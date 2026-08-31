La CEA advirtió por el avance de la morosidad familiar y pidió medidas para evitar que las deudas comprometan una parte excesiva de los ingresos

El nivel de endeudamiento de las familias argentinas se convirtió en un motivo de preocupación para la Iglesia. El fenómeno ganó dimensión a medida que más hogares recurren al crédito para afrontar sus gastos, en un contexto donde la morosidad también muestra un fuerte incremento.

Los números permiten dimensionar el problema. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con información del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU), registró 5,91 millones de personas en situación irregular sobre un universo de 20,96 millones de deudores.

La mora no evolucionó de la misma manera según el tipo de financiamiento. En junio de 2026, la irregularidad de los préstamos bancarios de las familias llegó al 12,8%, mientras que en las billeteras virtuales trepó hasta el 30,1%. Este último porcentaje incluso superó el máximo de 27,1% alcanzado en mayo de 2020, durante la pandemia.

El peso de las obligaciones financieras también aparece en los ingresos de los hogares. De acuerdo con los datos del BCRA incluidos en el relevamiento, los servicios mensuales de deuda representaron en abril de 2026 el 24,1% de la masa salarial.

A su vez, los préstamos personales y las tarjetas de crédito explicaban el 73% del saldo irregular de los hogares en mayo de 2026.

El problema ya comenzó a trasladarse al ámbito legislativo. La Cámara de Diputados tiene previsto avanzar el 9 de septiembre con el tratamiento de proyectos vinculados al endeudamiento familiar y la morosidad. En total, existen 48 expedientes, de los cuales 30 son proyectos de ley, con iniciativas que abarcan tarjetas de crédito, préstamos, billeteras virtuales y fintech.

Las propuestas plantean distintas alternativas para enfrentar el sobreendeudamiento: reestructuración de deudas, límites a los intereses, regulación de las cobranzas y mecanismos de prevención para evitar que los hogares acumulen obligaciones por encima de su capacidad de pago.

Qué reclama la Iglesia por el endeudamiento

Frente a este escenario, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, reclamó una respuesta concreta de las autoridades y planteó la necesidad de establecer criterios para evitar que las familias queden atrapadas por sus obligaciones financieras.

"Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar", afirmó el religioso en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

Colombo puso el foco especialmente en aquellos casos en los que el crédito termina utilizándose para cubrir necesidades cotidianas. Para el titular de la CEA, no alcanza con observar el aumento de la morosidad: también es necesario considerar las consecuencias que puede generar sobre la vida de las familias.

"Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer", sostuvo.

El presidente de la CEA vinculó esta problemática con otra preocupación que la Iglesia ya había señalado en relación con las plataformas digitales: la ludopatía.

"Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas", explicó.

Colombo también cuestionó cualquier respuesta que reduzca el problema a una responsabilidad individual del deudor. "Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’", sostuvo.

Y agregó: "Ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias".