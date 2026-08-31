Analistas prevén más apreciación cambiaria en caso de un triunfo de Milei en 2027 y una devaluación superior al 50% si gana el kirchnerismo

Falta más de un año, pero el mercado ya está inquieto por las elecciones. El pánico por un eventual regreso del kirchnerismo empuja a tomar recaudos con mucha anticipación. Se siente en el segmento de acciones y bonos en dólares. Por ahora, no tanto en el dólar, clásico refugio en momentos de incertidumbre. Pero en la City ya sacan cuentas: prevén más apreciación del peso en caso de que Javier Milei sea reelecto y una disparada de, por lo menos, 50% del precio del dólar que le gana a la inflación en agosto respecto al nivel actual en caso de un triunfo de un candidato K. Es una estimación es conservadora: la devaluación podría ser mayor.

Un estudio de Max Capital concluye que un triunfo de Milei podría generar una caída en la intervención para contener el dólar hasta ubicarla en torno a $1.300. Es decir, una retracción de alrededor de 15% respecto al nivel nominal actual. Un triunfo opositor, en manos de algún candidato kirchnerista, provocaría una suba del tipo de cambio por encima de $2.200. Esto es casi 50% arriba de la cotización actual.

Esa sería la devaluación necesaria para "equilibrar al mercado" ante el shock negativo, estima el bróker de bolsa en un informe exclusivo para clientes. Aclara que tal nivel estaría relativamente alineado con los "mejores momentos" del kirchnerismo. La afirmación sugiere que la devaluación podría ser aún mayor, dependiendo del discurso y primeras señales del candidato.

El tipo de cambio oficial avanza apenas 4% en lo que va del año. La suba es ínfima comparada con el más de 20% de inflación acumulada. La disparidad hace que algunos perciban al dólar "barato" y da más margen para dolarizar carteras. Sobre todo, en la medida en que se acerquen las elecciones y las encuestas no sean alentadoras. Lo de siempre en años electorales. Nada que los argentinos no conozcan.

Lo que esta vez jugaría a favor y moderaría parcialmente la reacción del mercado es Vaca Muerta: las crecientes exportaciones de energía anticipan que el ingreso de dólares seguirá firme durante los próximos años. Es un alivio parcial para los temores del mercado: habría menor probabilidad de default de la deuda y de crisis de oferta de divisas. De todas maneras, un regreso del kirchnerismo generaría pánico en todo el mercado, por lo que los inversores se cubren con mucha anticipación. Difícil sacar de la mente recuerdos dolorosos del pasado reciente.

Cuándo conviene comprar dólares para cubrirse de las elecciones

El trade electoral ya arrancó en el mercado de acciones y bonos en dólares, pero la experiencia histórica demuestra que aún es muy temprano para el segmento cambiario, de acuerdo con Facimex: Dirk Willer, Ram Bala Chandran y Kenneth Lam (2020) estudiaron el comportamiento del tipo de cambio real en 23 elecciones presidenciales de América Latina, donde un candidato percibido negativamente por el mercado obtuvo al menos 25% de los votos. Se enfocaron en esta región por ser la de mayor inestabilidad política y usaron la regla del 25% para excluir elecciones con oferta pro-mercado.

Los hallazgos fueron:

"La incertidumbre electoral, entendida como un aumento de la volatilidad con presión sobre el tipo de cambio, arranca a seis meses de la elección y acelera a tres meses".

"A un mes de la elección, la tendencia frena y a dos semanas comienza a revertirse", lo que frecuentemente da lugar "a un rally significativo después de la elección".

El patrón es muy consistente: en todas las elecciones de la muestra se observó una depreciación entre tres meses y dos semanas antes del evento, mientras en 22 de las 23 hubo una apreciación entre dos semanas antes y tres meses después.

Qué plazos maneja el mercado para dolarizar carteras de inversión

De acuerdo con el equipo de research de Facimex, los patrones anteriormente mencionados sugieren que la incertidumbre electoral recién podría empezar a influir sobre el tipo de cambio entre febrero y abril del próximo año (depende de que haya o no PASO). La incidencia se sentiría con más fuerza entre mayo y julio. Por lo tanto, sostiene el bróker, aún es muy temprano para pensar en estrategias de cobertura con la elección como driver. A corto plazo, aún ve valor en instrumentos en pesos.

"Esto responde a que, a diferencia de activos financieros ‘puros’, como acciones y bonos, el tipo de cambio está mucho más influido por el comercio exterior y flujos financieros ligados a la inversión que por la demanda especulativa, que no suele ser determinante tan lejos de la elección", explica.

Facimex sostiene que no tiene sentido tomar cobertura cambiaria tan temprano. Pero, en base a los patrones mencionados, ve conveniente rotar carteras: para los tenedores del Boncer de marzo (TZXM7), pasarse a la Lelink de ese mismo mes (D31M7), mientras que los que tengan Boncer de junio (TZX27) deberían cambiarse al Bonte dollar linked de ese mes (TZV27). Estos instrumentos descuentan una depreciación del tipo de cambio real bilateral break-even de apenas 1,6% y 4,3% para marzo y junio de 2027, respectivamente.

La mayoría de los sondeos de opinión pública indica que el respaldo de la sociedad a Milei se ha deteriorado de manera significativa en los últimos meses. Aún así, de acuerdo con los analistas del mercado, se trata de niveles que aún podrían considerarse "sólidos", por encima del 35%: ser oficialismo lo podría convertir en favorito en 2027. Obviamente, esto no elimina los riesgos electorales.

La última encuesta de confianza en el gobierno, que realiza Di Tella, devuelve algo de esperanza a los inversores: el indicador, publicado hace unos días, mostró un repunte mensual de 6,4%, el más elevado desde noviembre, mes posterior al triunfo de Milei en las legislativas nacionales. La aprobación de la gestión del Presidente asciende así al 41%. Es el segundo mayor nivel para un mandatario en su mes 33 de gestión, sólo superado por Néstor Kirchner. Se trata de una encuesta clave para el mercado por su correlación histórica con los resultados electorales de los oficialismos.