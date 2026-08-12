El CEO de YPF proyectó que Argentina exportará un millón de barriles de petróleo por día

El presidente de YPF afirmó en un foro sobre Vaca Muerta que la producción alcanzará los 1,5 millones de barriles diarios gracias al impulso del shale

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), con 77% de avance, será clave para la meta de exportación en 2027.

Esto posicionaría al país entre los 15 que superan esa marca global, transformándolo en un jugador energético clave.

El CEO de YPF, Horacio Marín, proyecta que Argentina exportará más de un millón de barriles de crudo diario desde Vaca Muerta.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, trazó una meta ambiciosa para el horizonte de Vaca Muerta y aseguró que la Argentina ingresará en el grupo de países con capacidad exportar más de un millón de barriles de crudo por día.

Durante su intervención en el Foro de Negocios Vaca Muerta, el ejecutivo proyectó el impacto del no convencional: "La producción de petróleo creo que va a llegar al millón y medio de barriles tranquilamente. La Argentina va a lograr una marca que pocos países logran, que es exportar un millón de barriles. Es muy grande lo que hay ahí".

Alcanzar ese umbral colocaría a la Argentina en una categoría privilegiada dentro del mapa petrolero global. En la actualidad, apenas 15 países en el mundo ostentan un volumen de exportación neta que supera la barrera del millón de barriles diarios. El salto implicaría una transformación para lla balanza comercial, la economía local, y transformaría al país en un jugador energético global.

Marín fundamentó que este salto responde a un cambio de paradigma en la productividad de la cuenca neuquina. El titular de YPF remarcó que las condiciones regulatorias y de mercado marco -impulsadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el alineamiento con normativas de libre comercio- permitieron destrabar el potencial del no convencional neuquino.

En esa hoja de ruta, la clave de evacuación reside en el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La obra, diseñada para conectar la cuenca con la terminal marítima en Punta Colorada (Río Negro), constituye la arteria central para la salida del crudo hacia los mercados de exportación sin depender de los cuellos de botella del transporte tradicional.

Quince países exportan más de un millón de barriles

De acuerdo a datos de la Energy Information Administration (EIA) de Estados Unidos, que releva balanza energética, importaciones, exportaciones y volúmenes de refinación, quince países exportan por sobre el millón de barriles al día. Se trata de:

El ranking global se encuentra encabezado por Arabia Saudita, principal exportador del planeta con embarques que promedian entre 6,6 y 7 millones de barriles diarios. Le sigue Rusia, que mantiene despachos externos de entre 4,5 y 5 millones de bpd a través de rutas desviadas hacia Asia, mientras que Estados Unidos, consolida el tercer puesto global con 4 a 4,2 millones de bpd gracias al impulso no convencional de sus cuencas de shale.

En el resto del mapa de los grandes exportadores, Irak sostiene colocaciones por 3,4 a 3,6 millones de bpd y Canadá despacha entre 3,3 y 3,5 millones de bpd, mayoritariamente dirigidos a las refinerías estadounidenses. Los Emiratos Árabes Unidos continúan firmes con 2,6 a 2,8 millones de bpd.

Por su parte, la América Latina muestra a Brasil como el mayor exponente regional, exportando entre 1,7 y 1,8 millones de bpd sostenidos por el desarrollo del Presal, ubicándose inmediatamente por encima de Noruega (1,6 a 1,7 millones de bpd) y Kuwait (1,5 a 1,6 millones de bpd).

El tramo final de esta nómina global lo completan Nigeria (1,4 a 1,5 millones de bpd), Kazajistán (1,3 a 1,4 millones de bpd) e Irán (1,2 a 1,4 millones de bpd). Cierran el selecto grupo de los quince mayores jugadores del mercado energético México, Angola y Libia, colocándose en el límite del millón de barriles diarios.

El respaldo de los números del segundo trimestre

El respaldo operativo de las proyecciones trazadas por la conducción de la compañía quedó reflejado en la reciente presentación de resultados financieros y operativos correspondientes al segundo trimestre.

Impulsada por la aceleración del Plan 4x4, YPF registró cifras récord con un EBITDA ajustado que alcanzó los u$s 2.804 millones, el nivel más alto de su historia, con un margen sobre ingresos del 43%. La utilidad neta finalizó en u$s 1.205 millones, marcando el segundo mejor registro histórico para la petrolera de control estatal.

El motor de este desempeño financiero fue, precisamente, la actividad no convencional en Vaca Muerta. La producción de petróleo shale de la compañía alcanzó un promedio de 213.000 barriles diarios entre abril y junio, lo que representó un incremento interanual del 47%, mientras que el objetivo para cerrar el año es en torno a los 250.000 barriles diarios.

En materia de inversiones, YPF ejecutó u$s 1.340 millones durante el trimestre, de los cuales un 77% estuvo destinado a los desarrollos en la formación neuquina. En paralelo, la obra del oleoducto VMOS alcanzó un 77% de ejecución al cierre de junio, consolidando los plazos previstos para iniciar operaciones de exportación en gran escala hacia comienzos de 2027.

Más allá de los balances propios, Marín insistió en que transformar a la Argentina en un exportador de un millón de barriles diarios trasciende las fronteras de la compañía. La meta demanda una sinergia integral entre las operadoras privadas, las provincias productoras y la cadena de valor industrial.

La venta de Metrogas dejó más dólares de lo esperado

Durante su intervención en el Foro de Negocios Vaca Muerta, Marín detalló las razones detrás de la decisión de desinvertir en activos no estratégicos de la compañía, con foco en la venta de la participación en Metrogas. El ejecutivo explicó que la salida responde tanto a impedimentos regulatorios en materia de defensa de la competencia, como a la necesidad de reasignar capital hacia el negocio principal de la petrolera.

"Metrogas no es un activo core y legalmente YPF no puede mantener la distribución integrada. Mayor valor para la empresa y para la Argentina nos da volcar esos recursos de manera directa a Vaca Muerta y al desarrollo del GNL", dijo ante un auditorio de inversores en real estate.

En relación con el proceso de licitación conducido por el banco de inversión Citibank para concretar dicha operación, en la cual resultó seleccionada la oferta de Edenor, Marín respaldó las cifras obtenidas y el impacto financiero para la petrolera de control estatal.

"La oferta firme representó una prima de entre el 30% y el 35% respecto a las cotizaciones de mercado. Fue una transacción transparente y sumamente favorable para los accionistas; con esos recursos YPF financia el ciclo de inversiones en el upstream, que es lo que verdaderamente cambia la realidad del país", enfatizó el directivo.

Más allá de la reestructuración del portafolio de activos, el titular de YPF abordó la exigencia de celeridad que afronta la cadena de proveedores en Neuquén y reclamó mayor flexibilidad operativa y asumisión de riesgo a las contratistas.

"Lo que nosotros necesitamos es rapidez. Hay que salir de la idea de que si invierto, después voy a tener la 'vaca atada' de por vida con YPF. Invertí a tu riesgo, jugá. Podés ganar muchísimo dinero, pero tenés que tener esa velocidad en la decisión", remarcó Marín.

El ejecutivo ponderó que la compañía logró acortar tiempos de desarrollo a niveles inéditos y a que ese ritmo deben ir quienes pretenden sumarse al ecosistema de Vaca Muerta: "En La Angitura Sur, en 18 meses metimos la producción que en Loma Campana o La Amarga Chica tardó entre 8 y 10 años".