"Cuando hay millones de familias en mora, no se explica por decisiones individuales erradas", dijo el gobernador al formalizar la investigación

La Provincia de Buenos Aires formalizó una investigación contra Mercado Pago y otras seis billeteras virtuales por presuntas violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor. El anuncio lo hizo el gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa, en medio de un contexto de morosidad récord que en mayo tocó su pico más alto en más de dos décadas.

El expediente apunta a Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. La cartera productiva provincial recibió 2.240 denuncias en el primer semestre del año por incumplimientos normativos, acoso y hostigamiento a deudores.

Kicillof aprovechó el anuncio para cargar contra Javier Milei. "Cuando hay millones de familias en mora, no es algo que se explique por decisiones individuales erradas. Se están tomando deudas para pagar alimentos, alquileres, medicamentos y gastos básicos", señaló el gobernador, en clara alusión a declaraciones previas del Presidente.

"Lo que pasó es la política económica de Milei. Este fenómeno es producto de la famosa macroeconomía que, teóricamente, anda bien", agregó Kicillof.

Qué prácticas investiga Axel Kicillof y qué multas enfrentan las empresas

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, detalló las imputaciones. El expediente incluye acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas, falta de información clara en las condiciones de los créditos, y ausencia de un botón de arrepentimiento visible desde el primer ingreso a las aplicaciones.

"A partir de este momento, vamos a empezar a cursar a las empresas involucradas para que presenten sus descargos y empezar a tomar las medidas correspondientes", explicó Costa.

La Provincia también solicitará que las billeteras detallen los criterios con los que fijan las tasas de interés. Y que expliquen cuál es la composición real del Costo Financiero Total (CFT).

"No hay información clara. Es imposible determinar cuáles son todos los criterios que se utilizan para que cada tomador de crédito enfrente estas condiciones crediticias", sostuvo el ministro.

Si se comprueban los incumplimientos, las multas podrán alcanzar los $1.883 millones. A eso se sumará la obligación de revertir todas las prácticas y cláusulas contrarias a la normativa vigente.

Desde la cartera productiva bonaerense adelantaron que irán informando el resultado de la investigación a medida que avance el proceso administrativo.

Cómo funcionan los préstamos en tres clics y las tasas de más de 1.000%

Costa adelantó que la Provincia profundizará las acciones vinculadas con la defensa de usuarios de billeteras virtuales. Un terreno en el que, según indicó, se reciben de manera sistemática denuncias por incumplimientos y abusos de distintas empresas proveedoras de servicios de pago y crédito.

Entre las prácticas identificadas, mencionó la "publicidad de cuentas remuneradas que invita a los usuarios a retirar el dinero de las cuentas bancarias tradicionales". Eso deriva liquidez del sistema bancario hacia el sistema fintech, que cuenta con muchas menos regulaciones.

Con ese fondeo, explicó, "se posibilita el crecimiento exponencial del endeudamiento".

Costa hizo referencia también a la aparición permanente de propuestas de financiamiento sin regulación. Y con opacidad respecto de las condiciones en las que se otorgan.

"En tres clics se puede pedir un préstamo sin haber analizado previamente las condiciones particulares que rigen para ese crédito", describió el ministro.

Remarcó que se observan tasas de interés muy diversas entre distintos tomadores, con niveles que llegan a superar el 1.000%. Y que, pese a que la normativa exige un botón de arrepentimiento, en general no está disponible.

El ministro añadió que existe información poco clara respecto de las tasas. Y que se detectaron ofertas de productos financieros directamente en las pantallas de comercio electrónico, algo que tampoco cumple con las normativas de Defensa del Consumidor.

Los números que muestran la dimensión de la morosidad en Argentina

En su exposición, Kicillof planteó que la gravedad del endeudamiento y de los incumplimientos en el país no siempre se dimensiona de manera adecuada.

Según las estadísticas que citó el gobernador, el 60% de la población adulta del país está endeudada. Eso equivale a 21 millones de personas.

Una de cada cinco personas adultas, un 20%, se encuentra en situación de mora.

El gobernador remarcó que la posibilidad de endeudarse no es un fenómeno nuevo. Las distintas formas de crédito —bancos, tarjetas, financieras, billeteras digitales u otros modos informales— existen desde hace tiempo.

Sin embargo, señaló que en los últimos dos años y medio se aceleró de manera pronunciada el aumento de la morosidad, un indicador que mide una demora en el pago de más de tres meses.

De acuerdo con los datos que presentó, la mora bancaria se multiplicó por cinco en ese período. Pasó de 2,5% a 12,8%.

En el caso de quienes están endeudados con billeteras virtuales, la mora pasó de 5,7% a 24,5%. Es decir, se cuadruplicó.

Entre quienes tomaron deuda con financieras no bancarias, el indicador pasó de 17,5% a 43%. Se multiplicó por tres.

Kicillof planteó que las billeteras virtuales se asemejan cada vez más a un banco. No solo funcionan como medio de pago sino que también otorgan créditos de manera significativa y colocan fondos.

Pero con una regulación mucho menos rigurosa por parte de la autoridad.

"Estas empresas discriminan el costo del endeudamiento según el sujeto", afirmó. Y explicó que por una misma deuda cobran costos diferentes de acuerdo con una batería de parámetros de información de la que dispone cada billetera digital.