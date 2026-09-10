Acciones de Pampa Energía, Aluar y Edenor suben hasta 6%: ¿momento de invertir?

Las acciones energéticas y de Aluar suben en el acumulado de septiembre. Conocé la recomendación de los operadores para tu cartera

Un grupo de acciones de empresas argentinas está subiendo hasta 6% en el acumulado de septiembre, por lo que se está transformando en un instrumento de inversión muy atractivo, debido a que supera varias veces la renta que está brindando el movimiento del dólar, inflación y tasa en pesos. Por eso, analistas de mercado indican si es momento, o no, de ahorrar en estos activos.

En resumen, las cotizaciones de las acciones de YPF avanzan casi 6% en todo el mes, seguidas por Pampa Energía, Aluar y Edenor, que escalan cerca de 5% en esos casos. A lo que se le suma Cresud, que asciende 3,8% en todo septiembre.

Estos rendimientos acumulados en apenas 9 días, superan por lejos al 0,3% que avanza el precio del dólar oficial en el mismo período y al estimado 0,6% de inflación para ese mismo lapso.

Incluso, el movimiento de los precios de las mencionadas acciones líderes ya le gana al rendimiento estimado para dólar y tasas en pesos para todo septiembre. Es que se prevé en 1,3% para el billete estadounidense y en torno a un máximo de 1,8% de los plazos fijos tradicionales en todo el mes, al tener en cuenta la propuesta de renta más alta de 22% de tasa nominal anual (TNA) ofrecida en algunos bancos líderes.

Es decir, las las acciones, bonos y CEDEARs recomendados para invertir ya están ofreciendo un "rendimiento" que están triplicando al resto de las inversiones tomadas en cuenta en la proyección mensual.

Parte de las causas de la suba en las cotizaciones de las acciones se debe a la fuerte suba de los precios de los combustibles a raíz del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, entre Estados Unidos e Irán.

"Casi todos estos incrementos es un efecto de la suba mundial del petróleo, debido a que el barril WTI subió desde el 1 de julio hasta ahora de 42% en dólares. Aun así, el crudo todavía no volvió a los máximos que alcanzó en abril y mayo", indica José Bano, economista y analista financiero a iProfesional.

Al respecto, Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, agrega: "La suba que están mostrando algunas acciones argentinas durante septiembre responde, en parte, a una recuperación general del mercado después de un agosto bastante negativo, pero también existen drivers particulares".

En el caso de YPF y Pampa Energía, indica que el sector energético "volvió a ganar protagonismo por la suba internacional del petróleo, con el Brent nuevamente por encima de los u$s90, y por las expectativas que siguen generando las inversiones en Vaca Muerta. Al mismo tiempo, el riesgo país volvió hacia la zona de los 500 puntos básicos y mejoró parcialmente el clima para los activos locales".

Respecto a las subas en las cotizaciones, Leonardo Guidi, director de AN Conectar Bursátil, reflexiona: "Es todo parte del mismo movimiento de lateralización. Por el ejemplo, el precio en dólares de Pampa ahora es exactamente el mismo que tuvo el 4 de noviembre; es decir, que las acciones argentinas, salvo las petroleras, han estado lateralizando desde el día después de las elecciones del año pasado, e incluso los bancos están más abajo del precio que tenían en esa fecha".

Y concluye: "Las acciones argentinas son volátiles, así que puede llamar la atención un movimiento de 5% en el mes, pero es todo parte de un movimiento lateral y no de una tendencia alcista".

En qué acciones argentinas recomiendan invertir

Por el lado de las acciones que están mostrando fuertes subas en todo el mes, los analistas consultados por iProfesional sugieren diferenciar el potencial de cada una, según el sector al que pertenecen.

"Pampa, YPF y Vista, por supuesto que las compraría, porque están muy vinculadas al petróleo, que es un sector que hay que estar, ya que es más sólido que el resto. Son súper compañías que tienen proyectos muy grandes, muy saludables, les cierran muy bien los balances, están ganando buena plata, están expandiéndose mucho. Tanto Pampa como YPF han presentado proyectos muy grandes en el RIGI, no solo de petróleo, de gas también. A mí esas compañías me gustan", resume Bano.

Para Castro, dentro de estas compañías, "nuestra principal preferencia es Pampa Energía. La empresa tiene una estructura diversificada entre generación eléctrica, producción de gas y petróleo y participación en infraestructura energética, a lo que se suman nuevos proyectos. Incluso, está analizando desarrollar capacidad para centros de datos en Neuquén, aprovechando la disponibilidad energética de Vaca Muerta".

Por eso, considera que "todavía presenta recorrido de mediano plazo, aunque después de la suba reciente entraríamos gradualmente, y no buscando capturar solamente el movimiento de corto plazo".

Asimismo, Castro indica que YPF también "continúa siendo atractiva, particularmente para perfiles que toleren algo más de volatilidad".

Los argumentos se basan en el crecimiento de la producción no convencional, los proyectos de exportación y la infraestructura asociada a Vaca Muerta, que mantienen una "tesis positiva" de largo plazo. Además, sostiene que la compañía viene de mostrar una fuerte mejora de sus resultados.

"Sin embargo, al tratarse de una empresa controlada por el Estado y con mayor sensibilidad al escenario político argentino, creemos que puede mostrar oscilaciones importantes a medida que nos acerquemos al año electoral", advierte Castro sobre YPF.

Por el lado de Aluar, este analista enfatiza: "somos algo más cautos con esta compañía, aunque tiene como punto favorable su fuerte perfil exportador, ya que más del 80% de sus ventas provienen del exterior, lo que le brinda ingresos dolarizados y exposición al precio internacional del aluminio. Eso la vuelve interesante como cobertura frente a movimientos del tipo de cambio, pero hoy nuestra convicción es mayor en las energéticas".

En resumen, Castro detalla que si tuviera que elegir entre estas tres empresas mencionadas para fijar posiciones, "priorizaríamos Pampa Energía, luego YPF y, finalmente, Aluar. Siempre pensando en un horizonte de mediano plazo y no únicamente en la suba que acumularon durante septiembre".

Por su parte, Guidi llama a la "cautela" respecto a las acciones argentinas, debido a que el riesgo de estar invertido en ellas "aumentará en 2027 por la incertidumbre electoral, y es muy poco probable que ese mayor riesgo sea recompensado con un mayor rendimiento antes de las elecciones".-