Conozca los montos, tasas de interés y requisitos de las entidades bancarias para solicitar un adelanto de haberes antes de cobrar su salario

Es una solución rápida para emergencias, pero su uso recurrente genera un ciclo de endeudamiento que reduce el ingreso del mes.

Entidades como BBVA, Nación y Galicia permiten adelantar hasta el 50% del sueldo, con topes de $1M a $2M, y distintas tasas.

Bancos ofrecen adelanto de sueldo o haberes para gastos imprevistos, con montos hasta $2 millones y promociones de tasa cero en algunos casos.

Los bancos permiten anticipar una parte del sueldo o la jubilación - que este mes de septiembre llega con aumento- para afrontar gastos imprevistos. Los montos pueden llegar hasta $2 millones y, en algunos casos, existe la posibilidad de acceder al primer adelanto a tasa cero.

Llegar a fin de mes sigue siendo uno de los principales desafíos para una gran parte de los hogares argentinos. Aun cuando una persona tenga ingresos regulares y un empleo formal, basta con que aparezca una reparación del auto, una factura inesperada, un gasto médico o una compra impostergable para que el presupuesto familiar quede desacomodado.

En ese contexto, los bancos ofrecen una herramienta que gana protagonismo: el adelanto de haberes o adelanto de sueldo. Se trata de un crédito de muy corto plazo destinado exclusivamente —en la mayoría de los casos— a quienes cobran su salario, jubilación o pensión en la entidad.

El mecanismo es simple: el banco adelanta una parte del dinero que el cliente espera cobrar y, posteriormente, recupera el capital más los intereses cuando llega el siguiente haber o según el esquema de cuotas previsto.

La gran ventaja es la velocidad. En varios bancos, el dinero puede solicitarse desde el celular y acreditarse prácticamente en forma inmediata. Pero esa facilidad tiene una contracara: adelantar el sueldo significa consumir hoy una parte de los ingresos que se necesitarán mañana.

Por eso, antes de mirar solamente cuánto dinero presta cada banco, conviene analizar una cuestión todavía más importante: cuánto se terminará pagando y cuánto dinero quedará disponible cuando llegue el próximo sueldo.

Las condiciones varían considerablemente entre las principales entidades. Hay bancos que permiten anticipar hasta el 30% de los haberes, otros llegan al 50%, y los topes nominales pueden alcanzar actualmente los $2 millones, pero también hay diferencias importantes en las tasas de interés.

Cómo funciona un adelanto de sueldo

Aunque popularmente se lo denomina "adelanto de sueldo", desde el punto de vista financiero funciona como un préstamo personal de muy corto plazo. El banco toma como referencia los ingresos que habitualmente recibe el cliente en su cuenta y establece un monto máximo disponible. Una vez aprobada la operación, el dinero se acredita en la cuenta y puede utilizarse libremente y la devolución, en general, se realiza automáticamente.

En algunos casos, el banco debita la totalidad del adelanto cuando se acredita el siguiente sueldo. En otros, el crédito puede devolverse en dos cuotas, por lo tanto, no es lo mismo que pedirle un anticipo al empleador. En este caso, el dinero lo presta el banco y genera intereses, salvo promociones especiales como la que actualmente ofrece Banco Provincia para determinados clientes que solicitan por primera vez el servicio.

El analista financiero Agustín Cramo resumió una de las principales ventajas de este tipo de producto: "Un punto a favor de estos préstamos es que por tratarse de montos relativamente bajos y por un período muy breve, por lo general inferior a 20 días, el peso de los intereses está bastante acotado".

La aclaración es importante. Una tasa nominal anual puede parecer elevada, pero el préstamo no necesariamente permanece vigente durante 12 meses y el interés se genera durante los días que transcurren entre el momento en que se solicita el adelanto y la fecha de devolución.

Sin embargo, eso no significa que el crédito sea gratuito ni que deba utilizarse sin planificación. En este caso, el verdadero riesgo aparece cuando una persona comienza a utilizar el adelanto de haberes todos los meses para cubrir gastos corrientes, por lo que deja de ser una solución para una emergencia puntual y puede transformarse en una rueda difícil de cortar.

