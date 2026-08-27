El Gobierno busca garantizar un salario mínimo de más de $1 millón en las negociaciones paritarias

Así lo estableció la Secretaría de Trabajo. Los nuevos acuerdos salariales deberán adaptarse a una base más alta y el piso de agosto será $1.070.000

La Secretaría de Trabajo impulsa un salario mínimo garantizado superior al millón de pesos para las negociaciones paritarias que se desarrollan tras la reforma laboral. La medida apunta a los sectores con remuneraciones más bajas.

Desde la cartera que lidera Julio Cordero confirmaron que el monto establecido para agosto de 2026 es de $1.070.000. Ese piso deberá ser negociado entre sindicatos y cámaras empresariales antes de recibir la homologación oficial.

El objetivo es que ningún trabajador registrado quede por debajo de ese umbral una vez que se cierren los nuevos convenios colectivos, evitando que sectores completos arrastren salarios muy por debajo del promedio.

"Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después nosotros los homologamos", explicaron fuentes de la Secretaría. "Ya se lo estamos comunicando sobre todo a las que tienen salarios por debajo de eso como Maestranza, Uocra, Sanidad", agregaron.

Qué sectores tienen salarios por debajo del millón de pesos

La recomendación del Gobierno llega en un momento de alta dispersión salarial entre actividades. El último informe de la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales, correspondiente a agosto de 2026, muestra brechas superiores a quince puntos porcentuales entre los convenios con mejor y peor desempeño.

Sectores como Construcción, con una mediana salarial de $1.001.342, y Gastronomía, con apenas $803.991, están muy por debajo del piso que Trabajo busca establecer. Maestranza y Sanidad también figuran entre los gremios con ingresos más bajos.

Desde el oficialismo aseguraron que este incremento no tendría impacto en la inflación. La estrategia se basa en que el ajuste lo absorban las empresas dentro de sus estructuras de costos, sin trasladarlo a precios.

Cómo evolucionaron los salarios en el último año

El relevamiento de Trabajo analizó la evolución de los salarios definidos en paritarias entre junio de 2025 y junio de 2026. Los resultados muestran un panorama heterogéneo: siete convenios lograron mejoras reales, otro grupo quedó cerca de cero y un tercer segmento sufrió caídas superiores al 10%.

El contexto general es de deterioro del poder de compra. En junio de 2026, el salario promedio en el empleo privado registrado cayó 0,9% en términos reales, según cifras desestacionalizadas. Fue una baja mayor a la del mes anterior, cuando había retrocedido 2,9%.

Por primera vez en veinte meses, el ingreso real de junio se ubicó por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una diferencia del 0,6%. Los salarios acordados en convenios colectivos tuvieron una merma más limitada del 0,7% en los dos meses más recientes.

Qué convenios ganaron y cuáles perdieron poder adquisitivo

El ranking de mejores desempeños lo encabeza Encargados de edificio, con una suba real del 5,9% interanual. Le siguen Camioneros (3,1%), Construcción y Farmacia (ambos con 2,5%).

También obtuvieron mejoras:

Entidades deportivas y civiles: 1,7%

Aceiteros: 1,6%

Seguros: 1,6%

En el nivel intermedio, Bancarios no tuvo variación. Industria de la carne y Químicos mostraron descensos marginales del 0,6%, lo que el informe asocia con un escenario de "estabilidad" en medio de la dispersión general.

A partir de ese punto, la mayoría de los convenios relevados reflejó caídas en el poder adquisitivo, con cuatro sectores registrando pérdidas de dos dígitos que superan las diez unidades porcentuales.

Entre los más perjudicados aparecen:

Pasteleros: -1,3%

Transporte automotor: -1,7%

Madera: -2,4%

Concesionarios de autos: -3,2%

Calzado: -10,5%

Comercio: -11%

Metalúrgicos: -12,4%

Textiles: -12,6% (la mayor caída)

Cuánto cobra cada sector según datos oficiales

Más allá de las variaciones porcentuales, el informe de Trabajo presenta un análisis de la mediana salarial por convenio colectivo correspondiente a marzo de 2026. Los datos surgen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El sector bancario lidera con amplitud: su mediana salarial alcanza los $4.390.369, una cifra muy por encima del resto. En el segundo escalón aparecen Transporte de carga y Transporte de pasajeros, ambos con $1.977.412.

Les siguen Entidades deportivas y sociales ($1.967.887) y Alimentación ($1.959.483). Todos estos sectores superan holgadamente el piso de $1.070.000 que impulsa el Gobierno.

En el extremo inferior del ranking, Construcción registra una mediana de $1.001.342, apenas por debajo del millón. Gastronomía muestra el valor más bajo de todos: $803.991.

Estos dos últimos sectores son los que más podrían beneficiarse del salario mínimo garantizado, ya que sus ingresos actuales están claramente por debajo del piso que el Gobierno busca establecer en las próximas negociaciones paritarias.