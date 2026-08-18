Un broker de la City destacó los resultados de Metrogas y mantuvo su recomendación de compra, cuánto podrían rendir $500.000 en sus acciones

Metrogas (METR) presentó un balance que dejó varios números por encima de las expectativas del mercado. La distribuidora consiguió aumentar sus ingresos, ampliar sus márgenes y cerrar el segundo trimestre con una ganancia superior a la registrada un año atrás, en un contexto atravesado por la recomposición tarifaria y una mayor actividad de MetroEnergía. Los resultados llevaron a Allaria a mantener su recomendación de compra sobre las acciones de la empresa, que días atrás cambió de manos, y sostener un precio objetivo de $4.000 para fines de 2026. De esta manera, si alguien invierte hoy $500.000, para fin de año ganaría unos $368.000.

El informe había calculado un retorno del 104% a partir de una cotización de $1.960, un valor que quedó desactualizado frente a los $2.303 que actualmente cuesta METR. Esa diferencia obliga a rehacer las cuentas dado que, con el nuevo precio, la acción ya avanzó 17,5% respecto de la referencia empleada por la sociedad de bolsa y el recorrido potencial hasta el objetivo se redujo a 73,7%.

Metrogas sorprendió con ventas y rentabilidad por encima de lo previsto

La empresa obtuvo una ganancia de $50.062 millones durante el segundo trimestre, frente a los $42.259 millones alcanzados en el mismo período del año anterior. El resultado representó una mejora interanual del 18%, apoyada en el crecimiento de la facturación y en una expansión considerable de los márgenes operativos.

Las ventas consolidadas crecieron 10% interanual y llegaron a $421.243 millones, por encima de los $379.400 millones que proyectaba Allaria. Buena parte de la diferencia estuvo explicada por MetroEnergía, la comercializadora que vende gas en boca de pozo a grandes usuarios y que no queda limitada al área de concesión de la distribuidora.

Los ingresos de MetroEnergía avanzaron 23% y alcanzaron los $112.481 millones, acompañados por un incremento del 27% en los volúmenes comercializados. El segmento de venta de gas, por su parte, facturó $260.409 millones, con una mejora interanual del 6%, impulsada principalmente por la demanda residencial.

Los gastos operativos aumentaron solamente 3%, bastante menos que la facturación, y el margen bruto pasó del 32% al 37%. Esa combinación permitió que el EBITDA saltara 66%, hasta $108.383 millones, con un margen del 25,7%, frente al 17,1% registrado un año antes.

El desempeño superó ampliamente las previsiones de Allaria, que esperaba un EBITDA de $77.400 millones y un margen del 20,4%. En términos absolutos, la empresa quedó cerca de 40% por encima de esa estimación, una diferencia que ayuda a explicar la decisión del broker de conservar una postura favorable.

Por qué Allaria mantiene su recomendación de compra

El informe fue directo al presentar su posición sobre la empresa: "nuestro target para fin de 2026 es de $4.000 por acción con una recomendación de Comprar", indicó el equipo de Research de Allaria.

El precio objetivo surge de combinar distintos métodos de valuación. Mediante un flujo de fondos descontado, con una tasa WACC del 17,2% y un crecimiento a perpetuidad del 8%, la sociedad de bolsa llegó a un valor de $4.178 por acción. El análisis por múltiplos arrojó cifras que van desde $3.684 hasta $4.395, según el ratio aplicado.

Allaria optó finalmente por redondear su objetivo en $4.000, equivalente a 5,4 veces el valor de la firma sobre el EBITDA proyectado para 2027 y a 11,3 veces la ganancia estimada para ese año. Como referencia, las empresas comparables de América Latina cotizan en promedio a 6,2 veces el EBITDA esperado para 2027.

Las proyecciones contemplan ventas por $1,53 billones durante 2026, un EBITDA de $349.755 millones y una ganancia neta de $163.608 millones.

Para 2027, el broker espera que la facturación avance hasta $1,87 billones y que el resultado neto supere los $201.000 millones.

Cuánto podría ganar una inversión de $500.000

Con METR cotizando a $2.303, una inversión teórica de $500.000 permitiría adquirir el equivalente a 217 acciones. Si el papel alcanzara el objetivo de $4.000 establecido por Allaria, ese capital pasaría a valer aproximadamente $868.432.

La ganancia potencial ascendería de esta manera a cerca de $368.432, equivalente a un retorno nominal del 73,7%. La cuenta en si, no incluye comisiones, derechos de mercado, impuestos ni eventuales diferencias entre el precio observado y el valor efectivo de compra.

En una operación realizada únicamente con acciones enteras, el inversor podría comprar 217 papeles por $499.751 y conservaría $249 sin utilizar. Si METR llegara a $4.000, esas acciones valdrían $868.000 y, al sumar el remanente, el capital total alcanzaría $868.249, con una ganancia potencial de $368.249.

Riesgos que pueden alejar a las acciones de Metrogas del precio objetivo

La actividad de Metrogas depende en buena medida de las decisiones regulatorias, ya que, la revisión tarifaria para el período 2025-2029 estableció un aumento inicial del 3% y la aplicación del remanente en 30 cuotas mensuales, junto con una actualización basada en el promedio del IPC y el IPIM. Cualquier demora o modificación en ese mecanismo podría afectar las proyecciones de ingresos y rentabilidad.

La empresa también busca completar la extensión de su licencia por otros 20 años desde diciembre de 2027. Allaria incorporó esa perspectiva dentro de su escenario de largo plazo, pese a que el trámite todavía representa un punto a seguir por los inversores.

A estos factores se suma que la acción se encuentra más cerca de la parte alta del rango de precios de las últimas 52 semanas informado por el broker, ubicado entre $974 y $2.545. El free float de apenas 12,6% también puede generar movimientos bruscos ante cambios en la oferta o en la demanda.

A pesar de esto, von el precio actualizado, METR continúa dentro de la categoría de compra utilizada por Allaria, reservada para acciones con un retorno esperado en pesos superior al 25%.

El potencial de 73,7% conserva un amplio margen sobre ese umbral, condicionado a que las tarifas, los márgenes y las proyecciones operativas evolucionen en línea con el escenario planteado por la sociedad de bolsa.