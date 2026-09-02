Standard & Poor’s elevó a AAA la nota de la Ciudad de Buenos Aires y destacó su superávit fiscal, liquidez y menor dependencia de fondos nacionales

Los bonos de la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron la máxima calificación que puede otorgar Standard & Poor’s (S&P) en su escala nacional. La agencia elevó de raAA+ a raAAA la nota de la Ciudad tanto para su deuda en moneda local como extranjera.

El cambio reconoce la fortaleza que muestran las cuentas porteñas y la capacidad de la administración para sostener una posición financiera sólida aun en un contexto económico complejo.

Qué destacó Standard & Poor’s

Entre los principales elementos considerados para mejorar la calificación aparecen:

Los superávits fiscales sostenidos

Una administración financiera prudente

La posibilidad de acumular reservas de liquidez

La agencia también puso el foco en la evolución del endeudamiento. Según su evaluación, la Ciudad consiguió reducir sus niveles de deuda en los últimos años, al mismo tiempo que mantuvo el ritmo de inversiones destinadas a infraestructura.

Otro punto relevante es la estructura de ingresos porteña. Para S&P, la capacidad de generar recursos propios limita la exposición de la Ciudad frente a las dificultades institucionales y financieras que pueden atravesar otras jurisdicciones argentinas.

En ese sentido, la calificadora considera que la dependencia relativamente baja de las transferencias nacionales le permite al distrito afrontar mejor eventuales períodos de tensión.

La evaluación también ponderó la gestión financiera desarrollada durante años de elevada volatilidad. La Ciudad señaló que S&P valoró que la administración haya actuado "en condiciones macroeconómicas volátiles en Argentina y ha tomado medidas efectivas" ante reducciones de transferencias automáticas y discrecionales.

Posteo Gustavo Arengo

La reacción de Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el resultado y lo vinculó con la situación fiscal de la Ciudad.

"Standard & Poor ‘s elevó la nota de la Ciudad a AAA: somos el distrito con la máxima calificación crediticia del país y alcanzamos el nivel más alto posible. Este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras. El resultado también refleja lo que puede lograrse cuando la política macroeconómica del Gobierno Nacional acompaña y genera confianza. Felicitaciones al ministro @GustavoArengo y a todo su equipo", publicó.

El ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, también remarcó el impacto que tiene la disciplina fiscal sobre las posibilidades de financiamiento: "El equilibrio financiero y el orden fiscal son ejes centrales de la gestión", sostuvo.

Arengo agregó que "una reputación sólida en el mercado nos da acceso a un mejor financiamiento, lo que se traduce de manera directa en una mayor inversión en obras de infraestructura que benefician a todos los vecinos".

Qué significa la mejora de la nota

El salto de raAA+ a raAAA ubica a la deuda de la Ciudad en el nivel más alto que S&P puede asignar dentro de su escala nacional.

La mejora no solo refleja la evaluación actual de las cuentas públicas, sino también la capacidad que la agencia observa para conservar fortaleza financiera frente a escenarios adversos.

Para la administración porteña, una mejor percepción crediticia puede facilitar el acceso al mercado de financiamiento en condiciones más favorables. Esa posibilidad adquiere relevancia porque permite ampliar el margen para destinar recursos a proyectos de infraestructura sin deteriorar el equilibrio de las cuentas.

La evaluación de S&P, además, anticipa que la Ciudad debería conservar una posición financiera robusta incluso frente a las dificultades que puedan afectar a otras provincias y jurisdicciones argentinas, principalmente por su capacidad de recaudar ingresos propios y su menor exposición a los fondos provenientes del Gobierno nacional.