Banco Nación: hasta $1 millón y devolución con el próximo haber

El Banco Nación ofrece actualmente adelantos de haberes para clientes que perciben sus ingresos en la entidad. El producto es de libre destino y puede solicitarse en pesos, con un monto mínimo informado de $50.000, mientras que el máximo llega a $1.000.000. La principal característica es que se trata de un préstamo de muy corto plazo. La cancelación se realiza en una única cuota, automáticamente, cuando se registra la siguiente acreditación de haberes, por lo que el cliente obtiene el dinero hoy y el banco recupera capital e intereses cuando entra el próximo sueldo.

Según las condiciones publicadas por la entidad, la tasa nominal anual es - en septiembre de 2026- del 91%, mientras que el Costo Financiero Total puede ser superior al considerar impuestos y otros conceptos aplicables. En el ejemplo informado por el banco para un préstamo de $100.000 utilizado durante 30 días, se detallan una TNA del 91%, una TEA del 140,51% y un CFT TNA de referencia del 110,11%. Cabe agregar que la solicitud y acreditación pueden realizarse mediante los canales digitales de la entidad.

Banco Provincia: el atractivo del primer adelanto a tasa cero

Una de las propuestas más llamativas del mercado es la del Banco Provincia, ya que la entidad permite acceder a adelantos de haberes tanto a quienes cobran un sueldo como a quienes perciben haberes previsionales en el banco.

En este caso, el monto máximo equivale a hasta el 30% del haber neto promedio precalificado y los clientes pueden solicitarlo a través de Home Banking BIP o de la aplicación BIP Móvil, con acreditación inmediata, aunque también existe la posibilidad de utilizar cajeros automáticos de Banco Provincia y de la Red Link, aunque en ese caso la acreditación puede demorar hasta 24 horas hábiles.

Para las solicitudes realizadas por cajero, los importes predefinidos son de $25.000, $50.000, $75.000, $100.000, $125.000 y $150.000.

Pero el gran diferencial está en una promoción específica: quienes nunca utilizaron el servicio pueden obtener su primer adelanto a tasa 0%, sujeto a las condiciones vigentes. Esta oferta contempla un monto máximo de hasta el 30% del haber neto promedio de las últimas dos acreditaciones y está disponible, según la información publicada, luego de transcurridos 90 días desde la primera acreditación de haberes.

En ese caso, el cliente devuelve exactamente el capital recibido con la siguiente acreditación, por lo que es, claramente, una de las alternativas más convenientes del mercado para quien necesita cubrir un gasto puntual y cumple con las condiciones para acceder a la promoción.

Galicia: hasta la mitad del sueldo y devolución en 45 días

El Banco Galicia ofrece una modalidad que permite anticipar hasta el 50% del sueldo y la devolución se realiza en un plazo de hasta 45 días, en un único pago que incluye capital, intereses e impuestos. Para acceder al producto, el cliente debe cobrar su sueldo en Galicia, tener activo el Token Galicia, contar con ingresos mensuales mínimos de $320.000 y tener entre 18 y 79 años. Desde ya que el pedido puede realizarse íntegramente por canales digitales, tanto desde la app Galicia como desde Online Banking.

La entidad presenta el producto como una herramienta para resolver gastos inesperados y destaca que la acreditación es inmediata y el punto central para el usuario es que el banco puede permitir utilizar una porción significativa del salario —hasta la mitad— antes de la fecha de cobro.

Eso brinda una importante capacidad de respuesta ante una urgencia, pero también significa que, si se utiliza el monto máximo, el próximo ingreso puede quedar fuertemente comprometido.

BBVA: hasta el 50% del sueldo y un tope de $2 millones

Entre los principales bancos, una de las líneas con mayor tope nominal es la del BBVA, ya aque la entidad permite solicitar hasta el 50% del haber promedio de los últimos seis meses, con un máximo de $2.000.000, pero el monto definitivo, de todos modos, depende de la calificación crediticia disponible para cada cliente.

