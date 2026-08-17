El Ejecutivo apuesta a la renegociación entre entidades y usuarios, mientras celebra una mejora mínima en los índices del sistema financiero

El ministro de Economía Luis Caputo volvió a referirse al aumento de la morosidad en el sistema bancario y no bancario que, de acuerdo a datos extraoficiales, se habría frenado en junio. El funcionario volvió a manifestar que es un problema entre privados y justificó la inexistencia de una medida para aliviar a las familias endeudadas al puntualizar: "Separemos la empatía de la política pública. Nosotros manejamos la plata de la gente, de los pagadores de impuestos, de los contribuyentes, entonces entrás en una situación en la que no sé si te sentirías cómoda con que usara tu plata para compensar a un banco porque otorgó un mal crédito".

Caputo aseguró que vieron venir el aumento de la morosidad y que se ocuparon "casi desde el día -1", ya que se reunieron con los bancos y les pidieron "flexibilidad, que hicieran algo razonable, que tuvieran consideración y debo decir que la tuvieron, la reacción de los bancos fue muy positiva", elogió el funcionario.

El ministro celebró que en la última reunión que mantuvieron con representantes del sector bancario los banqueros le dijeron que estaban refinanciando estas moras a tres años a tasas de entre 20% y 25%, que la mayoría ya estaban pagando. "Esto no implica que sea algo que se vaya a reflejar en los números inmediatamente", advirtió el ministro.

Además agregó: "Las reestructuraciones ya han ocurrido, la gente está pagando, no lo van a ver en una baja inmediata, pero con el correr del tiempo va a ir bajando", manifestó Caputo en línea con el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Al ser consultado acerca del elevado Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) del 400% al 700% que cobran a sus clientes algunas billeteras virtuales al otorgar préstamos, Caputo consideró: "Son tasas abusivas pero no hay nada que les impida hacerlo y no creo que puedan mantener realmente un negocio cobrando tasas de ese tipo", deslizó el funcionario.

"Si vos apuntás a cobrar tasas de ese tipo, bueno, yo pensaría de este lado que estás haciendo un negocio equivocado. Así que, como dije, es un tema entre privados y no creo que sea muy buen negocio para ellos si están haciendo estas cosas".

Al parecer, la estrategia del Gobierno apunta a que los bancos refinancien pasivos sin intervención estatal, mientras el sistema financiero advierte demoras en el impacto estadístico por exigencias contables.

La mora bancaria marca un punto de inflexión tras 19 meses de suba

El debate por la falta de intervención estatal en la problemática de la mora se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda pública en los últimos días. Es que el Gobierno reconoce el problema pero decidió no implementar medidas de asistencia directa para casi 6 millones de personas con problemas de endeudamiento, a pesar del crecimiento de la morosidad a niveles récord.

El último informe semanal de la consultora 1816 muestra los datos correspondientes a junio y cuantifica la evolución de la mora, donde la tasa general bajó de 7,7% a 7,6%, mientras que en el segmento de familias el descenso fue de 12,8% a 12,7% de la cartera y, según el análisis de la consultora, esta variación se debió no solo a la aplicación de criterios más rigurosos en el otorgamiento de créditos, sino también a una menor velocidad en el crecimiento del saldo de financiaciones en situación irregular y a un incremento real en el saldo total de crédito en pesos.

El informe describe que "unas 6 millones de personas quedaron fuera del acceso a nuevos préstamos por mantener deudas impagas y más de una cuarta parte de quienes obtuvieron créditos en los últimos años perdió la condición de sujeto de crédito".

A pesar de esto, los analistas de 1816 advirtieron que no puede descartarse un repunte de la morosidad por 3 motivos:

La irregularidad bancaria siguió en alza en la mayoría de las entidades financieras: en junio, la morosidad en el crédito a familias subió en 18 de las principales 30 instituciones

En los préstamos otorgados por entidades no financieras a familias, la morosidad alcanzó el 33%

Aunque el incremento nominal de los préstamos mostró una mejora en junio y julio frente a meses anteriores, el crecimiento real se mantiene en niveles bajos

En relación a la mora con las entidades no bancarias, en particular billeteras de pago virtuales como Mercado Pago, UALA y otras, la morosidad en julio llegó a valores que van del 30% hasta el 45% en algunos casos, pero son datos extraoficiales de la consultora.

"El avance de estas billeteras virtuales y otras fintech transformó la manera en que millones de argentinos acceden a préstamos, cuotas y financiamiento inmediato. Sin embargo, el aumento de usuarios también vino acompañado de un fuerte crecimiento de la morosidad, un fenómeno que empieza a preocupar al sector financiero", destaca un informe de la consultora CLAVES que dirige el economista Nelson Pérez Alonso.

Según datos de la consultora, en mayo la deuda en billeteras digitales ya superaba el 27% de la cartera total, muy por encima de los niveles registrados en años anteriores.

Por otra parte, y de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional de una fuente cercana a la Casa Rosada, desde el equipo económico consideran que "intervenir en el tema desde el Estado implicaría trasladar recursos públicos para resolver una cuestión entre privados y esto generaría un riesgo moral al utilizar fondos de los contribuyentes para salvar a bancos y deudores".

El BCRA descarta intervenir y fijar tasas de interés máximas

En este punto hay que considerar que tanto el ministerio de Economía (MECON) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) monitorean la situación junto con el sector financiero y anticipan que, según los últimos datos disponibles, la mora bancaria se encuentra ante un punto de inflexión con leves señales tras pasar del 3,5% al 12,7% en los últimos tres años.

