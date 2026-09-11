Cuánto gano invirtiendo $500.000 a plazo fijo

Las tasas de plazo fijo tienen diferencias importantes entre bancos. Cuánto deja una inversión de $500.000 a 30 días en cada entidad.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los argentinos que buscan colocar pesos en un corto plazo y conocer de forma anticipada cuánto recibirán al vencimiento.

En el mes de septiembre, las tasas muestran una diferencia importante entre bancos, por lo que elegir una entidad u otra puede modificar el rendimiento sobre una misma inversión.

Con una inversión de $500.000 a 30 días, el interés puede ubicarse por debajo de los $7.000 en algunas de las entidades y superar los $9.800 en los bancos que ofrecen las tasas más altas.

Plazo fijo: cuáles son los intereses que se obtienen al colocar $500.000

Con la tasa actual de 18,75% TNA de Banco Nación, una colocación de $500.000 durante 30 días genera aproximadamente $7.705 de intereses. Al finalizar el plazo, el ahorrista recibiría alrededor de $507.705, siempre que se mantengan las condiciones informadas por la entidad para ese tipo de depósito.

En el caso de una tasa del 21% TNA, como la que ofrece Banco Provincia para determinados depósitos, los mismos $500.000 generan unos $8.630 de intereses en 30 días. El monto final sería de aproximadamente $508.630.

Si se consigue una tasa del 24% TNA, como la que aparece entre las ofertas más altas del mercado, el rendimiento asciende a unos $9.863. En ese escenario, al vencimiento se obtendrían cerca de $509.863.

Si bien la diferencia entre una tasa de 18,75% y otra de 24% es elevada en términos anuales, en $500.000 a 30 días tan solo representan $2.158 adicionales de intereses.

Ranking: cuánto paga cada banco de intereses para depósitos a plazo fijo

El monto que abona cada banco para un depósito a plazo fijo son los siguientes:

Banco Provincia: cuenta con una TNA del 21%, por lo que al colcar $500.000 a 30 días otorga $8.630 de intereses

Banco Macro: cuenta con una TNA del 19,5%, por lo que al colocar $500.000 a 30 días otorga $8.014 de intereses

BBVA: cuenta con una TNA del 19,5%, por lo que al colocar $500.000 a 30 días otorga $8.014 de intereses

Banco Nación: cuenta con una TNA del 18,75%, por lo que al colocar $500.000 a 30 días otorga $7.705 de intereses

Banco Credicoop: cuenta con una TNA del 18,5%, por lo que al colocar $500.000 a 30 días otorga $7.603 de intereses

ICBC: cuenta con una TNA del 18,1%, por lo que al colocar $500.000 a 30 días otorga $7.438 de intereses

Banco Ciudad: cuenta con una TNA del 18%, por lo que al colocar $500.000 a 30 días otorga $7.397 de intereses

Banco Galicia: cuenta con una TNA del 17,75%, por lo que al colocar $500.000 a 30 días otorga $7.294 de intereses

Banco Santander: cuenta con una TNA del 16,5%, por lo que al colocar $500.000 a 30 días otorga $6.781 de intereses

Banco Patagonia: cuenta con una TNA del 16%, por lo que al colocar $500.000 a 30 días otorga $6.575 de intereses

Plazo fijo vs inflación

La comparación con la inflación también es fundamental para medir qué representa realmente el rendimiento. El REM de agosto del BCRA proyectó una inflación mensual de 1,7% para agosto, mientras que el dato oficial informado posteriormente por el INDEC coincidió con esa estimación.

Con una TNA de 18,75%, el rendimiento de 30 días ronda el 1,54%, por debajo de una inflación mensual del 1,7%. Una tasa de 21% equivale aproximadamente a 1,73% para 30 días, mientras que una de 24% representa cerca de 1,97%.

Para saber si una inversión tuvo un rendimiento real positivo se debe comparar el interés obtenido con la inflación registrada en ese mismo período.

Además, si el objetivo es renovar el depósito durante varios meses, la clave es mirar la Tasa Efectiva Anual (TEA) y no solamente la TNA. Esto se debe a que la TEA incorpora el efecto de reinvertir los intereses y permite comparar mejor escenarios de capitalización.