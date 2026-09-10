Conozca los fondos comunes de inversión que más ganan en el año y la comparación de sus retornos con la inflación y el plazo bancario

Durante los últimos años, para el ahorrista argentino la discusión financiera estuvo dominada por una pregunta bastante sencilla: qué hacer con los pesos, ya que la inflación obligaba a buscar alternativas que permitieran preservar el poder adquisitivo y, en muchos casos, la respuesta terminaba siendo el dólar.

Pero el escenario de 2026 muestra una dinámica diferente, ya que con una inflación más baja, tasas todavía positivas en términos nominales y un mercado financiero que empieza a darle nuevamente valor al peso y es por ello que los fondos comunes de inversión de renta fija recuperaron atractivo. En tal sentido, los mejores fondos T+1 (aquellos que se liquidan a las 24 hs.) acumulan hasta 27% en lo que va del año, mientras algunas estrategias CER se acercan al 30%.

El cambio también puede verse en los flujos de la industria. Los datos de la Cámara Argentina de Fondos de Inversión (CAFCI) muestran que la renta fija recibió ingresos netos durante los primeros meses de 2026, en un contexto en el que los inversores fueron aumentando su exposición a instrumentos en pesos.

Cuáles son los fondos que concentran más rentabilidad

Dentro de ese universo, los fondos T+1 son uno de los segmentos que más atención concentran. Se trata de fondos que buscan obtener una rentabilidad superior a las alternativas de liquidez inmediata mediante carteras de instrumentos de renta fija y que, en general, permiten rescatar el dinero al día hábil siguiente. Esa característica los vuelve especialmente interesantes para quienes tienen pesos disponibles, pero no quieren inmovilizarlos durante 30 o 90 días.

Los resultados acumulados durante 2026 muestran por qué la categoría volvió a estar en el radar de los inversores. Entre los fondos que aparecen al frente del ranking, Max Ahorro Pesos, administrado por Max Capital, acumula una ganancia de 27,32% en el año. En términos simples, una inversión de $1 millón realizada a comienzos de enero y mantenida durante todo el período habría llegado a unos $1.273.200, suponiendo que hubiera obtenido exactamente ese rendimiento acumulado.

Detrás aparece Lombard Ahorro Plus, administrado por Patagonia, con una suba de 26,43%. En el mismo ejercicio, $1 millón se habría transformado en aproximadamente $1.264.300. Por su parte. Consultatio Renta Nacional, de One618, acumula 25,67%, mientras que Pionero Capital, de Macro, registra un avance de 24,89%. En ambos casos, el capital inicial de $1 millón habría llegado a unos $1.256.700 y $1.248.900, respectivamente.

La diferencia entre los principales fondos no es demasiado grande, y ese es un dato que conviene tener en cuenta antes de mirar solamente quién encabeza el ranking. Una distancia de dos o tres puntos porcentuales puede ser relevante, pero no necesariamente justifica asumir un riesgo mayor o resignar liquidez. La composición de la cartera, la duración de los activos, el nivel de volatilidad y el plazo de rescate son variables que pueden resultar tan importantes como el rendimiento acumulado.

El ranking también incluye a Fundcorp Performance Balanceado, con una ganancia de 23,60% en 2026; MAF Ahorro, con 22,67%; y Adcap Financiamiento Megra, con 22,31%. En todos esos casos, el rendimiento habría significado una ganancia superior a $220.000 sobre una inversión inicial de $1 millón.

Un FCI no ofrece una tasa fija ni garantiza el rendimiento pasado y a diferencia de un plazo fijo, donde la tasa queda determinada al momento de constituir la operación, el valor de una cuotaparte puede subir o bajar de acuerdo con la evolución de los activos que integran el fondo.

Esa es precisamente una de las diferencias que el ahorrista debería tener presente. Los fondos T+1 no son una versión de plazo fijo con rescate rápido. Son instrumentos de inversión que tienen una cartera y, por lo tanto, pueden registrar días positivos y negativos. La ventaja está en que permiten buscar un rendimiento adicional manteniendo una liquidez relativamente alta.

El escenario de tasas ayuda a explicar por qué esta estrategia volvió a tener sentido. En su último Relevamiento de Expectativas de Mercado, publicado el 4 de septiembre, el Banco Central informó que los analistas consultados proyectaban una TAMAR de 24,11% nominal anual para septiembre y de 23,45% para diciembre. Es decir, el mercado todavía esperaba tasas en pesos suficientemente elevadas como para que los instrumentos de renta fija mantuvieran atractivo.

Un relevamiento publicado por este medio mostró que las tasas ofrecidas por los principales bancos para invertir $1 millón para depósitos a 30 días se movían en un rango aproximado de 16% a 19,5% nominal anual, mientras que algunos fondos de liquidez inmediata conseguían rendimientos cercanos o superiores.

