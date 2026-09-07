El BCRA no compró dólares por tercera vez en el año y el mayorista volvió a subir

El Central le puso fin así a una racha de 27 jornadas consecutivas con saldo comprador. Las reservas se mantienen por encima de los u$s50.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no compró dólares en el mercado de cambios este lunes y puso fin a una racha de 27 jornadas consecutivas con saldo comprador.

Fue la tercera vez en el año en la que el BCRA no compró dólares en el mercado cambiario: las otras dos fueron el 2 de enero y el 28 de julio.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, a comienzos de enero de 2026, el organismo que conduce Santiago Bausili acumuló compras por u$s14.176 millones. De esta manera, el Central superó ampliamente la meta anual de u$s10.000 millones y el mercado no descarta que las adquisiciones lleguen a u$s16.000 millones antes de fin de año.

La ausencia del BCRA en el mercado durante la jornada estuvo vinculada, en parte, con el feriado en Estados Unidos, que redujo la liquidez disponible para operar en la plaza financiera argentina. En el segmento de contado se negociaron u$s299,8 millones, menos de la mitad del volumen registrado durante la semana anterior.

"El BCRA tuvo saldo neutro el día de hoy, con u$s299,88 millones operados totales en la rueda. Recordar que hoy es feriado en EE.UU. por lo que no había rueda con liquidación en el exterior", explicó Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group.

"La plaza financiera argentina comenzó la semana con un volumen marcadamente acotado debido al feriado del Labor Day (Día del Trabajo) en Estados Unidos, que mantuvo cerrados los mercados bursátiles en Nueva York. La falta de la principal referencia internacional acotó notablemente la liquidez en el mercado local", señaló por su parte Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

El dólar mayorista volvió a subir

En este escenario, el dólar mayorista avanzó $3,50, equivalente a 0,2%, y terminó la jornada en $1.511,50. En lo que va de septiembre acumula una suba de $3, mientras que en el acumulado de 2026 registra un incremento de $56,50, equivalente a 3,9%.

Al mismo tiempo, el Banco Central elevó el límite superior de la banda cambiaria hasta $1.889,06. Con este nuevo techo, el tipo de cambio mayorista terminó $377,56 por debajo del máximo, es decir, un 25% por debajo del límite establecido para la libre flotación.

La evolución del dólar se produce luego de que durante agosto el BCRA redujera de manera significativa el ritmo de acumulación de reservas. Las compras de divisas sumaron u$s768 millones, el monto mensual más bajo de todo 2026.

El resultado de agosto quedó por debajo de las compras registradas en los meses anteriores. En julio, el Central había adquirido u$s2.162 millones; en junio, u$s1.418 millones; en mayo, u$s2.596 millones; en abril, u$s2.769 millones; en marzo, u$s1.671 millones; en febrero, u$s1.557 millones y en enero, u$s1.158 millones.

La desaceleración respondió a una combinación de mayor demanda de dólares y una oferta más acotada, factores que redujeron la capacidad del organismo monetario para mantener el ritmo de compras observado durante los primeros meses del año.

Por otra parte, las reservas internacionales brutas finalizaron este lunes en u$s50.733 millones, con una disminución de u$s23 millones durante la jornada.

Pese a esa baja puntual, el stock de reservas del BCRA se mantuvo por encima de los u$s50.000 millones y volvió a acercarse a los niveles máximos alcanzados durante la gestión de Javier Milei, además de ubicarse cerca del mayor registro desde septiembre de 2019.

Caputo reforzó el poder de fuego del BCRA

La tercera jornada en la que el BCRA no compró dólares en el mercado coincide con una maniobra que realizó Luis Caputo para reforzar su poder de fuego. El Ministerio de Economía aprobó un canje de deuda con el Banco Central (BCRA) que refuerza la capacidad de intervención cambiaria de la autoridad monetaria. La operación alcanza hasta u$s2.000 millones y le permite al Central ganar títulos vinculados al dólar para operar en el mercado. Así, podría contener una eventual suba del dólar sin necesidad de vender reservas.

El BCRA entregará una letra en pesos (Lecap) y recibirá a cambio instrumentos dólar linked. El objetivo es darle más herramientas al Central para contener el tipo de cambio en momentos de presión cambiaria, tal como hace cuando interviene en el mercado de futuros.

La medida fue formalizada este lunes mediante la Resolución Conjunta 53/2026. La publicación en el Boletín Oficial incluyó el detalle técnico de la operación y los títulos involucrados.

Para concretar el canje, el Tesoro dispuso ampliar dos Letras vinculadas al dólar estadounidense (Lelink). Ambos instrumentos tienen vencimientos en septiembre y octubre de este año.

Qué títulos intercambian el Tesoro y el BCRA

El Banco Central entregará tenencias de la Lecap S30O6, una Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos. Este título vence el 30 de octubre de 2026.

A cambio, recibirá dos Lelink: la D30S6 y la D30O6. La primera puede alcanzar hasta u$s800 millones de valor nominal y vence el 30 de septiembre. La segunda llega hasta u$s1.200 millones y vence el 30 de octubre.

Sumados, los títulos dólar linked involucrados en la conversión alcanzan los u$s2.000 millones. Se trata de los instrumentos que el BCRA utiliza para intervenir cuando hay presión sobre el tipo de cambio.

El Central opera con estos títulos en el mercado de valores, comprando o vendiendo según necesite contener o liberar presión cambiaria. Es una herramienta complementaria a su intervención en futuros.