A partir de hoy los bancos y billeteras virtuales podrán cobrar deudas directamente de las cuentas

Entra en vigencia el Cobro con Transferencia para cuotas de créditos. Reemplaza al DEBIN, fija un tope del 30% del ingreso y limita los reintentos

Este lunes entra en vigencia formal el mecanismo de Cobro con Transferencia (CCT), una herramienta regulatoria que rediseña el esquema utilizado por los bancos, billeteras virtuales y entidades financieras para debitar las cuotas de los préstamos personales.

La normativa, ideada originalmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el pasado 2 de marzo, completó su período de adecuación técnica y rige con carácter obligatorio para todo el sistema financiero.

El lanzamiento de este instrumento coincide con un escenario de alta tensión para el bolsillo de los hogares. En la actualidad, cerca de seis millones de argentinos registran retrasos o complicaciones directas para afrontar sus compromisos financieros.

Aunque la banca privada anticipa que el alcance inicial del CCT será paulatino y no resolverá de forma inmediata el stock de morosidad acumulado, la medida establece una red de contención frente a los cobros automáticos desmedidos.

Cómo son los cambios que buscan disminuir las estafas con CBU

El objetivo central del CCT al reemplazar al esquema de Débito Inmediato (DEBIN), es, en gran parte, corregir las fallas de seguridad en el anterior sistema. Estas eran aprovechadas para ejecutar maniobras fraudulentas mediante el uso indebido de Claves Bancarias Uniformes (CBU).

Es decir, con el sistema anterior, diversas financieras informales ejecutaban débitos automáticos sin un control transparente sobre la cuenta de origen. A partir de la nueva reglamentación, la entidad emisora del crédito únicamente queda habilitada para debitar la cuota de la misma cuenta bancaria donde acreditó el dinero del préstamo.

De esta forma, si el dinero se desembolsó en la cuenta sueldo principal del usuario, el prestamista no puede redirigir los cobros a cajas de ahorro secundarias ni a billeteras virtuales, lo que blinda al cliente ante extracciones cruzadas o maniobras no autorizadas.

Las cinco condiciones obligatorias para los débitos de cuotas

El marco operativo del Cobro con Transferencia fija pautas estrictas que limitan la discrecionalidad de los acreedores al momento de cobrar:

Cuotas fijas y homogéneas: el esquema admite exclusivamente el cobro de valores idénticos a lo largo de la vida del contrato, lo que impide recargos o variaciones unilaterales

Tope de endeudamiento del 30%: las entidades deben verificar que la cuota no supere el 30% del ingreso del solicitante al momento de otorgar la financiación, para prevenir el sobreendeudamiento

Límite estricto a los reintentos: se eliminan los barridos diarios de saldos. La norma permite un intento inicial el día del vencimiento y un máximo de dos reintentos (programados a las 48 y 96 horas). Si la cuenta no registra fondos, el banco no puede continuar ejecutando débitos en ese período

Aviso previo y cancelación digital: el acreedor debe enviar una notificación electrónica al cliente un día hábil antes del débito. A su vez, se garantiza el derecho al stop-debit inmediato desde el home banking

Responsabilidad por fraude: las entidades financieras asumen la carga legal directa ante eventuales estafas y deben abonar un arancel del 0,6% para el sostenimiento del sistema

El trasfondo del crédito de consumo para gastos corrientes

La aplicación de este sistema reaviva la discusión en torno al endeudamiento de las familias en la Argentina. Mientras que la gestión nacional defiende la libertad de mercado y destaca que la masa de crédito privado se mantiene en niveles bajos en relación con el Producto Bruto Interno (PBI), diversos analistas y sectores de la oposición advierten sobre el deterioro en la calidad de la deuda familiar.

En un contexto de alta presión sobre los ingresos, una porción considerable de los créditos de consumo se destina a financiar gastos cotidianos, como la compra de alimentos o el pago de servicios públicos.En este escenario, si bien el CCT brinda un espacio digital seguro y transparente para el cobro bancario, la capacidad real de pago de los deudores continúa ligada a la recuperación del poder adquisitivo frente al costo de vida.