Caen los bonos y el riesgo país se acerca a los 500 puntos

Los instrumentos de deuda pública ceden hasta 0,8% al promediar las operaciones de Wall Street. El precio del petróleo se acerca a los u$s90

Los bonos de la deuda pública ceden hasta 0,8% al promediar las operaciones de este lunes en Wall Street. De esta forma, el riesgo país avanza hasta 483 puntos, su nivel más alto desde el 10 de junio.

Caen bonos y ADR, mientras suben el petróleo y el riesgo país

En tanto, los ADRs operan con mayoría de bajas, en una jornada complicada a nivel internacional.

El precio del petróleo se acerca a los u$s90 dada la incertidumbre por la resolución en el conflicto de Medio Oriente.

En Buenos Aires no hay actividad en la Bolsa local por el feriado en Conmemoración del 17 de Agosto.

Tampoco hay operaciones cambiarias formales. Solo hay transacciones en el mercado informal a un precio de $ 1.520 y $ 1.540 para compra y venta, respectivamente.

El precio del petróleo se acerca a los u$s90 por el conflicto en Medio Oriente

El petróleo Brent vuelve a acercarse a los u$s90 tras recrudecer el conflicto en Medio Oriente.

Las idas y vueltas sobre la firma de un acuerdo vuelven a inquietar a los mercados y el barril de crudo sube a US$88,79 por unidad.

En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar a Omán si se interpone en las negociaciones con Irán. El líder republicano también expresó su intención de incluir el estrecho de Ormuz como territorio de los Estados Unidos al finalizar el conflicto.

Toda esta escalada no hizo más que elevar la incertidumbre, que se reflejó en el precio. En Argentina, los productores siguen esperando una estabilización del precio del barril para definir qué hacer con el precio de los combustibles.

La actividad económica cayó en julio: panorama "mixto, tirando a negativo"

El dato oficial de actividad de mayo había mostrado una caída mensual de 0,5%. Junio, a su vez, dejó señales contrapuestas: mientras la industria avanzó 0,9%, la construcción se desplomó 4,1%. Y los primeros indicadores de julio no permiten hablar todavía de una recuperación firme.

Hay algunos datos positivos. La recaudación vinculada a la actividad volvió a crecer por segundo mes consecutivo, aumentaron las importaciones provenientes de Brasil, mejoraron las ventas de CAME —una vez corregido el efecto estacional— y también mostraron una evolución favorable los patentamientos de motos.

Pero del otro lado de la balanza aparecen varios indicadores relevantes. El despacho de cemento cayó 8,1% interanual, el Índice Construya retrocedió 6,5%, la producción de autos bajó 16% y las exportaciones a Brasil mostraron una fuerte contracción. También cayó el crédito al consumo.

Y hay un dato particularmente significativo para medir el pulso de la demanda interna: las ventas minoristas relevadas por CAME cayeron 3,8% interanual en julio, después de haber registrado una suba de 0,9% en junio.

El cuadro se completa con los patentamientos de autos, que descendieron 28,1% interanual, y con un stock de crédito al consumo que también mostró una caída significativa.

La lectura de la consultora es que, más allá de cuál termine siendo el resultado definitivo de julio, desde comienzos del año se viene observando este comportamiento de "serrucho". Es decir, meses o sectores con mejoras que son seguidos por retrocesos, sin que todavía aparezca una tendencia sólida y generalizada de expansión.

La expectativa, de todos modos, es que el segundo semestre sea mejor que el primero. El supuesto es que los ingresos y el consumo vayan recuperándose gradualmente y que la economía pueda cerrar 2026 con un crecimiento del PBI cercano al 3%.