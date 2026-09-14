El BCRA equipara reglas y exige más requisitos a fintech para competir con bancos

El Banco Central busca reacomodar a los distintos actores del mercado para limitar el desfasaje entre los que tienen licencia y los que no

El sistema financiero se está reacomodando, en un escenario en que la mora es alta y en el que se visualizan diversos movimientos y alianzas entre bancos y Fintech. Nadie quiere quedarse afuera del negocio y en el sector saben que para captar nuevos usuarios, y no perder los que ya tienen, deben brindar diversos servicios y productos. Al respecto, el Banco Central busca disminuir las asimetrías regulatorias que están favoreciendo a las billeteras.

De hecho, el lema que está tratando de establecer el BCRA, según indicaron fuentes de la entidad a iProfesional, es que "ante situaciones iguales, igual regulación", tanto para billeteras como para bancos. El objetivo es que nadie se vea favorecido de forma asimétrica, como venía ocurriendo hasta ahora, donde las entidades que tienen licencia bancaria deben cumplir una serie de requisitos, que varias Fintech pueden "esquivar" con la flexibilización de condiciones que tienen.

Incluso, esta exigencia más persistente del Banco Central para igualar las condiciones, lo confirmaron algunos jugadores del mercado, en off the record, a iProfesional, que buscaban sumar nuevos servicios y productos a sus plataformas, y que afirmaron que la autoridad regulatoria solicitó como condición que se agreguen a la oferta otras prestaciones complementarias.

Es decir, la misión es "igualar la balanza", tras las numerosas quejas de los bancos respecto a que las Fintech se estaban quedando con los negocios más jugosos, mientras que no tienen la obligación de cumplir varios requisitos muy costosos, o poco rentables, que sí deben ejecutar las entidades tradicionales.

Según las fuentes del mercado, el objetivo del BCRA es que las billeteras que quieran extender su menú de opciones a los usuarios, incorporen, sí o sí, distintas propuestas que ya deben dar los bancos, como por ejemplo:

Pagos de servicios.

Cajas de ahorro en pesos y en dólares.

en pesos y en dólares. Pagos con código QR.

Algunos actores del sector sostienen que "varias de estas prestaciones no las teníamos como prioridad y las tuvimos que incluir igual por pedido del Central".

Estos movimientos para eliminar los desequilibrios, se enmarcan en un momento en que existen distintas compras y ventas de empresas, ampliación de billeteras hacia servicios bancarios y viceversa. Un ejemplo es la incorporación a este negocio de supermercados y estaciones de servicio, como el caso de YPF, que se asoció a Santander para brindar rendimientos en su app y vender sus acciones desde allí.

"Creo que la gran mayoría de las Fintech hacen negocios con los bancos y son perfectamente compatibles. Hay cosas en las que compiten, pero hay otras en las que se complementan. Pero el gran problema es la regulación Fintech, que en Argentina es muy escasa, y esa cancha no se está nivelando. Pero si hubiera un impulso para nivelar la cancha es muy bienvenido. Ojalá fuera así", detalla una fuente que representa al sector bancario consultada por iProfesional, respecto a la mayor rigurosidad que está efectuando el BCRA con las billeteras.

Cómo ve el mercado las alianzas entre bancos y Fintech

El dinamismo que muestran los bancos y las fintech en sumar o complementar servicios y productos busca no quedarse fuera de la competencia. Y por eso se rescata que el Banco Central se ponga más firme en este juego.

De hecho, hay varios proyectos en danza, algunos en búsqueda de la licencia bancaria, como fue la reciente aprobación de la adquisición de Banco Voii por parte de la Fintech Cocos Capital, y la intención de Mercado Pago en transformarse en banco (al menos está tramitando la licencia).

También se están palpitando desembarcos de compañías líderes en innovación financiera, como es el caso del banco digital europeo Revoult, con presencia global en más de 60 países.

"Veo bien la capacidad de innovación que pueden aportar las Fintech en el sector bancario, que a veces es más lento para desarrollar nueva herramientas o tecnologías. Además, mayor competencia, bajo reglas de juego equiparadas, siempre es mejor para el consumidor/cliente", resume Federico Machado, economista de Economía Open.

