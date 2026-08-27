El CEDEAR de Salesforce se disparó más de 20% en un día y la City cree que puede subir otro 50%

El Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) de Salesforce (CRM), represeta a una fracción de las acciones de la firma, arrasta un alza de 44% en agosto

Su alianza con Anthropic (IA) y un sólido margen operativo >34% la hacen una inversión atractiva a largo plazo.

Una acción de una empresa estadounidense, que se puede comprar en Argentina y en pesos por medio de su CEDEAR, vivió un agosto a pura recuperación, ya que en todo el mes acumuló una suba de precio de más de 44% en dólares, donde solamente el jueves escaló 22%. Se trata de Salesforce (CRM), que presentó un balance con datos muy positivos y promesas de más crecimiento a futuro, por lo que los analistas del mercado recomiendan invertir en este activo, ya que proyectan que puede trepar otro 50% en los próximos meses.

Salesforce (CRM) es una empresa estadounidense especializada en software empresarial basado en la nube, en particular, en soluciones de gestión de relaciones con clientes (CRM), cuyas operaciones están enfocadas en la implementación de inteligencia artificial, automatización e integración de datos. Por lo que es uno de los principales proveedores de software empresarial en la nube, con una sólida performance.

"Al cierre de la jornada del miércoles pasado, Salesforce Inc. anunció los resultados del segundo trimestre de 2026, que cerró el 31 de julio, y los mismos fueron muy alentadores, generando un upside del 12% en el aftermarket", menciona Ignacio Rosenfeld, experto en valuación de empresas de Estados Unidos, a iProfesional.

El ahorrista doméstico puede acceder a esta inversión, en pesos, a través del Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR), que es un instrumento de renta variable que está listado en el ByMA, y que equivale a fracciones de las acciones de la compañía, en este caso Salesforce (CRM), que cotizan en Wall Street en dólares.

Por eso, la renta que ofrecen los CEDEARs ajusta por medio de dos factores. Por un lado, su cotización varía de acuerdo al movimiento del dólar contado con liquidación (CCL). Y, por otra parte, su precio también se mueve en relación al comportamiento del valor de las acciones originales de la empresa en el Nasdaq de Nueva York.

Por qué pueden subir de precio el CEDEAR de Salesforce

Los principales fundamentos de la suba de la cotización de esta compañía indicados en el nuevo balance, según este analista, son que la facturación trimestral fue de u$s11.350 millones, lo cual representa un crecimiento del 11% interanual.

"También hubo un crecimiento de 266% interanual del Earnings Per Share (EPS), o beneficio por acción, lo cual también está fuertemente influido por el Plan Acelerado de Recompra de Acciones efectuado en el trimestre anterior. Asimismo, Agentforce, que es una de las herramientas lanzadas por CRM en los últimos años, superó los u$s1.500 millones de facturación en el trimestre, lo cual representa un aumento del 240% interanual", detalla Rosenfeld.

Asimismo, considera que el sostenimiento del margen operativo por encima del 34%, "habla de fuerte eficiencia y consistencia para una empresa del tamaño de CRM".

"No conforme con todos estos datos, post anuncio de resultados, CRM informó el lanzamiento de ClaudeForce, en alianza con Anthropic, líder global en IA, lo cual generó que la cotización crezca más de 20% intradiario el último jueves", menciona Rosenfeld.

Según datos de mercado, Salesforce emplea a unas 70.000 personas y cuenta con una base que supera los 150.000 clientes.

Por el foco en la IA y los desafíos y altos costos que tiene esta tecnología, las acciones de CRM fueron muy castigadas el resto del año. De hecho, en el acumulado de 2026, más allá de sus últimas escaladas de su cotización, todavía registran un descenso del 5% en dólares.

CEDEAR de Salesforce (CRM), recomendado por expertos

En base a las proyecciones de los expertos, las acciones de Salesforce (CRM) pueden llegar a trepar un adicional de hasta 50% en dólares en los próximos meses. Por lo que se considera una buena inversión para posicionarse para adelante.

En la actualidad, esta compañía tiene una cotización que ronda los u$s252 en Wall Street, por lo que escala 44% en todo agosto.

"En función de lo informado en el último anuncio de resultados, es esperable que la compañía complete un upside del 50% durante los próximos meses", considera Rosenfeld.

Asimismo, indica que, dado "el lugar central de Salesforce en la operación de las compañías y en el análisis de datos, creemos que la empresa está también bien posicionada para una fuerte revalorización en el largo plazo, por lo cual resulta una oportunidad tomar posición en esta compañía".

Dicho todo lo anterior, Rosenfeld sostiene que, con un precio-beneficio, o PER (Price to Earnings Ratio ), en 22x, la "mejora sostenida de márgenes y la alianza estratégica con Anthropic, entendemos que CRM está bien posicionada para continuar expandiendo sus ingresos".

En tal sentido, concluye que, de continuar en el mediano y largo plazo con este nivel de ejecución, la compañía podría "llegar a duplicar su cotización" en los próximos años, finaliza a iProfesional.