Pero hay otra comparación que para el ahorrista argentino resulta todavía más importante: la inflación.

Según el INDEC, el índice de inflación de julio registró una suba de 2,1% que marcó el último dato oficial disponible al momento de este análisis y se está a la espera del dato de agosto, por lo que aún no se puede comparar de manera definitiva el rendimiento de los fondos acumulado hasta el mes pasado contra la inflación acumulada del mismo período. Sin embargo, el dato disponible permite observar que los principales FCI de renta fija ya habían alcanzado rendimientos nominales superiores al aumento acumulado de los precios hasta julio y dejó cierto margen para que el rendimiento en términos reales siga siendo positivo en agosto.

La diferencia es importante porque modifica la lógica del ahorro. Durante los años de inflación elevada, conseguir un rendimiento nominal alto no necesariamente significaba ganar dinero en términos reales. Muchas veces, una tasa que parecía atractiva simplemente permitía perder menos frente al aumento del costo de vida. Ahora la discusión empieza a ser diferente.

Si la inflación continúa desacelerándose y los fondos logran mantener rendimientos nominales de dos dígitos altos, aparece la posibilidad de obtener una rentabilidad real positiva en pesos. Ese escenario puede cambiar las decisiones de los inversores, especialmente de aquellos que necesitan liquidez y no quieren asumir una exposición total al dólar.

Dentro de la renta fija existe, además, otra alternativa que está mostrando resultados todavía más elevados: los fondos ajustados por CER. En este segmento aparecen estrategias que durante 2026 lograron acercarse al 30% de rendimiento acumulado.

La diferencia es que un fondo CER juega con otra lógica. Su cartera está vinculada a instrumentos que ajustan por inflación, por lo que el comportamiento depende de la evolución del CER, las expectativas de precios y el valor de los bonos que integran el portafolio. Por eso no sería correcto comparar directamente un fondo T+1 con uno CER y concluir que el que más rindió es automáticamente el mejor. En realidad, el inversor está eligiendo entre diferentes riesgos.

Un T+1 busca capturar rendimiento en pesos manteniendo una liquidez relativamente alta. Un fondo CER apunta a protegerse de la inflación y puede tener una mayor sensibilidad a los movimientos de los bonos. Un money market prioriza todavía más la disponibilidad y la estabilidad. Y un plazo fijo ofrece una tasa conocida de antemano, pero exige mantener el dinero inmovilizado durante el período contratado.

El dólar responde a una lógica diferente

Para un ahorrista argentino, un rendimiento del 25% en pesos solamente tiene sentido si se lo compara con la evolución del tipo de cambio. Si el peso se mantiene relativamente estable, una tasa de ese nivel puede resultar muy atractiva. Pero si se produce una aceleración cambiaria que supere el rendimiento obtenido por el fondo, la ganancia medida en dólares desaparece.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central los analistas consultados proyectaron un tipo de cambio nominal promedio de $1.530 para septiembre y de $1.630 para diciembre de 2026. La mediana del relevamiento implica una variación interanual esperada de 12,6% para diciembre. Si esas proyecciones se cumplen, el rendimiento de los instrumentos en pesos podría continuar siendo competitivo frente a la evolución del dólar oficial. Pero justamente ahí aparece el riesgo que ningún ranking de fondos puede eliminar: las proyecciones son expectativas, no certezas.

Para el inversor minorista, entonces, el dato más importante de 2026 no es solamente cuál fue el fondo que más rindió. Lo más relevante es que volvió a aparecer una alternativa intermedia entre quedarse con pesos sin remuneración y dolarizar todo el ahorro.

Los fondos comunes permiten administrar esa liquidez de una manera relativamente flexible y, dependiendo de la estrategia elegida, obtener una rentabilidad que puede superar a la inflación o competir con las tasas bancarias.

La elección, sin embargo, debería hacerse de acuerdo con el horizonte y el objetivo del dinero. Para fondos que pueden necesitarse de un día para otro, la liquidez puede pesar más que unos puntos adicionales de rendimiento. Para un ahorro que puede permanecer invertido durante varios meses, puede tener sentido asumir algo más de riesgo en busca de una rentabilidad superior. Y para quien busca protegerse específicamente de una eventual aceleración de los precios, los instrumentos CER ofrecen una alternativa diferente.

En definitiva, el rendimiento acumulado es importante, pero también lo son la cartera, el riesgo, la liquidez, el patrimonio administrado y el horizonte de inversión. En este escenario, la discusión, de ahora en adelante, será si estos rendimientos pueden sostenerse cuando las tasas comiencen a bajar y cuánto margen quedará para los fondos de renta fija si la inflación continúa desacelerándose.

Porque el escenario financiero argentino está cambiando y, después de mucho tiempo, el peso vuelve a tener una competencia que durante años parecía imposible: la posibilidad de rendir.