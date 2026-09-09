Del colapso geopolítico a la IA: cómo cambió el mundo tras atentado a las Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001 pasó a la historia por lo que sucedió ese día, pero más que nada por todo lo que vino después a nivel global

Hay fechas que se recuerdan por lo que ocurrió ese día y hay otras que se entienden mejor por todo lo que vino después. El 11 de septiembre de 2001 pertenece a las dos categorías, ya que hace 25 años, el mundo quedó paralizado frente a las imágenes de dos aviones estrellándose contra las Torres Gemelas de Nueva York.

Casi 3.000 personas murieron en los atentados contra el World Trade Center, el Pentágono y el vuelo 93. Pero el impacto de aquella jornada fue mucho más allá de las víctimas, de la destrucción de los edificios y de la respuesta militar de Estados Unidos.

El 11-S marcó el comienzo de una nueva etapa. Cambió la política internacional, modificó la forma de viajar, transformó los sistemas de seguridad, aceleró determinadas tecnologías y alteró la relación entre los ciudadanos, los gobiernos y la información.

Para entender la magnitud de la transformación hay que volver por un momento a septiembre de 2001, cuando Internet ya existía, pero todavía estaba lejos de ocupar el lugar que tiene hoy, con Google que era una compañía joven, mientras que Facebook, Twitter y WhatsApp no existían y el iPhone tampoco. Los smartphones todavía no habían convertido al teléfono en una computadora de bolsillo y la televisión era el gran centro de información y las redes sociales no formaban parte de la vida cotidiana.

El mundo estaba globalizado, pero todavía predominaba la sensación de que la globalización iba a seguir avanzando de manera casi inevitable, en la que las fronteras parecían perder importancia, el comercio internacional crecía y la revolución tecnológica prometía una etapa de mayor productividad, comunicación y prosperidad.

De hecho, el 11 de septiembre de 2001 no solo fracturó el tablero geopolítico del siglo XXI; destruyó de un plumazo el paradigma económico de "fin de la historia" y libre mercado ilimitado que había predominado tras la caída del Muro de Berlín.

La caída de las Torres Gemelas paralizó a la mayor potencia global, forzó el cierre de Wall Street durante cuatro días y obligó a recalcular los costos del comercio transfronterizo, la seguridad de las cadenas de suministro y el rol de los Estados en la supervisión de los mercados.

Sin embargo, en el trasfondo de esta reconfiguración de riesgos, un actor silencioso comenzó a acelerar su marcha hasta convertirse en el verdadero motor de la economía contemporánea: la tecnología.

Tras el atentado, los sistemas financieros multiplicaron los mecanismos de prevención del lavado de dinero y con el paso del tiempo los sistemas de vigilancia desarrollados o fortalecidos en nombre de la seguridad nacional terminaron conviviendo con tecnologías comerciales que hoy se utilizan todos los días. La misma biometría que servía para identificar a una persona en un aeropuerto o frontera se terminó utilizando para desbloquear un teléfono.

Los atentados también mostraron el valor estratégico que tenía la información, ya que en las horas posteriores a los ataques, millones de personas recurrieron a Internet para buscar noticias, comunicarse y tratar de entender qué estaba pasando. La Web ya mostraba que podía convertirse en una herramienta fundamental para una sociedad que necesitaba información en tiempo real.

Los siguientes 25 años hicieron el resto

Llegaron Facebook, YouTube, Twitter, los smartphones, las aplicaciones, la nube, el comercio electrónico, el streaming y, finalmente, la inteligencia artificial. El teléfono dejó de ser un aparato para hablar y pasó a ser la herramienta desde la cual una persona puede trabajar, comprar, pagar, invertir, informarse, entretenerse y relacionarse con los demás.

En 2001 había que prender la televisión para saber qué estaba pasando. En 2026, el problema es otro: la sociedad está permanentemente expuesta a la información. Ese cambio tiene una dimensión económica enorme.

Los datos se transformaron en uno de los activos más valiosos de la economía moderna y permitieron que las empresas aprendieran a conocer los hábitos de sus clientes con un nivel de precisión que hubiera sido difícil de imaginar hace 25 años. La publicidad se volvió personalizada y las plataformas comenzaron a anticipar qué producto queremos comprar, qué película es la más demandada para ver o qué contenido probablemente sea el más interesante.

En tal sentido, el consumidor ganó comodidad, pero también entregó algo a cambio: información y ahí aparece una de las grandes paradojas del mundo posterior al S-11: se busca seguridad y se termina aceptando niveles de vigilancia que, en otro momento, hubieran generado mucha más resistencia.

