Los depósitos en pesos están ofreciendo una renta más alta frente al dólar e inflación. Cuánto se gana con $2 millones en un lapso de 30 días

El plazo fijo tradicional le ganó en las últimas semanas al dólar e inflación, por lo que, mientras estos indicadores se mantengan estables, seguirá siendo atractivo para los ahorristas. Además, los bancos estuvieron subiendo las tasas propuestas, algo que generó un mayor incentivo. En esta sintonía, te contamos cuánto se puede ganar, por ejemplo, en un depósito en Banco Galicia, una de las entidades privadas con más cantidad de clientes en el sistema financiero nacional.

Para ello, se consideró una inversión inicial de $2 millones a 30 días, que es el período mínimo de encaje obligatorio del dinero establecido para este instrumento por el Banco Central.

El dato que impacta en el plazo fijo tradicional es que casi todos los bancos aumentaron los incentivos para captar pesos.

En el caso concreto de Galicia, si bien hubo una leve suba en la tasa nominal anual (TNA) propuesta a 30 días, el mayor incremento percibido fue para las colocaciones más extensas, puntualmente a 60 días, donde el aumento fue de 2,25 puntos porcentuales.

En resumen, un plazo fijo tradicional propone 18,75% en el canal digital para clientes minoristas humanos en las colocaciones a 30 días, lo que representa un alza de 0,25 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Por lo tanto, esta tasa ofrecida para el período mínimo de este tipo de depósito, equivale a obtener una renta de 1,54% a 30 días. En tanto, si se realiza una de estas inversiones a 60 o 90 días, la tasa nominal anual asciende a 19,25%, lo que representa a ganar 1,58% mensual.

Plazo fijo mejor que dólar e inflación

Esta rentabilidad de los depósitos en pesos se ubica por encima, por ejemplo, del movimiento que tuvo el precio del dólar minorista en todo agosto, en el que avanzó 1,3%.

Y en base a las operaciones en el mercado de futuros y opciones del Rofex Matba (A3) para fin de septiembre, el corriente mes arroja un alza estimada en torno a 1,59% para el tipo de cambio mayorista. Es decir, un nivel similar al que propone el plazo fijo en Banco Galicia.

Por el lado de la inflación, distintas consultoras reconocidas del mercado, como C&T Asesores, Eco Go y Quantum, proyectaron que el mes pasado el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en un nivel cercano al 1,6%.

Incluso, la Fundación Libertad y Progreso estimó que fue de 1,4% en agosto, por lo que, de confirmarse esta cifra, los depósitos en pesos de todos los bancos líderes ofrecieron una tasa positiva frente a la inflación.

En tanto, para septiembre y los últimos meses del año, se estima que el IPC rondará el rango de entre 1,5% a 2%.

Plazo fijo Banco Galicia: cuánto ganás con $2 millones

De esta manera, el ahorrista que realiza un plazo fijo tradicional en Banco Galicia, al colocar un monto inicial de $2 millones, durante el lapso mínimo solicitado de 30 días, ganará un total de $2.030.822, luego de que se cumpla ese tiempo.

El resultado de ello es que se obtendrá un neto adicional de 30.822 pesos en un mes, que representa a ganar una renta de 18,75% de TNA, o lo mismo a decir 1,54% de tasa efectiva mensual (TEM).

El plazo fijo tradicional en esta entidad se puede constituir por medio del formato virtual, como son los casos del home banking web, aplicación móvil para celulares y tablets. Asimismo, también permite plasmarlo de manera presencial, mediante cajeros automáticos habilitados.

El paso a paso de procesos requeridos para armar un plazo fijo tradicional en pesos en Banco Galicia es el siguiente:

1. Entrar a la app del Banco con tu usuario y clave.

2. En el menú principal, seleccioná "Más", ubicada en el extremo inferior derecho de la pantalla.

3. Luego, en la sección "Inversiones", ir a la opción "Plazos fijos" y presionar en "Constituir".

4. En la pantalla aparecerá en el centro una ventana chica emergente, en la que se deberá hacer clic en "Plazo fijo".

5. Luego, se observará un menú con los distintos tipos de depósitos ofrecidos. Allí debés elegir "Tradicional en pesos", y presionar "Continuar".

6. Tras estos pasos, "Elegir monto", donde se precisa detallar el monto de pesos a invertir. El mínimo simbólico que es solicitado es de $100. Para poder avanzar, deberás tener dinero disponible en tu cuenta.

7. Al mismo tiempo, debés precisar el tiempo deseado de colocación para hacer rendir los pesos: pueden ser a 30, 60, 90 días, u otra opción dentro de los 365 días.

8. Luego, en el modo de liquidación al vencimiento, seleccioná el que dice "Acreditación en cuenta", y continuar.

9. Finalmente, necesitás revisar los datos ingresados, para detectar posibles errores en los datos ingresados. En caso de no presentarse desacuerdos, confirmar la operación para concluir con la inversión.

El plazo fijo tradicional está teniendo un muy buen rendimiento, sobre todo si se analiza el balance del mes pasado, donde le ganó tanto al dólar como a la inflación, luego de un año de brindar renta negativa. Incluso, puede seguir esta marcha en lo inmediato, más allá que los ahorristas deberán estar atentos a la incertidumbre electoral.-