La operación es 100% online y la acreditación se realiza de manera inmediata una vez aprobada, mientras que la devolución se efectúa mediante un único pago de capital e intereses. La tasa informada en los primeros días de septiembre por BBVA para esta oferta es una TNA del 80%, con una TEA del 116,94%.

El banco también informa un CFTEA del 152,93%, que incluye capital, intereses e IVA sobre los intereses. Cabe recordar que la diferencia entre mirar solamente la TNA y observar el costo financiero total es fundamental, pues permite tener una visión más completa del costo.

BBVA también establece que la cancelación anticipada total no tiene costo y además, existe la posibilidad de revocar la aceptación dentro del plazo previsto, siempre que el dinero no haya sido utilizado, pero la entidad aclara que el producto está sujeto a aprobación crediticia y que las condiciones comerciales vigentes pueden modificarse.

Santander: la diferencia es que permite devolverlo en dos cuotas

El Banco Santander tiene una característica que lo diferencia de buena parte de las ofertas tradicionales, pues más allá de que el adelanto de sueldo está disponible para quienes acreditan sus haberes en la entidad y puede solicitarse en forma online, a diferencia de los productos que se cancelan completamente con el siguiente sueldo, Santander permite devolver el adelanto en dos cuotas.

Esta alternativa puede resultar atractiva para quienes necesitan un monto mayor y prefieren no sufrir todo el descuento en una única acreditación, ya que la posibilidad de distribuir el pago puede aliviar el impacto sobre un único salario, aunque también implica que la deuda acompañará al cliente durante un período mayor. En septiembre de 2026, la tabla de tasas publicada por Santander informa para esta línea una TNA del 82,50%, una TEA del 125,22% y un CFTNA con IVA del 99,82%.

Por eso, antes de optar por una cuota aparentemente más cómoda, es importante observar el costo financiero total y el efecto sobre los ingresos de los meses siguientes.

Banco Macro: hasta el 50% del sueldo o jubilación

El Banco Macro también ofrece adelantos tanto para trabajadores que cobran su salario como para jubilados que perciben sus haberes en la entidad, con un monto máximo que equivale a hasta el 50% del sueldo o haber neto. La solicitud puede realizarse mediante Banca Internet o la App Macro, la acreditación es inmediata y la devolución se realiza en una única cuota al momento de acreditarse el próximo sueldo o jubilación.

Macro informa que la tasa es fija y en pesos.

El gran atractivo de esta alternativa es la simplicidad: el cliente puede solicitar una parte importante de sus ingresos futuros y disponer inmediatamente del dinero, pero como en el resto de los casos, conviene recordar que anticipar el 50% de un ingreso implica recibir el próximo haber con una reducción importante.

Por eso, esta herramienta parece especialmente adecuada para gastos extraordinarios y no para financiar consumos habituales del mes.

Cuadro comparativo: cuánto permite adelantar cada banco

Las condiciones, tasas y promociones pueden cambiar según la entidad y la situación crediticia del cliente, por lo que conviene verificar la oferta vigente antes de contratar.

condiciones de cada banco

Para qué sirve realmente un adelanto de haberes

El adelanto de sueldo puede ser una buena herramienta en situaciones concretas. Por ejemplo, cuando aparece una reparación urgente del auto, se rompe un electrodoméstico indispensable, llega una factura impostergable o surge un gasto que no estaba contemplado en el presupuesto.

También puede utilizarse para evitar alternativas mucho más caras, como financiar una deuda con mecanismos de elevado costo, pero hay una diferencia fundamental entre resolver un problema puntual de liquidez y utilizar crédito para financiar permanentemente el consumo cotidiano.

Si una familia pide un adelanto porque este mes tuvo una reparación extraordinaria, probablemente pueda resolver el problema y volver a su situación habitual.

Si, en cambio, necesita anticipar el sueldo todos los meses para pagar supermercado, servicios y gastos corrientes, el problema ya no es financiero sino estructural: los ingresos no alcanzan para cubrir el nivel de gastos.

