El precio más alto al que llegaría el dólar según 15 bancos y consultoras a fin de año

Los 15 analistas más alarmistas respecto del valor máximo que puede llegar el tipo de cambio, en un informe mundial, indican hasta dónde llegará

Pese a que el precio del dólar se mantiene controlado, en la City empieza a preocupar el atraso que arrastra respecto al movimiento de la inflación y la tensión cambiaria que se comienza a generar por la incertidumbre que asoma en la cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales de 2027. Por eso, en un relevamiento internacional entre economistas de bancos y consultoras locales y del exterior, los 15 pronósticos más alarmistas ubican al billete estadounidense por encima de los $1.700 para fines de diciembre.

Incluso, las proyecciones más altas para el tipo de cambio mayorista a fin de año se sitúan en un nivel de $1.850, lo que implica un incremento de hasta 27% en todo el año.

Lo llamativo es que este hipotético nivel más alto esperado por los expertos sigue ubicándose por debajo de la marcha de la inflación, la cual, según el consenso de los 47 economistas relevados por el informe mundial FocusEconomics, alcanzaría un aumento de 32% para todo 2026, lo que equivale a una suba de 0,4 puntos porcentuales frente a los datos esperados en el relevamiento realizado el mes pasado.

Es decir, por el momento, en general, los expertos no prevén un salto cambiario, sino que consideran que la marcha del precio del dólar iría en consonancia con la evolución del índice de precios al consumidor (IPC).

Sin embargo, existen distintos factores que comienzan a generar inquietud en la City, como la menor compra estacional de divisas para incrementar las reservas del Banco Central y el mayor nerviosismo que se estima irá creciendo de cara a los comicios presidenciales del año que viene.

A ello se le suman factores internacionales, como el agitado conflicto en Medio Oriente, que beneficia a la Argentina por la suba del precio del barril de crudo hasta los u$s100 y la mayor recaudación de dólares por las exportaciones de petróleo; pero, al mismo tiempo, genera preocupación respecto al alza de las tasas de interés mundiales de los bonos de los países desarrollados, dinámica que suele afectar a los mercados emergentes.

"En este contexto, además, se espera una desaceleración inflacionaria para agosto, a la vez que la dinámica de los meses siguientes seguirá siendo influenciada por la inercia, los ajustes remanentes en servicios regulados y el dólar", enfatiza Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Respecto a esto último, sostiene que "si los flujos comerciales siguen acompañando, el margen de maniobra puede ser mayor de cara a una hipotética suba de la demanda, aunque a medida que transcurran los meses el mercado irá mirando cada vez más de cerca cómo se meten tanto el oficialismo nacional como la oposición en el ciclo electoral 2027".

Qué muestran los datos del Banco Central y la estrategia oficial

Los datos hoy muestran que el precio del dólar, actualmente en torno a los $1.512 en la plaza mayorista, se encuentra "barato" en términos históricos. Se trata de una política implementada por el Gobierno para contener la inflación, aprovechando una balanza comercial equilibrada por el mayor ingreso de divisas proveniente de exportaciones y emisiones de deuda, sumado al menor nivel tanto de actividad como de consumo de artículos importados.

"El promedio para este año del tipo de cambio real multilateral (TCRM) está 22% por debajo del promedio histórico. De hecho, es el promedio anual más bajo desde 2017", detalla Florencia Fiorentín, economista jefe de Epyca Consultores, a iProfesional.

Por lo pronto, el Banco Central sigue comprando reservas, pero a un ritmo muy inferior al de meses atrás, debido a que en los primeros 10 días de septiembre adquirió apenas un poco más de u$s120 millones. Más allá de esta merma, el organismo regulador acumula compras por unos u$s14.200 millones en todo 2026, por lo que ya superó la meta anual prefijada de u$s10.000 millones.

Asimismo, el consenso de los 47 economistas relevados por FocusEconomics se sitúa en un tipo de cambio de $1.645 para diciembre, lo que representa una baja sustancial frente a los $1.746 esperados en el informe de fines del año pasado para la misma fecha. A pesar de esto, existen ciertos economistas que consideran que el ritmo de incremento en la cotización del dólar será mayor en los próximos meses.

Precio de dólar mayorista esperado para fin de año: los 15 pronósticos más elevados.

Las proyecciones más elevadas para el tipo de cambio mayorista

El grupo de expertos que espera un mayor precio para el tipo de cambio mayorista a fines de diciembre, en el último informe de FocusEconomics, está liderado por:

Pantheon Macroeconomics ( $1.850 )

) Invecq Consulting ($1.750)

LCG ($1.740)

Banco Supervielle ($1.730)

Lo llamativo es que estos niveles más altos esperados se ubican por debajo de la actual banda máxima de flotación del tipo de cambio estipulada por el Banco Central para no intervenir en el mercado, la cual se actualiza de manera mensual en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2) y que hoy se ubica en $1.892.

Incluso, en el mercado de opciones y futuros Matba-Rofex se está negociando para fin de año un dólar mayorista de $1.611, unos 34 pesos por debajo de lo esperado según el consenso de FocusEconomics. Para el último período operado en el mercado de futuros, correspondiente a agosto de 2027 (dos meses antes de las elecciones presidenciales), se prevé que el billete estadounidense alcance los $1.869,5. Esto representa casi el valor máximo previsto por los economistas para fines de este año e implica un incremento del billete mayorista de 23,5% desde ahora hasta esa fecha.

En resumidas cuentas, los economistas esperan, por el momento, una aceleración en el movimiento del tipo de cambio, pero no un salto abrupto. Todo dependerá de la dinámica económica y política de los próximos meses, del rumbo de la actividad y del nivel de ingreso de divisas que le brinde cierta tranquilidad al Gobierno.

"Consideramos que se registrará un deslizamiento en torno al 2% mensual de aquí a fin de año, parecido al movimiento de la inflación, que la vemos apenas por debajo", sostiene Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra, quien prevé un billete mayorista de $1.670.

Desde la perspectiva de Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.659 para fin de año y considera que se mantendrá un "avance lento, controlado, para el dólar, mientras que la inflación va a estar cercana al 30%. La novedad es que se espera un crecimiento menor, aunque nosotros ya veníamos indicando ese 2% anual de actividad hace un tiempo largo, porque no veíamos chance de un derrame de los sectores dinámicos al resto de la economía, bajo la tesis de la cadena de distribución rota".

Igualmente, subraya que con los precios altos del petróleo y de las materias primas, Argentina podría alcanzar alrededor de u$s28.000 millones de superávit comercial este año, "y un número parecido el próximo año, un dato que es positivo", concluye Menescaldi a iProfesional.