Plazo fijo Banco Santander: cuánto ganará un ahorrista que invierta $2 millones

Los depósitos en pesos brindan una renta que supera al dólar y se acerca a la inflación mensual. Cuánto ganás con un depósito a 30 días

El dato de inflación mensual oficial de 1,7%, que es el más bajo desde junio del año pasado, más la leve suba de tasas en pesos y el precio de dólar estable de las últimas semanas, están impulsando al plazo fijo tradicional como inversión, debido a que pasó a ofrecer una renta atractiva, que supera a la mayoría de estas variables clave. Por eso, te contamos cuánto podés ganar hoy en pesos con un depósito en, por ejemplo, Banco Santander, que es una de las principales entidades financieras.

Se consideró el caso del rendimiento de un capital inicial de $2 millones a 30 días, que es el tiempo mínimo obligatorio de encaje para el dinero estipulado para este instrumento por el Banco Central.

En las últimas semanas, las entidades financieras subieron levemente las tasas de interés. En el caso del Banco Santander, hoy el plazo fijo tradicional está brindando una tasa nominal anual (TNA) de 16,5% para depósitos minoristas de personas humanas efectuados en un período de 30 a 90 días, por lo que aumentó 0,5 punto porcentual desde el mes pasado, cuando proponía 16%.

Este porcentaje equivale a ganar una renta de 1,36% en una colocación realizada a un mes.

Así, en la comparación mensual, supera con creces el ascenso que acumula el precio del dólar minorista en septiembre, que ronda apenas el 0,3%. Por lo que el plazo fijo está superando al rendimiento ofrecido por el billete estadounidense.

Incluso, el Gobierno mantiene "controlado" el movimiento del tipo de cambio, debido a que en todo el 2026 asciende apenas 3,7% en el segmento minorista.

Asimismo, se acerca más a la inflación mensual, que según los últimos datos publicados por el INDEC, fue de 1,7% en todo agosto, la cifra más baja desde junio del año pasado.

Este dato coincide con la reciente medición de la ciudad de Buenos Aires, que también registró una suba del 1,7%. La desaceleración respondió al menor aumento en los alimentos. También influyó la finalización de las vacaciones de invierno, que redujo la presión en los servicios turísticos.

Incluso, en el sistema financiero se está ofreciendo como máximo, en algunas entidades bancarias, alrededor de 22% de TNA para un plazo fijo tradicional. Lo que representa una tasa de 1,8% a 30 días, cifra que es una tasa positiva frente a la inflación.

Como dato a tener en cuenta, en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publica el Banco Central al principio de cada mes, respecto a una encuesta realizada con 47 economistas privados, en los pronósticos se había acertado respecto al 1,7% confirmado ahora por el INDEC.

En tanto, para el actual septiembre se espera una leve suba de la inflación y que alcance un 1,8%. Aunque luego se aguarda una leve baja, y que para octubre vuelva a ser de 1,7%.

Plazo fijo Banco Santander: cuánto ganás ahora con $2 millones

En resumidas cuentas, al constituir un plazo fijo tradicional en Banco Santander con una inversión inicial de $2 millones, durante un lapso de 30 días, se ganará luego de ese periodo un total de $2.027.123.

Por lo tanto, se obtendrán 27.123 pesos adicionales en ese tiempo, que representa generar una tasa de 1,36% mensual, o que equivale a 16,5% de TNA.

Se puede realizar un plazo fijo tradicional en Banco Santander por medio de los distintos canales digitales que dispone esta firma, donde se destacan el home banking (página web), la aplicación (app) para celulares y otros dispositivos móviles, donde el monto a invertir debe superar el mínimo monto simbólico estipulado de $500.

O bien, también se puede hacer la operación de manera presencial, al asistir a las sucursales, desde los cajeros automáticos (ATM).

Los principales requisitos para hacer esta inversión es tener una cuenta bancaria en esta compañía financiera, con dinero disponible para generar este depósito remunerado.

Se puede hacer plazo fijo tradicional en Banco Santander, a través de su app, en pocos pasos sencillos:

En el menú de " Inicio ", que se encuentra en el margen superior izquierdo, y está identificado con tres rayas horizontales, se debe dirigir a la sección " inversiones ". En la misma, se tiene que seleccionar la opción de " plazos fijos ".

Lo siguiente es hacer clic en la posibilidad de " Invertir ", que aparece como un botón de color rojo en la parte inferior de la pantalla, y allí se informa qué interés se está pagando en los distintos plazos (30, 60 y 90 días). También se pueden consultar todas las tasas para los distintos periodos. Para avanzar, clickear en " Constituir ".

Por lo tanto, lo siguiente que deberás seleccionar es la cantidad de días que realizarás la colocación en base a los plazos más representativos, o bien, podrás ingresar un " plazo personalizado ", que debe ser superior a los 30 días. A su vez, en el recuadro ubicado en la parte inferior de la pantalla se debe indicar el monto de dinero que se quiere invertir, que debe ser igual o inferior al que se posee en cuenta bancaria.

Como consecuencia, aparecerá la información de la ganancia e interés que se recibirá. Al estar de acuerdo, para poder seguir con esta inversión, se debe tocar " continuar ", botón de color rojo que aparece abajo de todo.

Para finalizar, verificá que los datos ingresados sean correctos, para evitar trasladar algún error de carga de los datos previos. Si todo es correcto, seleccioná el cuadrado en el que confirmás que "acepto los términos y condiciones", y luego apretá el botón rojo de "confirmar".

El plazo fijo tradicional empezó a ser más atractivo para el ahorrista de la mano de distintos factores, como la baja de la inflación, la suba de tasas en pesos y el estancamiento del precio del dólar. Todas condiciones que, en el corto plazo, lucen favorables para este instrumento de inversión.-