La sociedad también cambió

Después de los atentados, el miedo al terrorismo se instaló durante años en las sociedades occidentales, pues para millones de personas, la amenaza dejó de ser algo que ocurría lejos. Estaba en las noticias, en los aeropuertos, en las fronteras y en la política cotidiana y también aparecieron consecuencias negativas: discriminación, sospechas sobre comunidades enteras y una discusión cada vez más compleja sobre cuánto control puede ejercer un Estado en nombre de la seguridad. Pero con el tiempo, además, el miedo fue cambiando de forma, ya que primero fue el terrorismo, después llegaron las crisis financieras, las migraciones masivas, las pandemias, las guerras comerciales, los ciberataques, las fake news y la polarización política. En definitiva, la sociedad occidental se volvió más conectada, pero no necesariamente más confiada.

Y esa es otra característica de estos 25 años: existen herramientas de comunicación cada vez más efectivas pero las sociedades están cada vez más fragmentadas. En este contexto, las redes sociales hicieron posible hablar con alguien que vive a miles de kilómetros en cuestión de segundos, pero también permitieron que millones de personas vivieran dentro de burbujas informativas donde solamente escuchan a quienes piensan como ellas. En definitiva, la tecnología conectó al mundo y también lo dividió.

De un sistema enfocado en la eficiencia de la oferta pasamos a un capitalismo de resiliencia, vigilancia de datos e Inteligencia Artificial.

La metamorfosis de la economía global tras el S-11

El impacto económico del S-11 se estructuró en tres grandes olas expansivas a lo largo del último cuarto de siglo:

La era del dinero barato y las grandes burbujas: para contener la recesión inminente tras los ataques, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) redujo drásticamente las tasas de interés. Esta inyección masiva de liquidez global logró reactivar el consumo, pero sembró las condiciones para la gran crisis inmobiliaria y financiera de 2008. Los bancos centrales asumieron desde entonces un rol de rescatistas permanentes del sistema.

El fin de la "hiperglobalización" y el sobrecosto de la seguridad: el modelo de producción just-in-time (producir donde sea más barato sin importar la distancia) chocó contra la realidad del riesgo geopolítico. Las fronteras se endurecieron, las normativas contra el lavado de dinero y financiamiento internacional se multiplicaron, y el costo de la logística transfronteriza aumentó. Décadas después, este fenómeno derivó en las tendencias actuales de relocalización en países aliados o cercanos.

El ascenso de China y el nuevo orden multipolar: mientras Occidente concentró sus recursos financieros y militares en la "guerra contra el terrorismo" en Oriente Medio, China aceleró su integración a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Beijing capitalizó el período para transformarse en la fábrica del mundo y en el principal consumidor global de commodities, reconfigurando la balanza de poder comercial.

El aporte de la tecnología: de herramienta de vigilancia a motor productivo

La respuesta inicial al 11-S exigió un nivel inédito de procesamiento de información. Lo que comenzó como un esfuerzo estatal de inteligencia para rastrear flujos financieros y personas, catalizó una revolución tecnológica que transformó la matriz de negocios global.

Big Data y la economía de las plataformas: la necesidad de integrar bases de datos masivas para detectar patrones de riesgo sentó la arquitectura técnica del Big Data. Las grandes corporaciones de Silicon Valley tomaron este modelo y lo llevaron al mercado comercial: la monetización de datos, la personalización de algoritmos y el nacimiento de gigantes como Amazon, Google y Meta, que pasaron a liderar la capitalización bursátil mundial.

Computación en la Nube: para garantizar la continuidad de los negocios tras la destrucción física de centros de cómputo el 11 de septiembre, el sector corporativo migró aceleradamente sus infraestructuras hacia entornos remotos y distribuidos. La "nube" no solo redujo los costos operativos, sino que permitió la descentralización del trabajo y la escalabilidad de startups globales a una velocidad sin precedentes.

La revolución Fintech y la descentralización financiera: el endurecimiento de los controles bancarios internacionales y la crisis de confianza de 2008 dieron origen a tecnologías alternativas de preservación de valor. El nacimiento de la arquitectura blockchain y las criptomonedas ofreció un canal paralelo de transferencias globales. Paralelamente, la inclusión financiera mediante aplicaciones móviles y cuentas virtuales reemplazó gradualmente el uso de efectivo.

Inteligencia Artificial y automatización perimetral: hoy la tecnología ya no actúa solo como soporte de registro, sino como un factor autónomo de producción. La IA generativa y los sistemas predictivos optimizan cadenas de suministro complejas, gestionan riesgos en tiempo real en los mercados financieros y redefinen el perfil de competencias exigidas en el mercado laboral global.