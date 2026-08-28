La mora bancaria de las familias volvió a crecer en julio y se acercó al 13%, según una consultora

La suba en morosidad impacta cada vez más en la economía doméstica y obliga a millones de personas a reorganizar sus finanzas y gastos diarios

La morosidad bancaria de las familias argentinas volvió a crecer en julio. Después de mantenerse prácticamente sin cambios en junio según los datos del BCRA, los niveles de irregularidad retomaron la tendencia alcista que exhiben desde hace un año y medio.

Según los cálculos de la consultora 1816, la morosidad total del sector privado no financiero subió de 7,63% en junio a 7,73% en julio. Los datos muestran un deterioro generalizado en los niveles de cumplimiento.

Los atrasos de más de 90 días en el segmento de préstamos a hogares aumentaron de 12,77% a 12,94%. La mora de empresas pasó de 3,50% a 3,61%. El aspecto más preocupante es que la irregularidad volvió a descender en términos reales el saldo total de financiaciones, lo que indica que la suba de la mora se explica principalmente por la caída del crédito disponible más que por un aumento de los préstamos incumplidos.

El informe de 1816 aclaró que la irregularidad es, en términos prácticos, un ratio entre el saldo moroso y el saldo total. El saldo en mora, medido en términos reales, prácticamente no se movió mes contra mes.

Bajo estos cálculos, la irregularidad a nivel familiar continuó aumentando en 23 de las principales 30 entidades financieras. Solo siete bancos lograron reducir sus niveles de morosidad entre junio y julio.

Las billeteras que lideran la morosidad

Los analistas estimaron que la morosidad alcanzó el 33,7% en los préstamos otorgados por entidades no financieras a familias. Este segmento registra niveles de irregularidad mucho más altos que el bancario tradicional.

Tarjeta Naranja y Mercado Pago encabezan este ranking. En conjunto representan el 54% del total de financiamiento a familias dentro del universo de entidades no financieras.

La diferencia entre entidades financieras y no financieras es clave para entender el panorama completo: mientras los bancos tradicionales presentan una mora del 12,94%, las fintech y tarjetas no bancarias superan el 33%, triplicando los niveles de irregularidad del sistema bancario formal.

Casi 6 millones de argentinos están en mora

Sumando deudores de entidades financieras y no financieras, el total de personas en mora asciende a 5,9 millones, según cifras de la Central de Deudores (Cendeu) del BCRA.

En el país, 20,8 millones de individuos mantienen deudas con al menos una entidad. Esto implica que el 28% de los sujetos de crédito presenta algún atraso en sus pagos.

La mayor parte del saldo moroso proviene de deuda irregular con entidades financieras. Estas representan el 65% del total agregado.

Sin embargo, la cantidad de personas en mora es mayor en el segmento de entidades no financieras: 4,2 millones de individuos, frente a los 3 millones registrados en entidades financieras.

El informe aclaró que para llegar a un número agregado no hay que sumar ambas cifras. Hay individuos en mora con ambos tipos de entidades.

Cuánto deben en promedio quienes están en mora

El análisis destacó que el saldo promedio de deuda entre quienes están en mora asciende a $4,8 millones en el caso de entidades financieras. Para entidades no financieras la cifra es de $1,2 millones.

La mediana de estos saldos es de $1,5 millones en el caso de entidades financieras. En el caso de no financieras llega a $462.000.

Tomando ambos segmentos, la mitad de los deudores en mora debe menos de $626.000, lo que equivale a unos u$s414 por persona.

Si bien este monto puede parecer bajo, la consultora advirtió que en el primer trimestre de 2026, la mitad de la población argentina con ingresos percibía menos de $800.000 mensuales, considerando tanto ingresos laborales como no laborales, como jubilaciones. Esto significa que muchos argentinos deben menos de lo que ganan en un mes, pero aún así no pueden pagar.

El dato revela que el problema de la morosidad bancaria no está necesariamente relacionado con deudas muy elevadas. La clave pasa por los ingresos insuficientes de gran parte de la población.