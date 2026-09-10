La lluvia de dólares se intensifica por emisión de bonos y le da una gran mano a Caputo

Septiembre apunta a ser un buen mes en términos de emisión de títulos de deuda en dólares: en pocos días, más que duplicó el total que se colocó en agosto. Incluso, ya está cerca de triplicar el escaso monto del mes pasado. Y aún faltan por ingresar más de u$s4.000 millones de la racha de colocaciones que se desató tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones de octubre. El ministro Luis Caputo, en tanto, se frota las manos: el remanente y las nuevas operaciones anticipan más oferta de divisas en el mercado de cambios, lo que colabora con la estabilidad del tipo de cambio y las compras de reservas.

YPF se lució este miércoles: salió a buscar u$s500 millones en Nueva York y terminó la licitación con u$s1.200 millones, más del doble de lo que buscaba. Se trata del monto más grande conseguido por una empresa argentina en la última década. Como si fuera poco, recibió ofertas por u$s2.200 millones. El bono vence en 2035 y salió con un rendimiento efectivo de 7,85% anual.

Con champán en mano, el titular de YPF, Horacio Marín, aseguró que se trata de una "señal enorme" sobre la confianza que los inversores tienen en la compañía, en Milei y en "el futuro que estamos construyendo".

El interés de los inversores por prestarle dólares a las empresas argentinas, particularmente a las petroleras, es evidente. El martes, también en Nueva York, Tecpetrol salió a buscar u$s300 millones y cerró la convocatoria con u$s450 millones. La energética del Grupo Techint captó el monto a través de un título que vence en 7 años, con un rendimiento efectivo de 7,25% anual.

Sólo con estas dos, en septiembre ya van u$s1.650 millones en bonos emitidos, más del doble respecto a los escasos u$s659 millones del mes pasado. Y aún falta San Juan, que gestiona para salir a Wall Street a buscarunos u$s600 millones para obras de infraestructura vinculadas a la minería. La emisión provincial podría darse en la segunda mitad del mes. Desde el triunfo nacional de Milei en las elecciones legislativas de octubre, evento que disparó el apetito de los inversores por los activos argentinos, las emisiones de bonos en dólares superan los u$s20.000 millones.

Faltan más de u$s4.000 millones por liquidar en el mercado de cambios

Aún faltan ingresar al mercado de cambios más de u$s4.000 millones de las emisiones corporativas y provinciales que se realizaron desde el triunfo electoral de Milei en las legislativas del año pasado. Hasta finales de agosto, previo a las licitaciones de YPF y Tecpetrol, el total emitido ascendía a u$s20.200 millones, según se desprende de una exposición del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning. Hasta entonces, ya se habían liquidado u$s15.800 millones en el mercado de cambios. La diferencia era de u$s4.400 millones.

El remanente entraría en los próximos meses, en la medida en que los emisores de deuda necesiten pesos para afrontar compromisos domésticos. La presentación de Werning agrega que los vencimientos financieros en dólares estimados y las recompras anunciadas para estas empresas y provincias durante el tercer y cuarto trimestre del año ascienden a u$s2.300 millones.

En el mercado prevén que en lo que resta de 2026 las empresas y provincias seguirán captando dólares tanto en el mercado local como en el exterior. Hay que aprovechar el momento: el próximo año, con temor electoral mediante, podría ser más complejo. Estas operaciones son clave para el mercado de cambios porque buena parte de los fondos ingresa de manera gradual a la plaza local. Esto se traduce en más oferta de divisas, lo que juega a favor de la estabilidad del tipo de cambio y le da espacio al BCRA para comprar más reservas.

Emisiones de San Juan y Santa Cruz, en agenda

San Juan planea captar hasta u$s600 millones en Nueva York. La operación sería inminente: según trascendidos, apunta a realizarla entre mediados de este mes y principios del próximo. Busca el momento propicio para minimizar el costo financiero, ahora con riesgo país nuevamente por debajo de 500 puntos. Desde hace más de un mes gestiona el lanzamiento de este título que vence en 2035. El objetivo es financiar proyectos de infraestructura. Sería la primera emisión de deuda internacional de esta provincia, que ahora muestra un perfil más atractivo por el boom minero.

"A pesar de no contar con antecedentes en los mercados internacionales de deuda, creemos que San Juan tiene potencial para convertirse en una historia sumamente interesante dentro del universo provincial. En 2025, la provincia registró un superávit primario equivalente al 2% de los ingresos totales que, luego del pago de intereses, se tradujo en un superávit financiero del 1,4%. En un año particularmente adverso para las finanzas provinciales, estos resultados reflejaron una notable resiliencia", destaca PPI.

A la vez, de acuerdo con el bróker, las regalías aún representan apenas entre 2,3% y 2,4% de los ingresos totales, participación que debería crecer gradualmente junto a la puesta en marcha de proyectos de gran escala. El desarrollo del cobre en el país, resalta, aún es muy incipiente y limitado respecto a su enorme potencial. San Juan concentra una porción significativa: de los 24 proyectos aprobados bajo el RIGI, hay cuatro sobre minería en esta provincia. El capex proyectado es de u$s21.700 millones, casi 40% de la inversión total comprometida bajo el régimen.

De concretarse, San Juan se sumaría a la racha de emisiones de deuda provincial que se desató tras el mencionado triunfo electoral de Milei en octubre del año pasado. Hasta ahora, en orden cronológico, se realizaron de la siguiente manera:

Ciudad de Buenos Aires: En noviembre de 2025, captó u$s600 millones con tasa de 7,8% y plazo promedio de 7 años

y plazo promedio de 7 años Santa Fe: En diciembre de 2025, colocó u$s800 millones con tasa de 8,1% y plazo de 9 años

y plazo de 9 años Córdoba: En enero de 2026, consiguió el mismo monto y plazo de Santa Fe, pero con tasa de 8,6%

Entre Ríos: En febrero de 2026, captó u$s300 millones a 7 años y tasa de 9,87%

Chubut: En abril de 2026, emitió u$s650 millones con tasa de 9,45% y vencimiento a 10 años

y vencimiento a 10 años Ciudad de Buenos Aires: En mayo de 2026, captó u$s500 millones con tasa de 7,37% y duración de 10 años

y duración de 10 años Neuquén: En julio de 2026, consiguió u$s500 millones con rendimiento de 7,65% y plazo promedio de 7 años

Otra provincia que está en la lista es Santa Cruz: también quiere salir a Wall Street a conseguir el mismo monto (u$s600 millones) y con el mismo objetivo de San Juan (financiar obras). Pero esta operación está empantanada por temas políticos: el gobernador no ha logrado que el proyecto de ley obtenga el aval de dos tercios de la Legislatura provincial, requisito para avanzar con la toma de deuda en moneda extranjera. La provincia patagónica también se muestra sólida ante inversores: exhibe los dólares que recibe de las crecientes exportaciones de energía.