La creciente morosidad afecta sobre todo a jóvenes que usan billeteras digitales, con reclamos por intereses extremos y métodos de cobro agresivos

La mora de los hogares se convirtió en una de las principales preocupaciones del sistema financiero, con un impacto especialmente fuerte entre los jóvenes que recurren a billeteras virtuales y fintech. Mientras el Banco Central descarta fijar tasas máximas y apuesta a que el crédito y las refinanciaciones ayuden a normalizar los pagos, los menores de 25 años registran una tasa de mora del 36,8% en estas plataformas. En paralelo, las empresas deben ajustarse a las normas de Defensa del Consumidor, que consideran abusivas determinadas prácticas de cobranza, como amenazar con informar la deuda al empleador o contactar a terceros ajenos a la relación de consumo.

El debate por la falta de intervención estatal en la problemática de la mora se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda pública en los últimos días. Es que el Gobierno reconoce el problema pero decidió no implementar medidas de asistencia directa para casi 6 millones de personas con problemas de endeudamiento, a pesar de que el aumento de la morosidad se frenó en julio.

De acuerdo con lo que pudo saber iProfesional de una fuente cercana a la Casa Rosada, desde el equipo económico consideran que "intervenir en el tema desde el Estado implicaría trasladar recursos públicos para resolver una cuestión entre privados y esto generaría un riesgo moral al utilizar fondos de los contribuyentes para salvar a bancos y deudores".

En este punto hay que considerar que tanto el Ministerio de Economía (MECON) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) monitorean la situación junto con el sector financiero y anticipan que, según los la morosidad de las familiascon leves señales tras pasar del 3,5% al 12,7% en los últimos tres años.

Por su parte, desde el BCRA descartan la posibilidad de fijar tasas de interés máximas, como ocurría en gobiernos anteriores, y la apuesta es a que la recuperación del crédito reduzca el índice de irregularidad del financiamiento en pesos y, a la vez, a que los bancos otorguen planes de refinanciación que sean sostenibles para las familias que sufren el atraso en los pagos. Según estimaciones del equipo económico, las entidades bancarias están ofreciendo tasas de entre 20% y 25% anual a tres años de plazo para los morosos.

Tanto desde el BCRA como desde las entidades bancarias como ADEBA y ABA plantean que existe un rezago entre la mejora efectiva en el pago de los créditos y su reflejo en las estadísticas oficiales.

"El sistema de calificación y registro implica que, aunque la situación de mora comience a resolverse en la práctica, la baja en los indicadores tarda varios meses en materializarse por cuestiones operativas y de registro", explicaron a iProfesional desde un banco extranjero.

Si bien desde el Gobierno descartan cualquier tipo de ayuda a los deudores morosos, hay que destacar que varios bancos han comenzado a brindar algún tipo de refinanciamiento más barato para los saldos impagos de tarjetas de crédito y para créditos personales.

El drama que más preocupa al Gobierno: las billeteras virtuales

Pero el tema que más preocupa a las autoridades económicas es el endeudamiento con entidades no bancarias y, en particular, las billeteras digitales.

En este punto hay que señalar que el jueves pasado, al ser consultado Caputo por periodistas acerca del elevado Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) del 400% al 700% que cobran a sus clientes algunas billeteras virtuales al otorgar préstamos, consideró que "son tasas abusivas pero no hay nada que les impida hacerlo y no creo que puedan mantener realmente un negocio cobrando tasas de ese tipo", deslizó el funcionario.

"Si vos apuntás a cobrar tasas de ese tipo, bueno, yo pensaría de este lado que estás haciendo un negocio equivocado. Así que, como dije, es un tema entre privados y no creo que sea muy buen negocio para ellos si están haciendo estas cosas".

Lo que también preocupa al Gobierno es que muchas empresas de billeteras virtuales han tercerizado la cobranza a sus deudores.

Algunas de ellas habrían contratado agencias externas para perseguir el cobro de los créditos en mora. Entre estas empresas de cobranza ya identificadas por el BCRA aparecen:

GEDCO

Contacto Garantido

Latam Collect

Paktar

Ostengo

We Cross

Zolvex

Lo que más preocupa es que se han multiplicado los testimonios en contra de esas prácticas abusivas a través de distintas redes sociales, con personas que en algunos casos denuncian llamados de estas empresas a las áreas de Recursos Humanos de las empresas en las que trabajan para informar que tenían una deuda con una billetera virtual. También se sumaron a esas denuncias clientes morosos que cuentan que contactaron a exparejas, familiares y empleados que habrían recibido llamadas de esas empresas preguntando por trabajadores endeudados.

Hay que destacar que muchas de estas plataformas digitales informan a sus clientes cuáles son las agencias externas autorizadas para gestionar sus cobranzas. En ese caso hay que destacar que la normativa de Defensa del Consumidor considera abusivo reclamar una deuda amenazando con comunicarse con el empleador o con terceros ajenos a la relación de consumo.