Las principales ventajas

La primera ventaja es la rapidez, ya que en un contexto de digitalización bancaria, ya no es necesario concurrir a una sucursal ni presentar una gran cantidad de documentación. La segunda es la disponibilidad inmediata, lo cual es clave para quien necesita dinero de manera urgente, tener una oferta precalificada puede representar una diferencia importante. La tercera es la simplicidad de la devolución, ya que en la mayoría de los casos, el banco cobra automáticamente el dinero cuando ingresa el siguiente sueldo.

También existe otra ventaja: el cliente conoce de antemano las condiciones del producto y puede comparar la oferta con otras alternativas disponibles.

Las desventajas: el peligro de llegar al próximo mes con menos dinero

El principal problema es evidente: el sueldo siguiente será menor en términos de dinero disponible. Pues si una persona anticipa una parte importante de sus ingresos, cuando llegue el próximo salario, deberá afrontar los gastos normales del mes, pero contará con menos efectivo porque una parte se utilizará para cancelar el adelanto, lo cual puede generar un círculo peligroso.

La persona pide dinero para llegar a fin de mes. Al mes siguiente cobra menos porque debe devolverlo. Entonces vuelve a necesitar financiamiento para completar sus gastos y es por eso, que la regla más importante debería ser utilizar el adelanto únicamente cuando existe una razón concreta y excepcional.

Otro aspecto fundamental es el costo, ya que una TNA del 80% o del 90% puede parecer muy elevada. Sin embargo, como se trata de créditos de corto plazo, el costo efectivo en pesos dependerá de los días de utilización. De todos modos, eso no significa que el crédito sea barato. En tal caso, el consumidor debe mirar el CFT y calcular cuánto devolverá exactamente.

El consejo de los expertos: usarlo como puente, no como forma permanente de financiamiento

La lógica de este producto debería ser la de un puente financiero, pues el adelanto permite atravesar un período corto entre la aparición de un gasto y el cobro del próximo ingreso, pero el problema aparece cuando el puente se convierte en una rutina.

La recomendación de los especialistas en finanzas personales es evaluar primero si el gasto es verdaderamente impostergable y comparar el costo del adelanto con otras alternativas, pero también es conveniente solicitar solamente el dinero necesario.

Que un banco habilite hasta el 50% del sueldo no significa que sea conveniente utilizar el máximo disponible, y en este punto, la facilidad tecnológica puede jugar en contra del consumidor, ya que hoy es posible solicitar dinero desde el teléfono en pocos minutos. Pero cuanto más simple es acceder al crédito, mayor debe ser la disciplina para utilizarlo.

El desafío: aprovechar la velocidad sin caer en la trampa del endeudamiento

Los adelantos de haberes se consolidaron como uno de los beneficios más importantes que ofrecen los bancos a quienes cobran sus ingresos en una cuenta sueldo. La competencia entre entidades elevó los montos disponibles, simplificó los trámites y permitió que prácticamente todo el proceso se realice desde una aplicación.

A septiembre 2026, es posible encontrar alternativas desde el 30% del sueldo en Banco Provincia hasta el 50% en Galicia, BBVA y Macro, con topes que en el caso de BBVA alcanzan los $2 millones, pero la mayor oferta no elimina la necesidad de prudencia. El adelanto de sueldo puede ser un excelente salvavidas frente a una emergencia. Puede permitir pagar una reparación, enfrentar un gasto inesperado o evitar una forma de financiamiento más cara. Sin embargo, no reemplaza al ahorro ni soluciona un problema permanente de ingresos.

La clave está en utilizarlo como lo que realmente es: un crédito de emergencia y de corto plazo, no una extensión automática del sueldo todos los meses.

Porque el dinero llega rápido y con pocos trámites. Pero, tarde o temprano, llega también el próximo recibo de sueldo. Y en ese momento, el adelanto deja de ser una solución inmediata para convertirse en un descuento concreto sobre los ingresos disponibles.