La baja del IPC de julio (2,1%) y el rubro alimentos impulsan la desinflación, un respiro para el bolsillo y la imagen de Milei.

La inflación volvió a sorprender en agosto. Esta vez, para bien. Las consultoras privadas estiman que el IPC habría avanzado entre 1,5% y 1,8% mensual. Habría sido una marcada desaceleración respecto al 2,1% de julio. Pudo haberse tratado, además, del ritmo más bajo desde mediados de 2025. Un respiro para el bolsillo. Para el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, también. Sobre todo, porque es una de las variables clave para levantar el humor social de cara a 2027. En tanto, en la City rearman estrategias en pesos y dólares para adaptarse al nuevo ritmo de precios.

De acuerdo con las consultoras privadas que realizan mediciones propias, el nivel general del IPC mensual de agosto habría sido:

EcoGo: 1,5%

Orlando J. Ferreres: 1,6%

C&T Asesores: 1,6%

Analytica: 1,7%

Ecolatina: 1,8%

Otro dato positivo: además de la estacionalidad, habría ayudado la desaceleración en alimentos y bebidas. En este rubro, EcoGo registró 1,1%, casi la mitad respecto al 2% del mes previo. Para Ferreres, marcó 1%. Se trata de la categoría más sensible por su impacto social y el efecto sobre índices como el de la pobreza que elabora el Indec. Esto es clave, además, porque es precisamente el rubro en el que la inflación se hace más perceptible para las familias. De mantenerse, y si el bolsillo lo siente, abriría el camino para mejora en la imagen pública de Milei y mayor respaldo para 2027.

La City rearma carteras para cubrirse de inflación y dólar

Los economistas privados estiman que en los próximos dos meses el ritmo de los precios será similar al de agosto. También dependerá de lo que ocurra afuera: si se resuelve el conflicto en Medio Oriente y el precio del petróleo se acomoda a la baja, la desinflación local podría profundizarse, de acuerdo con Tomás Sisto Bourel, de Fortress Capital. La perspectiva optimista sobre la dinámica inflacionaria lo lleva a desestimar a los bonos CER como alternativa de inversión y buscar valor en otras herramientas que ofrece el mercado local, según cada perfil.

Para conservadores y moderados, prefiere mayor exposición en activos dolarizados: el tipo de cambio está en niveles relativamente bajos en términos históricos, según el ITCRM, mientras la compresión de las tasas de interés en pesos en los tramos más cortos redujo el margen para estrategias de carry trade. Además, a medida que se acerca 2027, el componente electoral puede pesar más sobre las expectativas cambiarias. Por lo tanto, considera que la relación riesgo-retorno en estrategias en pesos ya no es tan favorable.

Para agresivos, Sisto Bourel estima que septiembre puede ser un buen mes para empezar a sumar instrumentos. Encuentra valor en la curva TAMAR con vencimiento en 2028. Entre ellos, el TMF28 y el TMG28. Afirma que si este mes exhibe una dinámica cambiaria algo más tranquila que en agosto y el Gobierno no necesita sostener el tipo de cambio mediante una suba adicional de tasas de interés, podría abrirse espacio para una compresión de spreads y una mejora en los precios de estos títulos que ajustan por tasas de depósitos mayoristas.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, se centra en la inflación núcleo: la medición que excluye a los precios estacionales y regulados continúa desacelerando y, en consecuencia, sugiere a sus clientes tomar posiciones en tasas largas en pesos. Dentro este universo, ve valor en los Boncap con vencimiento en 2027. Particularmente, los que caducan en abril (T30A7) y mayo (T31Y7), que rinden casi 30% anual. Este último título se incorporó en la última licitación de deuda del Tesoro.

¿Dolarizar desde ahora para cubrirse de futuras subas?

"Al margen de que el precio del dólar pueda llegar a correr durante el proceso electoral, el Gobierno tiene herramientas de sobra para administrar la evolución del tipo de cambio y ubicarlo donde desee según el plan. Además, el próximo año vamos a tener mucho ingreso de dólares de exportaciones de petróleo y gas. Esto va a generar una oferta de divisas que el mercado local nunca tuvo antes", afirma el asesor financiero Gastón Lentini. Abre la posibilidad, incluso, a un tipo de cambio relativamente calmo, según el view de varios economistas que siguen de cerca el tema.

En cuanto a activos dolarizados como los bonos soberanos, pasaron a rendir casi 10% anual, lo que se reflejó en una suba del riesgo país por encima de 500 puntos. Para Lentini, puede tratarse de un punto de entrada para aquellos que no quieren "pelear" con el dato de inflación. Además, afirma que aún en el peor escenario de 2027 (pierde Milei y gana un candidato K), quien asuma tendrá un BCRA capitalizado y dólares suficientes para enfrentar los pagos de deuda. A menos que por voluntad propia prefiera incumplir. No podría descartarse.

María Belén San Martino, economista de Balanz, prefiere a los títulos de deuda soberanos en dólares. Particularmente, el Global 2041: contiene mayor potencial alcista tras las últimas bajas, según su análisis. Estima que una compresión de spreads podría tener lugar hacia adelante, impulsada por una mejora de la actividad económica durante la segunda mitad de 2026, lo que a su vez ayudaría a recuperar la popularidad de Milei de cara a las elecciones. Además, no descarta un regreso al mercado internacional de deuda, a pesar del contexto adverso afuera, lo que también impulsaría al segmento de renta fija en dólares.