Por su parte, Mauricio Federico, ex banquero y experto en banca privada, menciona que las Fintech que inicialmente se enfocaron a billeteras virtuales y a la administración de flujos de cobros y pagos, están avanzando fuertemente en el mercado de créditos. Ahí es donde tienen menos capacidad de manejo y compensan altos niveles de morosidad de los préstamos otorgados con tasas excesivamente altas. Ese esquema no es sostenible", advierte a iProfesional.

Por eso, destaca que, actualmente, "por falta de regulación, la depuración es salvaje, y por los volúmenes de créditos que manejan la Fintech, considero oportuno que se establezcan controles y supervisión de las actividades de préstamos de estas aplicaciones".

En ese sentido, Federico concluye: "Veo que las grandes Fintech van a buscar incursionar en el negocio bancario, lo más probable es comprando la licencia de un banco existente, como es el ejemplo de Cocos al adquirir Voii; o bancos comprando a Fintech para ampliar su base de clientes y escalar en materia de negocios financieros digitales, como es el caso de Macro al adquirir el 50% de Personal Pay".

Al respecto, Jorge Larravide, especialista en ecosistema financiero y ex gerente comercial de la Red Link, opina: "La oferta de servicios financieros en Argentina y la región, se encuentra en una etapa muy interesante en su desarrollo, crecimiento y nuevas búsquedas. En general, las Fintech se especializan en una única vertical de negocio (pagos digitales, prestamos, inversiones, entre otras), mientras que los bancos, usualmente, son ´universales´, ya que se dirigen a múltiples segmentos de clientes con propuestas de valor diferenciadas".

Por ejemplo, las Fintech no pueden prestar dinero de terceros, algo que los bancos sí pueden hacer.

"Por eso es razonable que busquen complementarse entre sí para captar mayor volumen de usuarios, para trasladar la cartera de clientes a un esquema más flexible", dice Federico Zerba, economista jefe del Instituto de la Economía Sectorial (IES).

Por eso, indica que, a nivel estratégico, cada compañía decide su propio camino.

"Por un lado están los modelos ´puros´, que consisten en ser bancos o Fintechs, haciendo un escalón intermedio en los modelos de bancos 100% digitales, que son los que tienen licencia bancaria pero sin red de sucursales. Por otra parte, están aquellos que exploran una complementariedad de los modelos, esto sería ´bancos y Fintech´", acota Larravide.

Para materializar esta idea, este experto grafica que se utilizan, al menos, tres esquemas diferentes:

Los que son accionistas de bancos y Fintech en forma simultánea pero los mantienen como negocios separados, caso Santander y Open Bank. Negocios complementarios: combinan lo mejor de los dos mundos (banco y Fintech) canalizando por cada organización la mejor oferta de producto. Es el ejemplo de UALA y Uilo (antes Wilobank, primer banco digital de Argentina). Crosselling de negocios diferentes sobre una base de clientes comunes, como los seguros y los servicios financieros de un banco. Ejemplo, la unión de Sancor Seguros y Banco del Sol.

"Espero que el negocio financiero, con cada vez mayor presencia de la tecnología, redunde en una mejor experiencia de usuario y que terminen los problemas recurrentes. Por otro lado, entiendo que este proceso va a continuar expandiéndose, porque todavía el mercado tiene posibilidad de crecer y profundizar la oferta de productos, servicios financieros y crediticios en Argentina", reflexiona Larravide.

Y concluye a iProfesional: "Estimo que seguiremos viendo nuevas Fintech, más Fintech que adquieren bancos, Fintech que pidan licencia bancaria y proyectos regionales o globales que inicien su operación en Argentina. Todavía hay mucho para hacer y para crecer en el mundo de los servicios financieros".

Bancos y fintech, con varios jugadores

En el ecosistema financiero, más allá de los bancos, existe una diversidad enorme entre las Fintech existentes y la diversidad de servicios que brindan.

