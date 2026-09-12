Beneficiarios del sistema previsional pueden acceder a nuevos préstamos, aunque especialistas alertan sobre riesgos para quienes cobran la mínima

Durante septiembre de 2026, jubilados y pensionados pueden acceder a distintas alternativas de préstamos personales. Los montos, plazos y tasas dependen de cada entidad y, en varios casos, de que el solicitante cobre sus haberes en el banco.

Entre las líneas específicas para jubilados, los montos llegan hasta $60 millones en BBVA, mientras que Banco Nación y Banco Provincia ofrecen hasta $50 millones. Banco Ciudad llega a $40 millones y Banco Comafi a $10 millones.

Además, otras entidades ofrecen préstamos personales generales con condiciones preferenciales para clientes que cobran su jubilación en el banco.

Banco Nación: hasta $50 millones y 72 meses

Banco Nación cuenta con la línea Nación Previsional BNA, destinada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. El plazo de devolución llega hasta 72 meses.

La entidad también ofrece un adelanto de haberes para jubilados que cobran en el banco. En este caso, el monto va de $50.000 a $1.000.000 y se cancela en una sola cuota cuando se acredita el siguiente haber previsional. La TNA informada para esta alternativa es del 91%.

Banco Provincia: préstamos de hasta $50 millones

Banco Provincia tiene una línea específica para beneficiarios de ANSES, del Instituto de Previsión Social bonaerense y de las cajas previsionales provinciales que cumplen las condiciones del producto.

El préstamo Haberes Pasivos permite solicitar hasta $50 millones, con un plazo máximo de 60 meses. Para utilizar los canales digitales, el jubilado debe cobrar sus haberes en Banco Provincia y estar precalificado.

La entidad también ofrece préstamos para Público en General, que pueden ser solicitados por jubilados que no cobran sus haberes en Banco Provincia, siempre que superen la evaluación crediticia. En este caso, el plazo máximo es de 36 meses.

BBVA: hasta $60 millones y tasa del 60% para septiembre

BBVA es la entidad que publica el mayor monto máximo dentro de las líneas relevadas: hasta $60 millones.

Para septiembre, el banco tiene una oferta exclusiva para clientes que cobran su jubilación de ANSES en una cuenta BBVA, vigente del 1 al 30 de septiembre de 2026.

La propuesta informa:

TNA: 60%

TEA: 79,59%

CFTEA: 100,13%

Plazo: hasta 72 meses

El préstamo utiliza el sistema de amortización francés y está sujeto a aprobación crediticia.

Banco Ciudad: hasta $40 millones para jubilados de ANSES

Banco Ciudad ofrece el préstamo Ciudad Veloz Jubilados y Pensionados de ANSES, destinado específicamente a este segmento.

El monto máximo es de $40 millones. Las condiciones publicadas para la línea tienen vigencia desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las tasas informadas son:

TNA: 67%

TEA: 91,93%

CFTEA con IVA: 119,13%

El otorgamiento depende de la evaluación crediticia y de las condiciones establecidas por la entidad.

Banco Comafi: hasta $10 millones y 60 meses

Banco Comafi tiene una línea específica para jubilados y pensionados clientes de la entidad.

El préstamo permite solicitar hasta $10 millones, con tasa fija y un plazo máximo de 60 meses. Las cuotas se debitan automáticamente de la Cuenta Comafi.

Entre los requisitos publicados figura un ingreso neto mínimo de $273.000. Para gestionar el crédito mediante Online Banking o WhatsApp es necesario contar con una precalificación.

El otorgamiento queda sujeto a las condiciones de contratación y a la aprobación crediticia.

Banco Macro: préstamos personales con condiciones para jubilados

Banco Macro contempla a los jubilados como un segmento específico dentro de sus préstamos personales. La documentación de tasas de la entidad diferencia las condiciones para jubilados de las correspondientes a otros clientes.

La tabla publicada por el banco contempla plazos de hasta 72 meses para este segmento. En la documentación vigente consultada, las tasas para jubilados varían según el plazo. Para operaciones de 61 a 72 meses, por ejemplo, la TNA publicada es del 56% y el CFTEA con IVA alcanza el 93,32%.

La tasa y el monto disponibles para cada cliente dependen de las condiciones de contratación y de la evaluación crediticia.

Supervielle: préstamos personales y anticipo de jubilación

Supervielle ofrece préstamos personales generales y productos específicos para clientes que cobran sus haberes previsionales en la entidad.

En septiembre, el banco mantiene una promoción para el Anticipo de Haberes, destinado a clientes que perciben su jubilación o pensión en una cuenta de seguridad social de Supervielle.

La promoción, vigente del 1 al 30 de septiembre, informa una TNA del 70%, TEA del 97,51% y CFTEA con IVA del 132,89%. El monto anticipado se debita cuando se acredita el siguiente haber previsional.

Además, Supervielle tiene vigente hasta el 30 de septiembre su préstamo personal online, con una TNA fija de referencia del 94% y un CFTEA con IVA del 196,64%. El monto y las condiciones finales dependen de la calificación crediticia.

