Un sondeo de DC Consultores los ubica como figuras dominantes de cara a 2027. Los datos clave en medio de la negociación entre el PRO y LLA

* La puja por CABA es clave en las negociaciones entre LLA y PRO; Jorge Macri tiene menor imagen negativa que Bullrich para 2027.

* Encuesta DC Consultores muestra al PRO con 38,4% de apoyo partidario en CABA, superando a La Libertad Avanza (14,2%) por 24 puntos.

La carrera electoral por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) es un punto clave en la negocación que se abrió entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO de cara a 2027, donde se recortan figuras de peso como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la senadora de LLA Patricia Bullrich, quienes aparecieron en una reciente encuesta cabeza a cabeza, aunque con una marcada superioridad del partido amarillo sobre los libertarios.

Se trata de una encuesta de DC Consultores que se enfocó en el distrito que el PRO gobierna hace 20 años y que ocupa un lugar central en las conversaciones sobre una eventual alianza con LLA. Jorge Macri busca su reelección en 2027 mientras su primo y líder partidario, Mauricio Macri, un diálogo con el gobierno de Javier Milei con lógicas intenciones electorales de ambas partes.

El sondeo midió los niveles de imagen y también la intención de votos de los principales dirigentes asociados a la carrera electoral, donde se incluye Bullrich por haber sonado en algún momento como posible candidata pero, sobre todo, por su peso político propio en el distrito, un factor que no ignoran en el PRO ni en LLA y que le permite a ella ensayar gestos de diferenciación del Gobierno.

Entre los principales resultados del trabajo hubo un empate virtual, 32% a 31%, entre Macri y Bullrich. Ambos emergen como los dirigentes con imagen más alta en CABA junto al expresidente. Pero además, en la medición por espacios políticos la encuesta arrojó que el sello del PRO le saca 24 puntos de ventaja a LLA.

¿Qué números tuvieron Jorge Macri y Bullrich en la encuesta sobre CABA?

La encuesta de DC Consultores en la Ciudad se realizó del 23 al 27 de agosto con 918 casos efectivos y un margen de error de 2,5%. El capítulo electoral midió el escenario de cara a 2027 en distintos aspectos, desde las preferencias generales de los votantes hasta las más concretas, con nombres de candidatos potenciales.

En primer lugar, relevó los niveles de imagen de las principales figuras frente al electorado porteño. Allí el podio lo encabezó Bullrich con 43,2% de positiva, seguida por Macri con 35,8% y muy cerca Jorge Macri con 34,3%. No obstante, ese orden no es lineal y cambia al contemplar la negativa y sobre todo la calificación "regular", importante por el tiempo que falta para las elecciones.

Bullrich, Mauricio y Jorge Macri se imponen como las figuras mejor valoradas en CABA

Al observar esas variables, el jefe de Gobierno es el que menos imagen negativa tiene de los tres, con 21,1% contra el 30,5% que registra el líder del PRO y el 31,7% de la senadora libertaria. También presenta una "regular" más alta con 44,6% frente al 33,7% de su primo y el 25,1% de Bullrich. Con esas dos variables, Jorge Macri parece mejor posicionado.

Si se toma solo la imagen positiva, a los tres dirigentes les siguieron la ministra de Caputal Humano, Sandra Pettovello, con 32,7%; la vicepresidenta Victoria Villarruel con 26,4% y Milei con 20,5%. En el último lugar apareció la legisladora porteña de LLA Pilar Ramírez, con apenas 2,9% de positiva y 50,3% de negativa.

Ese dato no es menor dado que se trata de la dirigente de CABA más cercana a Karina Milei y, por lo tanto, una figura importante en medio de la desconfianza y las señales de tensión entre la hermana presidencial y Bullrich, además con el PRO decidido a defender su bastión en las negociaciones.

¿Qué arrojó la encuesta sobre el posicionamiento del PRO frente a LLA?

