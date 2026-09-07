Llega a Argentina la plataforma financiera brasilera Inter, que tiene 45 millones de usuarios. Permitirá comprar bonos del Tesoro de EE.UU.

El proyecto simplifica el acceso a activos en dólares y proyecta expandir la oferta con créditos hipotecarios.

Con 45 millones de clientes globales, Inter se alía a Grupo BIND para ofrecer una cuenta de inversión mínima de U$S 5.

Banco digital Inter llega a Argentina; permitirá invertir en Wall Street y mercados de EE.UU. desde el celular.

El banco digital brasileño Inter desembarca en Argentina, a través de una alianza estratégica con Grupo BIND, con una propuesta centrada inicialmente en facilitar el acceso de los ahorristas locales a los mercados internacionales, para invertir directamente en acciones, bonos y fondos (ETF) que cotizan en Wall Street.

La entidad, que lleva 32 años de operaciones en Brasil, y tiene también presencia en Estados Unidos, cuenta con unos 45 millones de clientes a nivel global y cotiza en Nasdaq (como INTR). En su mercado de origen se consolidó como una de las principales plataforma bancarias y, actualmente, ofrece alrededor de 180 productos financieros.

"La compañía llega al país con una propuesta clara: simplificar el acceso de los argentinos a inversiones en Estados Unidos, directamente desde sus celulares", mencionan desde esta firma como el punto diferencial con el que se proponen comenzar a competir de manera local, donde las inversiones mínimas serán en dólares, con un monto mínimo de apenas u$s5.

Así, la app de Inter permite a los residentes argentinos abrir una cuenta comitente y acceder a los mercados financieros internacionales y gestionar sus activos en dólares desde su celular de forma "simple y digital".

El proyecto a largo plazo de esta compañía brasilera es ofrecer créditos hipotecarios, segmento de negocio en que lidera en su país.

El desembarco en Argentina responde a una "decisión estratégica" basada en el dinamismo del usuario local y el potencial de adopción de herramientas tecnológicas avanzadas.

"Muchos argentinos buscan oportunidades para mantener activos en dólares y diversificar sus inversiones en los mercados globales; nuestra oportunidad es facilitar ese acceso con una experiencia simple, digital y transparente. Queremos traer a Argentina la escala, la tecnología y el aprendizaje que construimos a lo largo de más de tres décadas", detalló João Vitor Menin, CEO Global de Inter, en la presentación a la prensa en la que estuvo presente iProfesional.

Respecto al futuro, Menin agregó: "Nuestra visión es construir la plataforma financiera sin fronteras más relevante de la región. La llegada a Argentina es un paso fundamental en ese camino: buscamos permitir que los clientes accedan de manera intuitiva a una amplia variedad de oportunidades de inversión globales, desde una única aplicación y con el respaldo de una infraestructura tecnológica de clase mundial".

La alianza con Grupo BIND "combina la escala tecnológica global de Inter con el profundo conocimiento normativo y operativo de la institución argentina, clave para garantizar una conexión fluida, transparente y segura entre el mercado local y las bolsas internacionales", explicaron desde la empresa.

Cómo funciona la Cuenta Global de Inter para invertir en Wall Street desde Argentina

La principal novedad de Inter para los usuarios argentinos será la posibilidad de abrir desde el celular una Cuenta Global de Inversión, que permitirá acceder directamente a instrumentos financieros de Estados Unidos. La propuesta contempla la inversión en acciones, ETF y fondos en dólares, con la posibilidad de incorporar posteriormente otros activos internacionales.

Uno de los diferenciales de la propuesta será la posibilidad de comprar fracciones de acciones de alto valor, lo que permitirá acceder a compañías cuyos precios por acción pueden resultar elevados para un pequeño inversor.

Según la información proporcionada por la entidad, la inversión mínima prevista será de u$s5, mientras que la plataforma no cobrará comisiones por las operaciones, de acuerdo con las condiciones comunicadas en el lanzamiento.

En una primera etapa, el funcionamiento para los argentinos será más acotado que el ofrecido por la plataforma en Brasil. El usuario podrá fondear la cuenta en pesos, con formato de CVU, y convertir esos fondos a dólares, para luego invertir en el exterior. Para retirar el capital, inicialmente, deberá realizar el proceso inverso: pasar de dólares a pesos.

La posibilidad de ingresar dólares directamente a la cuenta y retirar dólares también está contemplada para una etapa posterior. De esta manera, Inter apunta a construir progresivamente una infraestructura que permita realizar operaciones internacionales de forma más directa desde la Argentina.

Otro de los beneficios anunciados es la posibilidad de enviar dinero al extranjero en el mismo día y sin un costo adicional, además de contar con servicios de pagos internacionales.

En Brasil, la compañía también ofrece una tarjeta de débito en dólares con aceptación en unos 160 países y beneficios de cashback en moneda estadounidense.

Por qué la app bancaria Inter apuesta al mercado argentino para diversificar en dólares

La plena previa a las elecciones presidenciales del año que viene, y el consecuente mayor apetito dolarizador de los argentinos como cobertura, a través de distintos instrumentos en moneda estadounidense, son los fundamentos que pueden llevar a crecer a esta plataforma.

Es que el principal diferencial comercial de Inter en Argentina será, por lo tanto, concentrarse inicialmente en un segmento que busca dolarizar sus ahorros y diversificar su cartera fuera del país, ya que apunta a simplificar el proceso de apertura de una cuenta en el exterior.

Es que la propuesta es realizarlo directamente desde la aplicación, de manera rápida y con menos requisitos que los que tradicionalmente enfrenta un inversor minorista que quiere acceder a los mercados internacionales.

La cuenta permitirá invertir en acciones de empresas estadounidenses, ETF y fondos internacionales, mientras que la compañía anticipó que posteriormente incorporará alternativas de inversión vinculadas al mercado argentino.

Qué es el banco digital Inter y cuáles son sus planes de expansión en el país

El modelo de negocios de Inter se basa exclusivamente en una estructura digital, sin sucursales físicas. La compañía destaca como una de sus ventajas competitivas el bajo costo de atención por cliente, que en Brasil ronda los 2,5 reales. Esa estructura permite reducir costos operativos y trasladar parte de esa eficiencia a los servicios ofrecidos a los usuarios.

En Brasil, la empresa asegura contar con una fuerte presencia en el sistema financiero: unos 22 millones de personas se conectan diariamente a la plataforma.

Además, la entidad participa en alrededor del 10% de las operaciones realizadas mediante el sistema unificado Pix de todo Brasil, y se encuentra en el "Top 3 de marcas bancarias más fuertes" de América Latina.

La estrategia en Argentina será inicialmente diferente: el foco estará puesto en las inversiones internacionales y los servicios financieros vinculados al exterior.

A largo plazo, la compañía planea ampliar su oferta con productos locales y traer al país parte de los aproximadamente 180 productos que ofrece actualmente en Brasil, incluyendo, eventualmente, el negocio de créditos hipotecarios, uno de sus segmentos más fuertes.

En este sentido, el desembarco de Inter suma un nuevo competidor al mercado argentino de servicios financieros digitales, con una propuesta que busca diferenciarse en intentar acercar Wall Street al inversor minorista argentino y simplificar el acceso a activos internacionales desde una aplicación móvil.