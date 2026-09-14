En la City siguen de cerca el comportamiento de la autoridad monetaria. ¿Es una estrategia de corto plazo o un mercado que desconfía?

Esto se debe a la alta demanda de divisas por otros agentes, no a una caída en la oferta exportadora.

El BCRA frenó sus compras diarias y semanales de divisas, alcanzando mínimos del año en septiembre.

¿Una señal de alarma? ¿O se trata de algo perfectamente calculado, típico de este momento del año? ¿Cuál será la cuestión principal? Las dudas recorren la City, y la novedad ya forma parte de los principales informes económicos de las consultoras.

La clave está en el manejo del mercado cambiario por parte del Banco Central.

Las compras diarias de divisas por parte de la autoridad monetaria en la plaza oficial evidenciaron un freno muy marcado.

El último viernes adquirió apenas u$s5 millones, un monto que representa la menor adquisición diaria registrada desde el inicio formal de la fase de acumulación de reservas desde enero de este año.

Al analizar la perspectiva semanal acumulada, durante los últimos cinco días el Central adquirió tan solo u$s42 millones en el mercado oficial, ubicándose notoriamente por debajo de los u$s127 millones sumados durante la semana previa.

Esta acumulación semanal de u$s42 millones equivale a un promedio de aproximadamente u$s8 millones por rueda operativa, lo cual representa tan solo el 1,9% del volumen total operado en el segmento spot.

Con estos registros, la dinámica reciente pasa a constituir el menor ritmo semanal de acumulación de divisas desde que comenzó formalmente el programa de compras por parte de la entidad monetaria, destacó un informe de la consultora PPI.

El mes más "flojo" del año

Tomando un poco más de distancia y observando el desempeño con una perspectiva temporal más amplia, septiembre viene siendo hasta ahora "el mes más "flojo" para las compras del BCRA en lo que va del año.

Desde el comienzo de septiembre, la institución adquirió un total de u$s123 millones, lo que equivale a un promedio de u$s14 millones diarios por rueda.

Este número promedio se ubica incluso por debajo del ya bajo ritmo observado durante el mes de agosto, cuando las compras oficiales habían promediado u$s39 millones diarios y configuraban el mes de menores compras de este 2026.

En este contexto cambiario, se plantean de forma directa dos preguntas centrales para desglosar lo que ocurre en el mercado oficial de divisas:

¿Por qué el BCRA moderó tanto sus compras?

Todo indica que la respuesta no obedece a una contracción de la oferta agroexportadora, ya que el agro continúa liquidando a un ritmo particularmente firme, aportando cerca de u$s170 millones diarios al mercado.

Sin embargo, al tipo de cambio actual, el resto de los jugadores concentran una elevada demanda neta de divisas. Como resultado directo de esta interacción de oferta y demanda, el espacio disponible para que el BCRA compre dólares sin generar presiones indeseadas sobre la cotización del mercado resulta mucho más acotado.

¿Puede el BCRA darse el lujo de comprar menos del 5% del volumen operado por rueda?

La respuesta es sí, claramente. En lo que transcurre del año 2026, las compras del Central ya alcanzan los u$s14.230 millones, situándose casi un 50% por encima de la meta autoimpuesta de u$s10.000 millones para todo este año.

Además, el acumulado representa el "segundo mejor resultado anual desde 2003", únicamente por detrás de 2024, cuando a esta altura las compras alcanzaban u$s14.645 millones.