Otro resultado significativo en ese aspecto surgió tras preguntar a los encuestados a qué espacio político votarían si las elecciones en CABA fuesen el próximo domingo. Allí el PRO cosechó el 38,4%, mientras que La Libertad Avanza obtuvo el 14,2%.

El PRO apareció consolidado como 'marca' en CABA frente a La Libertad Avanza

La encuesta también ofreció la opción "una alternativa de centro derecha", diferenciada del partido de los Macri y el de Milei, que quedó precisamente en el medio de los dos con una intención de voto de 33,6%.

Allí aprece un segmento al que posiblemente ambos sectores y en especial el PRO deban prestar atención, especialmente cuando la oposición peronista apareció como última opción en el sondeo con el 13,8%.

En ese marco, Bullrich apareció como la dirigente mejor posicionada en una eventual elección con Jorge Macri enfrente: cosechó el 56,7%, seguida por el diputado nacional y referente de Unión por la Patria en CABA Leandro Santoro con 21,5%, el empresario Daniel Hadad con 16,7% y la ministra Pettovello con 5,1%.

Jorge Macri y Bullrich, cabeza a cabeza en CABA: la intención de voto que midió la encuesta

No obstante, al medir la intención de voto por candidatos la encuesta de DC Consultores que la carrera por CABA todavía está abierta y, en caso de enfrentarse, Jorge Macri y Bullrich polarizarían la elección con mucha ventaja sobre otras opciones.

Bullrich cosechó el 32,8% y quedó apenas por encima del jefe de Gobierno con el 31,2%. Si bien la senadora se impuso, el resultado es un empate técnico porque la diferencia de 1,6 puntos porcentuales es menor al margen de error de la encuesta. En tanto, Santoro obtuvo el 19,7% y detrás suyo apareció Villarruel con 16,4%.

Jorge Macri y Bullrich quedaron cabeza a cabeza en la encuesta electoral

La encuesta también relevó las opiniones en torno a la idea de "cambio" o "continuidad". Allí "la continuidad de Jorge Macri" cosechó el 30,1% y la del "PRO sin Jorge Macri" el 39,6%. Aunque el número no favoreció al alcalde porteño, en ese contexto cobran relevancia los gestos de acercamiento que hubo en las últimas semanas entre Jorge Macri y Bullrich.

En las negociaciones con el PRO la Casa Rosada no incluyó a Bullrich y, en paralelo, corren cada tanto versiones de cortocircuitos entre los primos Macri, pero entre el jefe de Gobierno y la senadora hubo guiños que parecen pasar por arriba del diálogo partidario entre los emisarios de Mauricio Macri y de Karina Milei, como son Fernando de Andreis y Eduardo "Lule" Menem, más el diputado Cristian Ritondo (PRO) y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Hace pocos días, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, defendió las políticas de seguridad y orden público de la gestión de Macri pero reivindicó que se hizo "conjuntamente con autoridades nacionales" y rechazó así una confrontación con LLA, en especial con Bullrich. "No me corresponde hablar de quién se lleva el rédito político de algo que beneficia a la gente. ¿Fue Patricia Bullrich? Sí. ¿Fue Jorge Macri? También. Hay decisión política", definió el funcionario.

Antes, Bullrich había celebrado el acercamiento entre los alfiles de Macri y los de Milei. La senadora destacó su propia experiencia como para ser candidata en 2027 pero aclaró que acompañaría la reelección de Jorge Macri si LLA y el PRO hicieran una coalición. "Mi mejor aporte es tener ese gesto de acompañar, como lo tuve en 2023 cuando decidí apoyar a Milei", afirmó en una entrevista con Clarín.

De esta forma, el futuro electoral de CABA ya aparece en la agenda de los principales dirigentes del PRO gobernante y de La Libertad Avanza. Según esta encuesta, Jorge Macri y Patricia Bullrich ocupan hoy, a poco más de un año de las elecciones, un lugar estelar en esa relación.