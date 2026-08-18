Plazo fijo banco por banco, el ranking de los que más y menos pagan
El escenario financiero de mediados de agosto muestra una fuerte disparidad en las estrategias de captación de depósitos entre las principales entidades del país, según el registro de rendimientos de plazos fijos publicado por el Banco Central de la República Argentina. Tras la desregulación de las tasas impulsada por la autoridad monetaria, la brecha entre los ofertados por las firmas de mayor volumen y los bancos regionales alcanza varios puntos porcentuales.
Esta dispersión en las cotizaciones a 30 días obliga a los inversores minoristas a revisar minuciosamente las alternativas disponibles. La posibilidad de constituir depósitos de manera 100% online en entidades donde no se posee cuenta bancaria simplifica la búsqueda de los rendimientos más competitivos de la plaza.
Qué tasa paga cada uno de los 10 bancos con mayor volumen de depósitos
De acuerdo con la información publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cotización de la Tasa Nominal Anual (TNA) a 30 días fijada por las diez principales entidades financieras del país se ubica del siguiente modo:
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Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% de TNA
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Banco de la Nación Argentina: 19% de TNA
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Banco Macro: 18,5% de TNA
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BBVA Argentina: 18,5% de TNA
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ICBC: 17,7% de TNA
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Banco Credicoop: 17,5% de TNA
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Banco Galicia: 17,5% de TNA
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Banco Ciudad de Buenos Aires: 17% de TNA
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Banco Patagonia: 16% de TNA
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Banco Santander Argentina: 16% de TNA
Las tasas que ofrecen el resto de los bancos en el mercado
Por su parte, el conjunto compuesto por entidades de menor volumen, firmas financieras y bancos regionales exhibe las propuestas más elevadas para atraer colocaciones del público inversor:
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Banco Meridian: 22,25% de TNA
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Crédito Regional Compañía Financiera: 22,25% de TNA
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Reba Compañía Financiera: 22% de TNA
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Banco BICA: 22% de TNA
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Banco CMF: 22% de TNA
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Banco Mariva: 22% de TNA
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Banco VOII: 21,75% de TNA
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Bibank: 21,5% de TNA
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Banco del Sol: 21% de TNA
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Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% de TNA
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Banco Hipotecario: 17% de TNA (con suba a 20,5% para clientes).
Cuánto se gana por un $1 millón: la diferencia entre el que más y menos paga
A un rendimiento del 22,25% de TNA como ofrecen el Banco Meridian y el Crédito Regional Compañía Financiera la ganacia a un mes, si se invierte $1.000.000 es de $18.500.
En tanto en el Banco Provincia, que encabeza el ranking de los que más intereses reconocen entre los que mayor cantidad de depósitos tienen, se obtienen $16.200, mientras que en el Banco Santader o Patagonia, que están en apenas 16% de TNA, la cifra es significativamente menor: $13.300.