Las fintech cambiaron el acceso al crédito, pero trajeron más morosidad

Lo concreto es que el avance de las billeteras virtuales grandes y de otras fintech modificó la forma en que millones de argentinos acceden a préstamos, cuotas y financiamiento inmediato, pero el aumento de usuarios también vino acompañado de un fuerte crecimiento de la morosidad, un fenómeno que empieza a preocupar al sector financiero.

Según datos de la consultora CLAVES SA, a cargo del economista Nelson Pérez Alonso, la deuda en billeteras digitales ya supera el 27% de la cartera total, muy por encima de los niveles registrados en años anteriores.

La mayoría de los especialistas consultados por iProfesional explican que estas aplicaciones suelen prestar dinero a personas con menor acceso al sistema bancario tradicional, por lo que asumen un mayor nivel de riesgo y, a cambio, cobran tasas de interés mucho más altas que los bancos.

"En algunos casos, los préstamos personales dentro de las apps arrancan desde tasas superiores al 70% anual y pueden escalar según el perfil del cliente", explica Pérez Alonso y además agrega que: "El problema es que cuando una persona deja de abonar las cuotas de un préstamo o financiamiento digital, el proceso suele comenzar con una etapa conocida como mora temprana y durante los primeros 30 a 60 días de atraso, las empresas intentan evitar que la deuda crezca mediante mensajes automáticos, llamados telefónicos, mails y propuestas de refinanciación".

En este caso, desde las fintech aclaran que analizan cada situación de manera individual. No sólo observan el monto adeudado, sino también el historial crediticio, los ingresos declarados y el comportamiento financiero del usuario. Por eso, una deuda de un millón de pesos puede tener distintos tratamientos según cada caso particular.

Desde Mercado Pago señalan que "el objetivo es acompañar al usuario para regularizar su situación y permitirle volver a acceder a financiamiento en el futuro". En tanto que otras billeteras digitales reconocen que ofrecen alternativas de pago y refinanciación para evitar que la deuda llegue a instancias judiciales.

Qué pasa cuando la deuda supera los 31 días de atraso

"El problema se agrava cuando la deuda supera los 31 días de atraso. A partir de ese momento, la fintech puede informar la situación al Banco Central, lo que afecta directamente el historial financiero del cliente. Esto puede dificultar el acceso a nuevos créditos, tarjetas o productos bancarios durante varios años", explica Pérez Alonso.

Pero lo más grave es que si la mora continúa más allá de los 60 o 90 días, muchas empresas derivan el caso a estudios de cobranza externos o agencias especializadas. En escenarios extremos, la deuda puede judicializarse e incluso derivar en embargos o inhibiciones, dependiendo del monto adeudado y del tipo de financiamiento otorgado, o en otras prácticas más abusivas como las señaladas.

Los expertos consultados también advierten sobre el llamado efecto "bola de nieve": cuando el usuario refinancia constantemente o paga apenas el mínimo, los intereses crecen rápidamente y la deuda puede multiplicarse en pocos meses.

Un estudio de la consultora CEPA señala que en Argentina hay en la actualidad 19,7 millones de personas con deudas, según datos del Banco Central (BCRA). Además, la morosidad es tres veces mayor en las billeteras virtuales que en los bancos tradicionales. Dentro de esta categoría, el 25% no puede pagar sus deudas: uno de cada cuatro argentinos está en mora por más de 90 días con entidades digitales.

Los jóvenes, los más endeudados con fintech

El informe muestra que en las billeteras digitales los más endeudados son los jóvenes y la tasa de mora es más alta entre menores de 25 años (36,8%). Una particularidad de este grupo es que los miembros concentran sus deudas con neobancos, más que con bancos tradicionales. No obstante, el mayor volumen de deuda total se ubica en el grupo etario de 36-45.

Respecto a los tipos de prestamistas, la mayor morosidad se distribuye de la siguiente manera:

Proveedores no financieros de crédito: 47,8%

Tarjetas no bancarias: 33,27%

Neobancos: 23,34%

Bancos privados: 18,61%

Bancos públicos: 10,13%

De acuerdo con el estudio de CEPA, los sectores que lideran la morosidad a nivel general (entidades bancarias tradicionales y proveedores no financieros) son: construcción (7%), alojamiento y servicios de comida (6,9%), comercio al por mayor y al por menor (5,1%) y salud humana y servicios sociales (4,6%).

A nivel general, las provincias con morosidad más alta son La Rioja (22,8%), San Luis (20,1%) y Catamarca (20,0%). En la vereda opuesta, los distritos con los niveles más bajos son La Pampa (9,1%), CABA (10,1%) y Santa Fe (12,4%). A su vez, solo tres jurisdicciones (CABA, Neuquén y Santa Fe) tienen menos del 25% de sus deudores en situación irregular, según detalló CEPA.

Si bien los bancos ya han lanzado propuestas para refinanciar las deudas de clientes por tarjetas de créditos y créditos personales, por ahora las billeteras digitales no muestran la posibilidad de lograr una refinanciación y, a diferencia de los bancos y de acuerdo con lo que se observa en las redes sociales, las quejas de los clientes siguen aumentando y también la morosidad.