Galicia, Macro y ByMa, entre las empresas que distribuyeron más dividendos en la bolsa

En el primer semestre se distribuyeron en la Bolsa porteña u$s868 millones, de los cuales el 57% fue concentrado por solo tres compañías

El segundo trimestre mejoró con 15 empresas pagadoras, un 59% más que el primero.

Durante el primer semestre de 2026, la distribución total de dividendos en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) se ubicó en u$s868 millones, lo que representa una leve contracción interanual del 6,8% en comparación con los u$s931 millones registrados en el primer semestre de 2025. Aunque si se analiza por trimestre, en el segundo trimestre del año se evidenció una mejora, ya que la cantidad de compañías que realizaron pagos aumentó de 10 en el primer trimestre a 15 en el segundo. De hecho, los pagos de abril a junio se realizaron íntegramente en efectivo, mientras que durante los primeros tres meses también se registró un dividendo en especie por parte de Cablevisión Holding (CVH).

En la cúspide de los pagos corporativos por dividendos, las principales 3 empresas líderes, Pampa Energía, Aluar y Edenor que registraron subas de hasta el 6% en las últimas jornadas, concentraron el 57% de la distribución del período. Estas firmas son:

Grupo Galicia, con u$s217 millones. Banco Macro: u$s152 millones. ByMA: u$s124 millones.

Entre las compañías que también figuraron activamente en el esquema de pagos de dividendos en dólares se encuentran Ternium Argentina (TXAR), Molinos Agro (MOLA), Chevron Corporation (CHV), Naturgy Ban S.A. (GBAN), Camuzzi Gas (CGPA2), A3 Mercados (A3) y Banco Hipotecario (BHIP).

Empresas con pago de más dividendos en la Bolsa

Según datos publicados por ByMA, la distribución por compañía mostró una mayor concentración respecto del año anterior, aunque se mantuvo por debajo de los niveles observados en 2023 y 2024.

En el primer semestre del año, Grupo Financiero Galicia (GGAL) encabezó los pagos del semestre con aproximadamente u$s217 millones, seguido por Banco Macro (BMA), y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

"En conjunto, estas tres compañías concentraron cerca del 57% del total distribuido, frente a aproximadamente 50% en el primer semestre del 2025, 76% en el primer semestre de 2024 y 60% en el primer semestre de 2023 para las tres principales compañías de cada período", detallan desde ByMA.

Al incorporar a Ternium Argentina (TXAR) y Molinos Agro (MOLA), las cinco principales compañías del primer semestre de este año concentraron, aproximadamente, el 73% de los dividendos distribuidos en el semestre.

A pesar de esta baja interanual, el flujo de pagos mostró una marcada aceleración de un trimestre a otro: el volumen pasó de u$s335 millones en el primer trimestre (T1), que estuvo repartido entre 10 emisoras, a aumentar hasta los u$s533 millones en el segundo trimestre (T2), impulsado por una mayor cantidad de compañías pagadoras que ascendió a 15 emisoras. Esto representa un incremento del 59% en el flujo de pagos trimestral.

Sectores que más pagan dividendos

En términos de composición, los sectores de Servicios Financieros, Materiales y Comunicaciones concentraron, aproximadamente, el 84% de los dividendos distribuidos durante el primer semestre del año.

Aunque el mercado de dividendos estuvo fuertemente concentrado en el sector de Servicios Financieros, que acaparó el 66,4% del total de las distribuciones, con unos u$s576 millones.

"El sector registró un crecimiento interanual de 88%, impulsado por Grupo Financiero Galicia (GGAL), Banco Macro (BMA) y Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA). En conjunto, estas tres compañías distribuyeron cerca de u$s493 millones y explicaron el 86% de los pagos del sector", detallaron desde ByMA.

Le siguieron en importancia los sectores de Materiales (10,8%), Comunicaciones (7%), Servicios Públicos (6,7%) y Consumos Básicos (6,2%), quedando un 2,9% para otros rubros.

"Materiales ocupó el segundo lugar, con u$s94 millones, frente a apenas los u$s5 millones que registró en el primer semestre de 2025. Esto representó un crecimiento interanual superior al 1.700%, explicado casi en su totalidad por Ternium Argentina (TXAR), que distribuyó alrededor de u$s88 millones. Si bien el incremento porcentual fue extraordinario debido a la reducida base de comparación, el sector recuperó participación relevante dentro del total distribuido", explican desde ByMA.

En tanto, Comunicaciones aportó u$s60 millones, registrando un crecimiento interanual cercano al 61%. Entre estas empresas, Cablevisión Holding (CVH), con pagos por alrededor de u$s51 millones, explicó la mayor parte de las distribuciones del sector.

Por su parte, Consumo Básico distribuyó cerca de u$s54 millones, un 33% menos que en el primer semestre del año pasado, con Molinos Agro (MOLA) como "principal, y prácticamente único, contribuyente".

A ellos se le suma el sector de Servicios Públicos, que distribuyó aproximadamente u$s58 millones, lo que implicó una caída interanual de 87,5% respecto de los u$s465 millones registrados en el primer semestre de 2025.

"Esta disminución, equivalente a más de u$s407 millones, fue el principal factor detrás de la contracción del total semestral. Los pagos del sector durante el primer semestre del corriente año correspondieron, principalmente, a Naturgy Ban (GBAN) y Camuzzi Gas Pampeana (CGPA2)", concluyeron desde ByMA.