Por su parte, desde el BCRA descartan la posibilidad de fijar tasas de interés máximas, como ocurría en gobiernos anteriores, y la apuesta es a que la recuperación del crédito reduzca el índice de irregularidad del financiamiento en pesos y, a la vez, a que los bancos otorguen planes de refinanciación que sean sostenibles para las familias que sufren el atraso en los pagos. Según estimaciones del equipo económico, las entidades bancarias están ofreciendo tasas de entre 20% y 25% anual a tres años de plazo para los morosos.

Tanto desde el BCRA como desde las entidades bancarias como ADEBA y ABA plantean que existe un rezago entre la mejora efectiva en el pago de los créditos y su reflejo en las estadísticas oficiales.

"El sistema de calificación y registro implica que, aunque la situación de mora comience a resolverse en la práctica, la baja en los indicadores tarda varios meses en materializarse por cuestiones operativas y de registro", explicaron a iProfesional desde un banco extranjero.

Por su parte, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, descartó en un seminario "cualquier solución que implique una transferencia directa de recursos entre sectores o una monetización de la problemática" y deslizó que la morosidad se encuentra en un punto de inflexión, a partir de datos difundidos por la consultora 1816, que, en base a información oficial del BCRA, detectó en junio la primera baja en 19 meses del índice de irregularidad del crédito a las familias: de 12,8% a 12,7%.

Bausili destacó: "Es raro que los índices de morosidad sufran saltos discretos o cambios muy acentuados en el corto plazo, que llevan tiempo y se mueven más como ondas". Como referencia, dijo Bausili, "una persona con un crédito refinanciado demora nueve meses en pasar de la categoría 5 (deuda incobrable) a la categoría 1 (deuda al día)".

En este aspecto se debe señalar que el sistema de calificación y registro crediticio actual, basado en una escala del 1 al 5, implica que, aun cuando la situación de mora comienza a corregirse, la baja en los indicadores tarda varios meses en reflejarse en las cifras oficiales, debido a procedimientos administrativos y operativos.

Si bien desde el Gobierno descartan cualquier tipo de ayuda a los deudores morosos, hay que destacar que varios bancos han comenzado a brindar algún tipo de refinanciamiento más barato para los saldos impagos de tarjetas de crédito y para créditos personales.

Morosidad con entidades financieras y no financieras

Caputo flexibiliza créditos en dólares para empresas y promete ampliar el acceso

Hay que recordar que Caputo anunció en esa conferencia de prensa lo que él denominó "una flexibilización parcial de los préstamos en dólares a las empresas que incluirá solo a personas jurídicas, no personas humanas", y remarcó que los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda estadounidense.

De acuerdo a lo manifestado por Caputo, el objetivo de la medida es lograr un mayor nivel de crédito en dólares de un total de depósitos que llegan a los u$s42.000 millones y de los cuales hay prestados unos u$s20.000 millones, al ofrecer una alternativa a las altas tasas en pesos que cobran los bancos a las empresas y para complementar la Ley de Inocencia Fiscal. "Que haya una tasa más competitiva en dólares, en esta competencia de monedas, puede generar una baja de la tasa en pesos", consideró Caputo, quien mencionó que el monto adicional sería de unos u$s5.800 millones.

Luego Caputo, en declaraciones a los periodistas, dio a entender que no solo habrá créditos para las empresas sino que también podría haber otra línea de créditos para los particulares, pero no aclaró si serían en dólares o en pesos.

El Gobierno apuesta así a que la combinación entre una mayor capacidad prestable de los bancos, el ingreso de ahorros que permanecen fuera del sistema y nuevas alternativas en el mercado de capitales permita ampliar el crédito en dólares y, al mismo tiempo, reducir el costo del financiamiento en pesos.

En ese aspecto, Caputo destacó el jueves el rol del Banco Nación Argentina (BNA), que ofreció distintas líneas de refinanciación para personas con dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros.

El BNA, agente financiero del Estado, lanzó activamente un abanico de alternativas y, hasta julio, concretó más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a $310.000 millones.

Buenos Aires y Santa Fe lanzan programas de desendeudamiento para familias

Por otro lado, 9 bancos privados, en el marco de una ley aprobada por la legislatura porteña, empezarán a llamar a sus clientes para comenzar con un proceso de refinanciación de sus deudas, lo que probablemente colaborará para reducir los índices de morosidad bancaria.

Se trata del llamado Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad, una ley que se aprobó el pasado 10 de julio en la legislatura porteña luego de una negociación con el gobierno porteño a cargo de Jorge Macri, algo muy parecido al sistema que puso en funcionamiento el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a cargo de Maximiliano Pullaro en junio pasado.

Con esto se busca atender uno de los problemas que más creció en los últimos meses: las familias que acumularon deudas de tarjetas y préstamos y ya no pueden sostener las cuotas.

Los bancos adheridos al programa son:

Ciudad

Galicia

Santander

ICBC

Supervielle

Credicoop

Comafi

BBVA

Piano

El esquema permite refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. El plazo de refinanciación es de hasta 24 meses y la tasa fija no podrá superar el 35% nominal anual, y el trámite se realiza directamente ante el Banco Ciudad o en la entidad financiera adherida al acuerdo.