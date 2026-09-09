Septiembre abrirá paso al ministro Luis Caputo para comprar más dólares. La llegada de la primavera y menor frío a fin de mes anticipan merma en la demanda para importar energía. También se prevé buen ingreso de divisas por emisiones de deuda y préstamos bancarios. La piedra en el zapato podrían ser los ahorristas: una demanda estructural que no afloja, siempre arriba de u$s2.000 millones por mes. Difícil desterrar la costumbre de dolarizar los ahorros sí o sí. Y podría intensificarse con el paso de los meses, a medida que se acerque 2027 y el temor electoral haga efecto.

Si bien el escaso volumen operado este lunes por el feriado de Estados Unidos impidió que ocurriera la compra de dólares del Banco Central, los operadores descuentan que la recomposición de reservas seguirá firme. En el peor de los casos, en jornadas de mayor presión cambiaria, podría aflojar el ritmo de compras, como lo hace cada vez que lo considera necesario.

La menor compra de divisas por parte del Banco Central corresponde a la estrategia de Caputo para no sobrecargar la demanda de dólares y evitar así mayor presión sobre el tipo de cambio. La idea es que la cotización, ya consolidada arriba de $1.500 en el segmento oficial mayorista, avance en tono moderado, cercano a la inflación. De todas maneras, acumula compras por casi u$s14.200 millones en lo que va del año, gracias al colchón que supo armar durante el primer semestre. Ahora, con varios drivers a favor, podría acelerar el ritmo.

Tres factores que juegan a favor del BCRA en septiembre

Los flujos de dólares podrían mostrar una mejora respecto a agosto y extender la paz cambiaria, de acuerdo con Portfolio Personal Inversiones. El bróker de bolsa afirma que este mes varios factores jugarían a favor de la tranquilidad del mercado cambiario y las compras de reservas por parte del Banco Central. Esto no anula el "riesgo" de la demanda de dólares de los ahorristas para atesoramiento, que podría comerse buena parte del flujo. Nada nuevo. Los factores favorables que identifica son:

Menor demanda de dólares para importación de energía , gracias al cambio estacional: estima una caída de unos u$s350 millones en septiembre respecto a los aproximadamente u$s800 millones registrados entre julio y agosto

, gracias al cambio estacional: estima una caída de unos u$s350 millones en septiembre respecto a los aproximadamente Podrían sumarse más emisiones corporativa y provincial en moneda extranjera: unos u$s600 millones de San Juan , otros u$s300 millones de Tecpetrol y alrededor de u$s500 millones de YPF

, otros u$s300 millones de Tecpetrol y alrededor de u$s500 millones de YPF El complejo sojero aún tiene margen para liquidar más dólares en el mercado de cambios: lleva comercializados 53% de la cosecha estimada para esta campaña. La proporción implica un gap respecto al 60% promedio para este período en los últimos nueve años

"Los pagos por importaciones de energía suelen reducirse significativamente este mes: bajan entre 40% y 45% respecto a julio. Esto nos lleva a mirar septiembre con más optimismo, ya que habría más espacio para que el Banco Central acelere el ritmo de compras de reservas, sin dar lugar a una apreciación nominal, y que el sector público no engrose la cobertura cambiaria, como ocurrió en los meses previos. A la vez, las empresas se preparan para retomar las emisiones de deuda en el mercado hasta fin de año, lo que volverá a aumentar los flujos de dólares de la cuenta financiera", sostiene el bróker.

Por qué el BCRA no compró dólares este lunes

El escaso volumen operado este lunes en el mercado de cambios (u$s300 millones) forzó al Banco Central a correrse y no comprar. Se trata de la tercera vez en el año que se ausenta. Desde que arrancó la racha, el 3 de enero, es la segunda vez que en el informe diario aparece el cartel de "sin intervención". La última vez fue hace poco más de un mes, forzado por el fixing (fijación del tipo de cambio de referencia que se utiliza para determinar el monto en pesos a pagar a los inversores) de una letra dólar linked que vencía.

El operador de cambios Gustavo Quintana resalta que se trató del volumen negociado más bajo desde enero. Estima que la mesa de operaciones del BCRA, al observar que el mercado no tenía profundidad ni liquidez necesaria para que su intervención no afectara la tendencia ni recalentara más al tipo de cambio, decidió hacerse a un costado y no intervenir esta vez. Cree que la entidad retomará y mantendrá la racha compradora durante los próximos meses. Descarta que "resigne" el objetivo de recomponer reservas.

Nicolás Merino, operador de ABC, coincide en que la pausa del BCRA en las compras se explicó por el bajo volumen negociado, consecuencia del feriado en Estados Unidos. Como siempre, la inactividad afuera frena los flujos. También cree que el Central mantendrá las compras de reservas en lo que resta del año. En el segundo semestre, resalta, la entidad tiende a ser vendedora neta, aunque probablemente esta vez no será el caso. Pero un eventual aumento de la demanda privada podría forzar a reducir nuevamente el ritmo de compras.