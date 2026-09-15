El Gobierno envió al Congreso de la Nación sus proyecciones para el tipo de cambio para fines del próximo año. La visión de la City

El precio del dólar para el año que viene está en la mira del mercado por un motivo clave: se trata de un período de elecciones presidenciales. Con la incertidumbre política y económica a cuestas, el Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de Presupuesto 2027, donde estipula que el precio del dólar se ubicará en $1.847,6 para diciembre. Al respecto, los economistas consultados por iProfesional consideran que es un número para tranquilizar expectativas, que iría en sintonía a la inflación esperada.

De confirmarse este tipo de cambio mayorista proyectado por el oficialismo para todo el 2027, la suba esperada se establecería en torno al 15,4% durante ese año, un porcentaje que se ubica apenas por debajo del índice de precios al consumidor (IPC) estimado también por el Presupuesto, de 18%.

El Gobierno aclaró que "no se trata de una predicción sino que surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027″.

Claro que estas estimaciones no son lineales, porque el año que viene habrá elecciones y todavía no queda claro el panorama respecto a cómo le irá al oficialismo, partiendo de un escenario en el que el mercado cambiario luce controlado pero con un nivel de actividad que se ve resentido, sumado a que crecen indicadores preocupantes, como la pobreza.

En caso de mantenerse esta tendencia económica, y de surgir alternativas en los candidatos a Presidente, no existe una proyección clara respecto al rumbo político luego de las elecciones. Por ende, en base a cómo se comporten estos aspectos el año próximo, puede haber impacto al alza o a la baja para el valor del billete estadounidense.

"El precio esperado para el dólar en el Presupuesto es un número que acompaña la inflación de 2027, pero no lo tomaría como una guía. Solamente muestra una tendencia, que es similar a la de un índice de precios al consumidor que se sigue desacelerando", detalla Fernando Baer, economista jefe de la Consultora Quantum.

Por su parte, Pablo Repetto, gerente de Aurum, opina que "es muy probable que el Gobierno haya consensuado un tipo de cambio que no afecte las expectativas, dado que esa ha sido la característica de esta política económica".

En tanto, Diego Piccardo, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, destaca que su estimación "es similar a la del Gobierno, por lo que consideramos que el nivel previsto es alcanzable. Si bien las elecciones podrían generar episodios de volatilidad cambiaria, el Gobierno viene fortaleciendo su capacidad de respuesta. La acumulación de reservas continúa en un período de menor oferta estacional de divisas que el segundo trimestre, mientras que la reducción de la posición vendida en futuros amplía el margen de intervención de cara al próximo año".

Aunque acota que su "principal diferencia está en la proyección de crecimiento, debido a que una expansión del PBI del 4% luce optimista para un año electoral, en el que la incertidumbre podría condicionar las decisiones de consumo e inversión".

El operador de mercado Gustavo Quintana de PR Cambios, relativizó las metas trazadas por el Ministerio de Economía, al señalar que la falta de disciplina fiscal histórica le resta efectividad al presupuesto.

Según el experto, el contexto global volátil y el incumplimiento recurrente en las proyecciones del tipo de cambio convierten a estos cálculos en "meros números de referencia". Por este motivo, consideró que proyectar a un año vista resulta impracticable en la Argentina actual y restó trascendencia a las estimaciones oficiales.

"Es un número, no yo no le presto importancia", considera Quintana a iProfesional.

Precio de dólar esperado respecto al Presupuesto

Por lo pronto, en el mercado se espera una cifra más alta que los $1.847,6 indicados por el Gobierno en el Presupuesto para fin de 2027. Por ejemplo, en el informe mundial FocusEconomics de septiembre, en el que se relevaron a casi 50 economistas de bancos y consultoras nacionales y del exterior, el consenso es que en diciembre del año que viene el dólar mayorista se ubicará en $1.980.

Es decir, se espera una cifra que es 7% más alto que lo proyectado por el Gobierno.

En los mercados de futuros y opciones del Matba-Rofex (A3) se estima que para agosto de 2027, que es el período más extenso negociado para el tipo de cambio mayorista, se espera una cotización de $1.856,5.

"El precio esperado para fines de diciembre del 2027 por el Presupuesto ya es inferior al valor de los futuros de agosto de ese año. Luce que la nominalidad, en general, es baja, teniendo en cuenta que es un año electoral y que, lamentablemente, la estabilidad que tenemos es aún frágil. Nosotros esperamos $1.894 para ese momento", detalla Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, entre 47 economistas, espera para dentro de 12 meses, es decir, para fines de agosto 2027, un precio de dólar mayorista de $1.844.

"El 2027 es un año bastante complicado para poner un número. La elección va a definir mucho de lo que suceda. No es lo mismo un tipo de cambio con una elección peleada que una donde el oficialismo gane fácilmente. Pensamos en algo más cerca a los $1.900 o algo más", sentencia Repetto.

Qué pasó en el Presupuesto 2026

Cabe recordar que el Gobierno presentó en el Presupuesto 2026, que fue aprobado por el Congreso de la Nación, una cotización esperada para el billete de referencia de $1.423 para fin de este año.

Una cifra que es 12% más baja de lo esperado en la actualidad por el mercado de futuros y opciones, que aguarda $1.601 para fin de año.

Incluso, en el último REM publicado por el Banco Central, para diciembre que viene el precio estipulado por los economistas encuestados llega a ser de $1.630, por lo que en todo el 2026 ascendería 12%.

"El Presupuesto está hecho con supuestos que ya se demostraron que no se cumplieron en el año 2026. Pensar que se vayan a cumplir los supuestos de 2027, entonces, es bastante voluntarista. En crecimiento en 2026 y en inflación en 2026 han fallado bastante, así que no tomaría como algo grabado sobre piedra lo que hayan puesto en el proyecto de Presupuesto 2027, porque siempre se buscó controlar las expectativas", reflexiona Repetto a iProfesional.

Por su parte, Quintana concluye: "Si uno se fija en los presupuestos anteriores, históricamente las proyecciones de tipo de cambio casi nunca se han dado en la realidad".-