De Pablo dijo que el Gobierno está haciendo todo "para no necesitar de Trump ni de Wall Street"

Uno de los economistas más escuchados por Milei defendió el rumbo del Gobierno y Caputo replicó sus comentarios: "El Profe entiende todo, siempre"

Luis Caputo celebró el análisis de Juan Carlos de Pablo sobre la estrategia oficial para acumular dólares de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El ministro de Economía compartió en su cuenta de X el razonamiento del economista y sentenció: "El Profe entiende todo, siempre".

El reconocimiento llega en un momento clave. El Gobierno define cómo manejar las reservas y la política cambiaria con la mirada puesta en los comicios del año que viene.

De Pablo, uno de los economistas más influyentes en el entorno de Javier Milei, expuso la lógica detrás de la compra acelerada de divisas. El Ejecutivo busca fortalecer su posición en dólares ante la incertidumbre internacional y las eventuales restricciones del financiamiento externo.

"El Poder Ejecutivo se da cuenta que Trump será amigo de Milei, pero no sabemos bien dónde va a estar en 2026", señaló De Pablo en una entrevista.

Y agregó un punto clave: "De Wall Street mejor no depender, particularmente en épocas electorales".

La comparación del almacenero que hizo Juan Carlos de Pablo

El economista comparó la estrategia oficial con una actitud preventiva frente a riesgos futuros. Usó una metáfora simple pero contundente.

"¿Qué están haciendo? Lo mismo que hace uno si cree que este fin de semana va a haber una inundación: compra tres litros de agua en vez de un litro de agua", ejemplificó.

Según De Pablo, la administración nacional está "comprando dólares, aprovechando la oportunidad". Y los números respaldan esa lectura.

El año pasado hubo un superávit comercial de u$s11.000 M. Las proyecciones iniciales para este año apuntaban a u$s12.000 M o hasta u$s15.000 M como techo.

Pero el resultado final va camino a u$s27.000 M, casi el doble del período anterior y muy por encima de todas las estimaciones.

Bajo la perspectiva del economista, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) "está haciendo la del almacenero" que aprovecha una oportunidad única.

"Está haciendo todo para el año que viene no necesitar ni a Wall Street ni a Trump", explicó De Pablo.

Y remarcó: "No sabe si lo van a necesitar, pero lo está haciendo por las dudas que no le vengan con cosas raras".

Cuántos dólares proyecta acumular el BCRA antes de las elecciones

El viceministro de Economía, José Luis Daza, proyectó que el BCRA incorporará u$s10.000 M adicionales a sus reservas en el período previo a las elecciones presidenciales de 2027.

Según su evaluación, el país enfrentará esa etapa con una situación financiera y económica más favorable que la actual.

En el marco de Experiencia IDEA Rosario, Daza estimó que el gobierno llegará a los comicios con mayor nivel de reservas internacionales. También con menor inflación, superávit fiscal sostenido y una recuperación de la actividad económica.

De Pablo fue más allá en sus proyecciones. Estimó que las exportaciones podrían superar los u$s100.000 M y analizó el impacto de un eventual repunte de la economía.

"En caso de que a raíz de la reactivación haya más importaciones, aún así queda un superávit comercial fenomenal", afirmó.

Y sumó otro factor: "Más algún endeudamiento de empresas privadas para sus propias decisiones. Esto le da una oferta de dólares realmente fenomenal".

Por qué el gobierno acelera la compra de divisas ahora

Para Juan Carlos de Pablo, la clave se encuentra en la dinámica de oferta y demanda. Y en la rapidez con que el gobierno aprovecha el contexto actual.

"Yo entiendo a cualquiera que diga que el dólar debería estar en otro nivel, pero eso es un tema de aritmética", reconoció el economista.

Y aclaró: "Acá hay un tema de novedad de oferta y de demanda que el gobierno la está aprovechando. La definición la tenés que ver no en el plano de las declaraciones, sino en el plano de las decisiones".

Vale recordar que De Pablo mantiene una relación de cercanía con Javier Milei. Visitó varias veces al mandatario en la Quinta de Olivos, donde compartieron incluso veladas escuchando ópera.

La estrategia oficial quedó clara: acumular la mayor cantidad de dólares posible mientras las condiciones externas lo permitan. Y llegar a 2027 con un colchón de reservas que blinde al país de cualquier turbulencia externa.