Banco Hipotecario: préstamos preferenciales para jubilados

Banco Hipotecario tiene un segmento denominado Búho Jubilados, que incluye préstamos personales con tasas preferenciales.

La entidad informa préstamos de hasta 10 jubilaciones, con tasa fija en pesos y hasta 80 cuotas, bajo el sistema de amortización francés. También contempla la cancelación total o parcial.

El monto y las condiciones concretas dependen del análisis crediticio realizado por el banco.

ICBC: préstamos personales con tasas preferenciales

ICBC ofrece préstamos personales para sus clientes y señala expresamente que quienes cobran su jubilación en la entidad pueden acceder a tasas preferenciales dentro del segmento ICBC Exclusive.

La línea general de préstamos personales permite realizar la simulación y solicitud online y contempla plazos de hasta 96 cuotas. La tasa y el monto disponibles se determinan para cada cliente.

Por lo tanto, ICBC se diferencia de Nación, Provincia, BBVA, Ciudad y Comafi porque no publica un único monto máximo y una tasa específica aplicable a todos los jubilados.

Santander: tasa diferencial para quienes cobran la jubilación

Santander también ofrece préstamos personales a sus clientes que cobran la jubilación en la entidad.

El banco informa que quienes cobran su jubilación en Santander tienen acceso a una tasa diferencial en el Súper Préstamo Personal. El monto disponible depende de los ingresos y de la calificación crediticia.

El plazo puede llegar hasta 72 cuotas fijas mensuales y el dinero puede acreditarse de manera inmediata una vez confirmado el préstamo.

Santander también mantiene un segmento específico para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el banco.

Bancor: préstamos personales para clientes que cobran su jubilación

Bancor ofrece préstamos personales para sus clientes y cuenta con productos dirigidos a personas que cobran sus haberes previsionales en la entidad.

Las condiciones varían según la línea, el canal de solicitud y la calificación crediticia. Entre las alternativas vigentes durante septiembre aparecen préstamos personales con plazos de hasta 48 meses y otras líneas destinadas a determinados segmentos de clientes.

Por tratarse de productos con condiciones diferenciadas, el monto disponible y la tasa deben consultarse en la propuesta que recibe cada cliente al momento de simular el préstamo.

Cuánto puede comprometerse del haber jubilatorio

El monto máximo publicado por un banco no significa que todos los jubilados puedan obtener esa suma.

Las entidades realizan una evaluación crediticia y establecen límites sobre el nivel de ingresos que puede destinarse al pago de la cuota. También consideran las deudas y otros compromisos financieros del solicitante.

Por eso, para comparar los préstamos no alcanza con mirar el monto máximo. También es necesario revisar la TNA, la TEA, el Costo Financiero Total, el valor de la cuota y el plazo de devolución.

Semino advirtió sobre el uso de préstamos para gastos cotidianos

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se refirió a la oferta de créditos para jubilados y señaló que una parte de los adultos mayores utiliza préstamos para afrontar gastos habituales.

En diálogo con Cadena 3, afirmó que muchos jubilados toman créditos de montos reducidos para resolver situaciones vinculadas con alquileres, expensas y otros gastos. "El jubilado, en general, por la poquedad de su haber, toma créditos chicos para resolver situaciones de la vida cotidiana. Nosotros los llamamos créditos famélicos", expresó.

Según las cifras mencionadas por Semino, unos cinco millones de jubilados no llegan a $500.000 mensuales por todo concepto, mientras que otros 2,5 millones que cobran de acuerdo con sus aportes tienen un haber promedio de $850.000.

El defensor señaló que, cuando un préstamo se utiliza para cancelar una deuda, el jubilado debe afrontar posteriormente tanto el nuevo gasto como la cuota del crédito.

También indicó que reciben entre 300 y 400 personas por día y que entre las consultas aparecen casos de adultos mayores que detectan descuentos en sus haberes correspondientes a préstamos tomados meses antes.

Semino agregó que existen situaciones en las que los créditos se utilizan para afrontar gastos de salud, entre ellos la compra de prótesis.

Qué bancos ofrecen préstamos para jubilados en septiembre de 2026

Las alternativas verificadas pueden dividirse en dos grupos. Por un lado están las entidades con líneas específicamente dirigidas a jubilados o pensionados, como Banco Nación, Banco Provincia, BBVA, Banco Ciudad y Banco Comafi.

Por otro, existen bancos que ofrecen préstamos personales generales con condiciones preferenciales o productos específicos para clientes que cobran sus jubilaciones, como Macro, Supervielle, Banco Hipotecario, ICBC, Santander y Bancor.

Entre las líneas con monto máximo expresamente publicado, BBVA llega hasta $60 millones; Banco Nación y Banco Provincia hasta $50 millones; Banco Ciudad hasta $40 millones y Banco Comafi hasta $10 millones.

El importe que puede obtener cada jubilado, sin embargo, queda sujeto a los ingresos declarados, el nivel de endeudamiento, las condiciones de cada producto y la aprobación crediticia de la entidad.