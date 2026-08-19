El Merval no encuentra piso, operadores prevén más pérdidas y arriesgados apuestan al rebote

La cautela de los inversores es cada vez más pronunciada: el S&P Merval, que representa a las acciones líderes locales, acumula una pérdida de 12% en dólares en agosto y opera en u$s1.830, lejos del récord de u$s2.400. Si bien hay presiones externas, el deterioro es impulsado principalmente por factores internos, entre los que se destaca la política, con miras a las elecciones del próximo año. En el mercado advierten que las acciones podrían seguir bajistas y el piso técnico se encontraría en la zona de u$s1.500, aunque la aparición de una buena señal daría vuelta a la dinámica.

A pesar de las últimas bajas, en el mercado afirman que estos niveles aún no dan punto de entrada a las acciones, por lo que muchos prefieren esperar. Uno de ellos, el analista Gustavo Ber, desestima una pronta recuperación sostenida, más allá de algún rebote técnico. De no haber mejoras en el plano internacional ni en el humor social en pro de las perspectivas para 2027, advierte que "no sería de extrañar" que el Merval corrija otro 15% adicional hasta ubicarse en torno a u$s1.550.

Para Tomás Sisto Bourel, de Fortress Capital, el Merval empieza a mostrar valuaciones cada vez más atractivas, aunque prefiere mantener cautela hasta identificar un piso. En marzo, cuando se desató el conflicto en Medio Oriente, el índice de acciones locales encontró un soporte en torno a u$s1.750. Hoy, de acuerdo con el analista, la media móvil de 200 jornadas sugiere un piso técnico en la zona de u$s1.500. Por lo tanto, desde la perspectiva técnica, aún habría margen para nuevas bajas en las acciones.

Desde los fundamentos, sostiene, a estos niveles empiezan a aparecer algunas oportunidades de entrada para inversores arriesgados. Por ejemplo, en el sector bancario, que opera con cierto rezago, mientras las energéticas exhiben mayor resistencia. De todas maneras, de acuerdo con el analista, el punto débil es el timing: con las elecciones cada vez más cerca, es probable que el mercado incorpore una mayor prima de incertidumbre política. De ocurrir, los precios de los activos seguirían bajistas y más adelante aparecerían valuaciones incluso más atractivas.

Apuestas tácticas aprovechan posibles rebotes de acciones

Gustavo Neffa, director de Research for Traders, afirma que en el mercado argentino crece la preocupación por el frente político, por lo que se mueve principalmente al ritmo de las encuestas, además del clima externo: a pesar de los buenos balances corporativos, las valuaciones retroceden por temor a un regreso del kirchnerismo. Pero estima que pronto empezarán a aparecer sondeos de opinión pública con mejoras para Javier Milei tras los datos económicos de julio, lo que ayudaría a levantar el humor social. De darse, las acciones argentinas podrían rebotar.

El asesor financiero José Ignacio Bano destaca el mayor castigo a los bancos, por lo que considera razonable que un inversor arriesgado se incline por posicionarse en este sector para intentar capturar una eventual recuperación. Sobre todo, si el resto de los bancos locales presenta balances corporativos sólidos como el de Supervielle. En tal caso, exhibirían bajas o estabilidad en los niveles de mora de los clientes.

Los reportes del sector bancario, últimos de la temporada del segundo trimestre, se conocerán en los próximos días:

Miércoles 19 de agosto: Macro.

Miércoles 25 de agosto: Galicia.

Jueves 27 de agosto: BBVA Argentina.

Delphos Investment también destaca los buenos números que presentó Supervielle en su balance y asegura que tiene la valuación más atractiva entre los bancos líderes locales. Considera desmedido el descuento en el que opera, injustificado desde los fundamentos al observar la firmeza del banco para mejorar la eficiencia y elevar la rentabilidad del negocio. Por este motivo, afirma que las acciones de Supervielle lucen atractivas para incorporar a una cartera de renta variable argentina y capitalizar la reversión del ciclo de crédito.

El mercado espera mejoras en economía y humor social

De acuerdo con Diego Martínez Burzaco, country manager de Inviu, las perspectivas del Merval deberían mejorar en línea con una recuperación en los datos económicos, ya sea a través de alguna recomposición del poder adquisitivo, que mejoraría el humor social, o una merma en los niveles de deuda bancaria, que beneficiaría a las entidades financieras. De todas maneras, prefiere mantener cautela con los activos domésticos y observar la tendencia de las próximas jornadas para identificar eventuales puntos de entrada en algunos sectores.

"Afuera, vemos una disociación entre el mercado de acciones y el mercado de bonos: el de acciones llegó a casi máximos históricos en estos días, pero los rendimientos de los bonos de Estados Unidos en los tramos largos (10 y 30 años) están subiendo a niveles no vistos en los últimos 6 o 7 años. Esto muestra un poco la incertidumbre geopolítica, el manejo de la economía estadounidense y la incertidumbre respecto al conflicto en Medio Oriente. Esto afecta a los emergentes y, consecuentemente, al Merval", detalla.

Pero el mayor factor que hoy castiga al Merval no hay que buscarlo afuera: las elecciones de 2027 empiezan a incorporarse en los análisis y decisiones de inversión. El deterioro de Milei en los sondeos de opinión pública y el crecimiento de figuras del kirchnerismo ya preocupa a los inversores. Se trata del principal condicionante a los activos locales, ya que si fuera por los fundamentos las valuaciones tanto en renta variable como en renta fija en dólares serían más altas. En ese sentido, los operadores esperan buenas señales en este frente o la aparición de algún catalizador que habilite un giro en la dinámica.