Según los últimos datos del Banco Central, existen 73 entidades financieras, de las cuales 60 son bancos y 13 compañías financieras.

En tanto, el ecosistema Fintech de Argentina cuenta con un total de 1.027 empresas operativas en el país. De este universo, 939 son compañías puramente Fintech que se distribuyen en 10 verticales de negocio, mientras que el resto lo integran firmas de servicios que dan soporte a la industria, según el relevamiento del 2026 de la Cámara Argentina Fintech.

Asimismo, de acuerdo acotan desde el BCRA, hoy se contabilizan 439 empresas Proveedoras de Servicio de Pago (PSP), mientras que los "otros proveedores no financieros" son 558 firmas.

En la actualidad, se encuentran registradas unas 90 billeteras digitales interoperables y 63 aceptadores de pagos con transferencia (PCT).

Por ejemplo, hoy existen firmas englobadas como banca como servicio (BaaS), que proveen productos financieros a terceros. Tal es el caso del Bind que, además de ser banco, brinda servicios a Mercado Pago y a la brasilera Inter.

Bancos y Fintech, en un mismo juego

La tendencia, en general, entre bancos y Fintech es otorgar todo tipo de servicios y productos financieros y de inversión, para que sus clientes no tengan que apelar a "salir" de las aplicaciones para encontrar lo que necesitan y deban buscarlo en otro lugar.

En resumen, en el último tiempo hubo convenios, fusiones o adquisiciones que hicieron ruido entre billeteras digitales y bancos, para brindar tanto servicios financieros como alternativas de inversión:

Banco Patagonia compra en agosto 2026 negocio minorista de Bind, al sumar las 28 sucursales que tenía.

compra en agosto 2026 negocio minorista de Bind, al sumar las 28 sucursales que tenía. Cocos Capital compra banco Voii para ampliar más propuestas financieras.

compra para ampliar más propuestas financieras. Personal Pay y Banco Macro se asocian para que la app del Grupo Telecom brinden servicios financieros y de inversión.

y se asocian para que la app del Grupo Telecom brinden servicios financieros y de inversión. Acuerdo YPF con Banco Santander , para brindar de servicios financieros y compra de acciones de la compañía desde la propia app de la petrolera.

con , para brindar de servicios financieros y compra de acciones de la compañía desde la propia app de la petrolera. Banco Galicia es propietario también de la Fintech Naranja X , en el que abarca clientes que no están bancarizados.

es propietario también de la Fintech , en el que abarca clientes que no están bancarizados. Banco Supervielle es propietaria de IOL InvertirOnline, y empezó ahora a brindar en su app, de manera integrada, las propuestas de inversión de la Fintech.

es propietaria de y empezó ahora a brindar en su app, de manera integrada, las propuestas de inversión de la Fintech. Mercado Pago está tramitando licencia bancaria en Argentina, mientras ya tiene cuentas remuneradas en pesos y dólares, y también dos fondos comunes de inversión (FCI) de renta fija y variable, en convenio con el Bind (Banco Industrial). Ya es banco en México y Brasil.

está tramitando licencia bancaria en Argentina, mientras ya tiene cuentas remuneradas en pesos y dólares, y también dos fondos comunes de inversión (FCI) de renta fija y variable, en convenio con el Bind (Banco Industrial). Ya es banco en México y Brasil. Ualá , creada como Fintech en 2017, comenzó a operar oficialmente como banco en Argentina en agosto de 2023, tras adquirir Wilobank, el primer banco digital del país. Recientemente anunció una alianza con Allianz X para comenzar a comercializar seguros.

, creada como Fintech en 2017, comenzó a operar oficialmente como banco en Argentina en agosto de 2023, tras adquirir Wilobank, el primer banco digital del país. Recientemente anunció una alianza con para comenzar a comercializar seguros. Revolut, uno de los bancos digitales más grandes de Europa, avanza para ser banco en Argentina.

El mercado financiero argentino está mostrando un gran dinamismo para ofrecer la mayor cantidad de productos y servicios, en un entorno digital, y en un marco de mayor amplitud en las operaciones.