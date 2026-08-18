Plazo fijo banco por banco, el ranking de los que más y menos pagan

El Banco Central publicó el rendimiento actualizado de las principales entidades bancarias, para mediados de agosto, en depósitos por 30 días

El escenario financiero de mediados de agosto muestra una fuerte disparidad en las estrategias de captación de depósitos entre las principales entidades del país, según el registro de rendimientos de plazos fijos publicado por el Banco Central de la República Argentina. Tras la desregulación de las tasas impulsada por la autoridad monetaria, la brecha entre los ofertados por las firmas de mayor volumen y los bancos regionales alcanza varios puntos porcentuales.

Esta dispersión en las cotizaciones a 30 días obliga a los inversores minoristas a revisar minuciosamente las alternativas disponibles. La posibilidad de constituir depósitos de manera 100% online en entidades donde no se posee cuenta bancaria simplifica la búsqueda de los rendimientos más competitivos de la plaza.

Qué tasa paga cada uno de los 10 bancos con mayor volumen de depósitos

De acuerdo con la información publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cotización de la Tasa Nominal Anual (TNA) a 30 días fijada por las diez principales entidades financieras del país se ubica del siguiente modo:

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% de TNA

Banco de la Nación Argentina: 19% de TNA

Banco Macro: 18,5% de TNA

BBVA Argentina: 18,5% de TNA

ICBC: 17,7% de TNA

Banco Credicoop: 17,5% de TNA

Banco Galicia: 17,5% de TNA

Banco Ciudad de Buenos Aires: 17% de TNA

Banco Patagonia: 16% de TNA

Banco Santander Argentina: 16% de TNA

Las tasas que ofrecen el resto de los bancos en el mercado

Por su parte, el conjunto compuesto por entidades de menor volumen, firmas financieras y bancos regionales exhibe las propuestas más elevadas para atraer colocaciones del público inversor:

Banco Meridian: 22,25% de TNA

Crédito Regional Compañía Financiera: 22,25% de TNA

Reba Compañía Financiera: 22% de TNA

Banco BICA: 22% de TNA

Banco CMF: 22% de TNA

Banco Mariva: 22% de TNA

Banco VOII: 21,75% de TNA

Bibank: 21,5% de TNA

Banco del Sol: 21% de TNA

Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% de TNA

Banco Hipotecario: 17% de TNA (con suba a 20,5% para clientes).

Cuánto se gana por un $1 millón: la diferencia entre el que más y menos paga

A un rendimiento del 22,25% de TNA como ofrecen el Banco Meridian y el Crédito Regional Compañía Financiera la ganacia a un mes, si se invierte $1.000.000 es de $18.500.

En tanto en el Banco Provincia, que encabeza el ranking de los que más intereses reconocen entre los que mayor cantidad de depósitos tienen, se obtienen $16.200, mientras que en el Banco Santader o Patagonia, que están en apenas 16% de TNA, la cifra es significativamente menor: $13.300.