Se publicó el informe mundial de FocusEconomics en el que expertos mantienen cierta estabilidad en sus pronósticos para los próximos meses

La inflación anual se estima en 32%, la más baja en nueve años. El BCRA busca estabilidad con compras de reservas.

El dólar cerraría el año a $1.645, con una suba anual del 13%. Analistas prevén un atraso cambiario frente a la inflación.

El precio del dólar se encuentra en tensa calma, en un escenario en el que el mercado empieza a palpitar la incertidumbre por las elecciones presidenciales del año que viene, mientras que la marcha de la inflación comenzó a ubicarse por debajo de lo esperado. En este marco, la firma mundial FocusEconomics publicó el informe internacional en el que 47 economistas de bancos y consultoras locales y del exterior realizaron sus pronósticos para el tipo de cambio para los próximos meses.

El consenso de los expertos relevados en septiembre se ubica apenas por debajo de lo esperado el mes pasado, debido a que proyectan que el billete estadounidense llegará a los $1.645 a fin de diciembre, por lo que en todo este año subirá alrededor de 13%.

Por lo pronto, ayuda al Gobierno que el índice de precios al consumidor (IPC) volvió a descender ya que, según las estimaciones del mercado, se encuentra en torno al 1,7% mensual.

"De cara al tercer trimestre, nuestro consenso apunta a una ligera aceleración de la economía, gracias a las medidas gubernamentales para fomentar la inversión. Sin embargo, este impulso se verá frenado por la persistente inflación, la limitada confianza del consumidor, el gasto público restringido y un sector manufacturero que se enfrenta a una creciente competencia de las importaciones", detallan desde FocusEconomics.

Por otro lado, consideran que "el impulso reformista continuó en agosto, con la flexibilización por parte del Banco Central de las restricciones a los préstamos en dólares estadounidenses a empresas que generan ingresos en pesos para impulsar el crecimiento del crédito".

En base a este entorno en que se mezclan buenas y malas noticias, los analistas han seguido revisando a la baja sus previsiones de crecimiento del PBI para 2026 en las últimas semanas, "debido a los decepcionantes datos mensuales de actividad económica, aunque la economía seguirá expandiéndose a un ritmo superior al promedio de la última década".

"La agricultura y la energía serán motores clave, beneficiándose esta última de los regímenes de fomento de la inversión, si bien las industrias orientadas al mercado interno se enfrentarán a dificultades", concluyen los expertos internacionales sobre Argentina.

Los analistas de FocusEconomics prevén una expansión del PBI del 2,7% en 2026, lo que supone un descenso de 0,2 puntos porcentuales respecto a lo esperado el mes anterior.

Respecto a la inflación anual, el informe prevé que este año alcance su promedio más bajo en nueve años, pero "seguirá estando entre las más altas del mundo debido a la depreciación de la moneda y las elevadas expectativas inflacionarias".

De esta manera, el consenso es que habrá un aumento promedio del 32% en los precios al consumidor para todo este año, lo que representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales frente a los datos del relevamiento de agosto.

El consenso de precio de dólar mayorista es de $1.645 para fin de año, entre 30 expertos

Cotización del dólar e inflación según el pronóstico de casi 50 economistas

Por el lado del precio del dólar mayorista esperado por los economistas, el consenso del nuevo informe de FocusEconomics es que a fin de diciembre llegará a $1.645,2, alrededor de 3 pesos menos de lo previsto en el informe del mes pasado ($1.648) para el mismo período.

Entonces, se espera que suba 13% en todo el corriente 2026, muy por debajo del esperado 32% de inflación, por lo que la alarma del atraso cambiario vuelve a estar presente.

Cabe recordar que el Gobierno presentó en el Presupuesto 2026 aprobado en el Congreso de la Nación una cotización esperada para el billete de referencia de $1.423 para fin de año.

"Luego de la turbulencia de julio, y principalmente agosto, creemos que en septiembre el Ministerio de Economía encontrará algo de respiro en materia de tasas, tipo de cambio y riesgo país, apuntalándonos en un esquema que parece haber encontrado un nuevo equilibrio", afirma Alfredo Romano, economista y director de Romano Group, que proyecta $1.601 en el FocusEconomics para fin de año.

Agrega que el equipo económico "parecería mostrarse interesado en repuntar la actividad, y es por ello que dinamizó el crédito en moneda extranjera para quienes no generan dólares, por hasta un 15% de los depósitos".

Por lo pronto, el Banco Central se encuentra comprando reservas de manera diaria, y lleva acumulados u$s14.198 millones en todo el 2026, mientras que las reservas brutas llegaron a los u$s50.732 millones.

A ello se sumaron días atrás u$s2.000 millones a las reservas con la ampliación de dos Letras a tasa fija en moneda nacional (Lelink) con vencimientos programados para septiembre y octubre, que fueron entregadas por el Tesoro.

El precio del dólar mayorista esperado como consenso para fin de año de $1.648 dista bastante de la actual banda máxima de flotación establecida por el BCRA para no intervenir en el mercado, que se actualiza de manera mensual en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2), y que hoy se ubica en torno a los $1.890.

En el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3) se está negociando para fin de año un dólar mayorista de $1.611,5, unos 37 pesos por debajo de lo esperado en el consenso de FocusEconomics.

Proyección del precio del dólar: qué prevén bancos y consultoras

El precio del dólar mayorista proyectado por los diferentes economistas encuestados de bancos y consultoras se mantiene por tercer mes consecutivo en el rango del mes pasado: un mínimo de $1.335 y un máximo de $1.850.

De esta manera, entre los analistas que pronostican un mayor precio para el tipo de cambio mayorista para fin de diciembre se posicionan:

Pantheon Macroeconomics ( $1.850 )

) Invecq Consulting ($1.750)

LCG ($1.740)

Banco Supervielle ($1.730)

Al respecto, iProfesional relevó a los economistas locales que participaron en el FocusEconomics para conocer sus fundamentos en las proyecciones para fin de año.

"Consideramos que se registrará un deslizamiento en torno al 2% por mes de acá a fin de año, parecido al movimiento de la inflación, que la vemos apenas por abajo", indica Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra, que prevé un billete mayorista de $1.670.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, que espera un dólar de $1.659 para fin de año, suma: "Seguimos viendo un avance lento, controlado, para el dólar, mientras que la inflación va a estar cercana al 30%. La novedad es que se espera un crecimiento menor, aunque nosotros ya veníamos esperando ese 2% anual de actividad hace un tiempo largo, porque no veíamos chance de un derrame de los sectores dinámicos al resto de la economía, con la tesis de la cadena de distribución rota".

Aunque destaca que con los precios altos del petróleo y de las materias primas, se prevé que el país podría tener alrededor de u$s28.000 millones de superávit comercial este año, "y un número parecido el próximo año. Es algo positivo", destaca Menescaldi.

Por parte de Fernando Baer, economista de la Consultora Quantum, con un estimado de $1.612 de tipo de cambio para fin de año, "el escenario base es que la inflación sigue desacelerándose, y que el tipo de cambio se mueve en esa línea, con oferta estable de divisas en lo que queda del año".