero se suman Fausto Spotorno y Fernando Marull.

"Algo hay que hacer", pregonan los distintos referentes de las consultoras más renombradas de la City.

El diagnóstico es que si "la economía de la calle" no levanta, a Javier Milei se le podría complicar el objetivo reelección.

"Hoy existe un trilema de corto plazo: orden macroeconómico, inflación y nivel de actividad. Son tres vértices. Los tres importan, pero no pesan igual desde el punto de vista electoral. El vértice en el que el Gobierno muestra hoy mayores dificultades -el nivel de actividad- es el que probablemente tenga mayor influencia sobre el voto", destacó Broda en uno de los puntos de su último informe a clientes.

A sabiendas de que el gobierno libertario no va a tomar ninguna medida que comprometa el plano fiscal -al que Milei ya dijo que está "atado como a un mástil"-, los economistas le reclaman más gestión para apurar una reactivación.

El consenso es que la flexibilización de los créditos en dólares para empresas que no exportan puede ayudar pero sólo de forma marginal, muy focalizado al sector de la construcción, y con el paso del tiempo.

Un menú alternativo y con imitaciones

Es interesante el escenario planteado por Broda. Se pregunta: "¿Qué puede hacer el Gobierno para apuntalar la demanda agregada? Desde el frente fiscal, el margen de maniobra es prácticamente inexistente".

Plan de Infraestructura. ‘Acá sí existe margen para actuar es en la gestión. Después de 31 meses de Gobierno, aún no logró ponerse en marcha un plan ambicioso de infraestructura financiado por el sector privado mediante concesiones y asociaciones público-privadas. Ese avance permitiría no sólo estimular la actividad, sino también contribuir a apuntalar la productividad eliminando cuellos de botella en infraestructura, transporte y logística para que Argentina pueda transformarse en una economía desarrollada ".

‘Acá sí existe margen para actuar es en la gestión. Después de 31 meses de Gobierno, aún no logró ponerse en marcha un plan ambicioso de infraestructura financiado por el sector privado mediante concesiones y asociaciones público-privadas. ". Política Monetaria más laxa. "Otra alternativa sería permitir una política monetaria algo más expansiva. En una economía que aún no se ha remonetizado, buena parte de los pesos que se emiten regresan al sistema financiero y los bancos terminan presentándose al BCRA o al Tesoro, por lo que solo una fracción se transforma en crédito al sector privado. La alta morosidad agrava la situación ".

"Otra alternativa sería permitir una política monetaria algo más expansiva. En una economía que aún no se ha remonetizado, buena parte de los pesos que se emiten regresan al sistema financiero y los bancos terminan presentándose al BCRA o al Tesoro, por lo que solo una fracción se transforma en crédito al sector privado. ". "Un tipo de cambio algo más alto contribuiría a aliviar a los sectores más expuestos a la competencia importada y favorecería una recuperación más equilibrada de la actividad".

El fondo del FGS, una posibilidad

El ex banquero central Martín Redrado propuso que el Estado se desprenda de las acciones que posee en empresas argentinas, de forma de obtener financiamiento y de esa forma fomentar el crédito de largo plazo a las familias.

Lo mismo expuso Fausto Spotorno. "No hay que pensar que esos activos son patrimonio intocable ni soberanía", dijo.

En esta misma línea va el ministro Luis Caputo. El funcionario no hizo mención a las acciones del fondo de la Anses, pero sí -en cambio- adelantó que estudia la posibilidad de hacer licitaciones de plazos fijos de largo plazo entre bancos para que las entidades financieras puedan otorgar créditos hipotecarios.

"Dado que el fondo del FGS es un fondo que tiene un objetivo de largo plazo, sí podría hacer plazos fijos de largo plazo", explicó el ministro durante la última conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

En este versión, el FGS no compraría los créditos, sino que les prestaría fondeo de largo plazo a los bancos que participen de las licitaciones "transparentes", según explicó Caputo.

¿Obra pública en la agenda?

En el último reporte a clientes, Kiguel también insinúa que el Gobierno debería apurar la gestión para levantar la actividad económica.

"Una alternativa que casi no aparece en la discusión es el uso del FGS para financiar obra pública o para darle mayor volumen al crédito hipotecario. Esta opción no tiene costo fiscal ni implica emisión monetaria, pero el gobierno por alguna razón difícil de entender no avanza en destrabarla".

"Está claro que el Gobierno no quiere tocar ninguna de las vacas sagradas (tipo de cambio, inflación y política fiscal), pero la política económica es el arte de administrar la manta corta. Para bajar la inflación hacen falta políticas contractivas que van en contra de la reactivación. Políticas de estímulo pueden ayudar, pero seguramente van a implicar una tasa de inflación más alta. Habrá que preguntarle a las fuerzas del cielo cuál es la opción más atractiva", concluyó Kiguel poniéndole un poco de picante a la discusión.

Luis Caputo define medidas para la agenda preelectoral

Caputo, se sabe, piensa ir "paso por paso" para definir la agenda preelectoral. Parece claro que el Gobierno pretende sostenerse en su ideario de inflación a la baja, como un activo frente a los electores.

¿Será la agenda que el electorado va a premiar? Todos los indicadores tempranos dan cuenta de una actividad golpeada, a pesar de las promesas oficiales de que se venían Los "mejores 18 meses en los últimos 20 años".

¿Modificará la estrategia el oficialismo? Caputo insinúa que los funcionarios están dispuestos, una vez más, a ser pragmáticos, como cuando el Banco Central empezó a comprar reservas.

¿Llegarán a tiempo? Para las elecciones faltan 14 meses. Sin embargo, el ritmo ya empieza a ponerlo el mercado financiero, que en las últimas dos semanas se movió al ritmo de las encuestas y de los flojos indicadores de la economía.

Una vez más. ¿Hará algo nuevo Milei?